“红芯造假”事件后 谈谈国产浏览器的创新之路

原标题：价值2.5亿的自主创新浏览器？谈谈国产浏览器的创新之路

2018年8月15日，一个融资2.5亿的自主创新国产浏览器消息火爆整个互联网！但随后也被各大技术人员证实，这价值2.5亿的红芯企业浏览器竟然用的是2年前Chrome 49内核的开源代码。“红芯造假”事件虽然让红芯浏览器成为鄙视的对象，但让一大波国产浏览器躺着中枪，难道国产浏览器就真的没有创新吗？

怎么理解浏览器内核？

现在会上网的朋友都知道打开网页要先打开浏览器，那么浏览器内核又应该如何去理解？

直白地说，浏览器内核就是排版渲染引擎，核心作用是将网页内容正确地排版出来。浏览器内核就是一个浏览器中最有技术含量的部分，简单点比喻，浏览器内核就像汽车的发动机引擎，不是一个企业想造就有能力造。

目前全球用户量最大的自主创新内核流派有三大，分别是Webkit、Trident（EdgeHTML）、Gecko。

图：三大自主创新的浏览器内核代表

Chrome最早用的就是开源的Webkit内核，后来基于Webkit推出Blink内核。Blink内核因为采用BSD版权机制，也就是可自由修改的免费商用机制，因此可以说全球几乎所有的浏览器都是Chrome的马甲。

微软IE浏览器采用的是微软独家的旧Trident内核（已经停止开发），而微软Edge浏览器采用的则是基于Trident推倒重来的全新内核——EdgeHTML。

Firefox采用的是独家内核Gecko。

为什么中国没有自主创新的浏览器内核？

最重要的原因是，开发自主创新的浏览器内核需要的成本实在是太高，不是中国任何一家公司能独立起来的。

开发自主创新的内核有多困难？

第一技术门槛，第二开发周期十分漫长，第三已存在开源的顶级内核，完全没有再次开发的必要性。其实，使用别人的内核属于行业的常态，就像Chrome浏览器最初是基于开源的webkit来开发的，而webkit是属于苹果公司的。各大厂商也都在自己的产品宣传中，明确的表面了内核来源的。

所以，目前国内所有的国产浏览器，都没有自主内核，都是采用顶级的开源Chrome内核或者IE内核作为自己浏览器的内核。

为什么说红芯企业浏览器是造假？

如果红芯企业浏览器大方承认自己是基于Chrome49内核上微创新的浏览器，那就算融资10个亿都不会被用户吐槽。但偏偏红芯官网宣称自主创新的“红芯内核”打破美国垄断，成为中国首个自主创新智能浏览器内核，这就让较真的网友不高兴了！

图：红芯官网宣传图

事实证明，红芯浏览器采用的是Chrome49内核，为什么是49不是最新的68，那是因为Chrome49是最后一个支持XP的chrome版本，中国各种机构还有大量运行XP的电脑，因此红芯浏览器为了取得更多机构支持就对基于Chrome49上进行简单包装。

某种意义上，红芯企业浏览器连造假都不会，Chrome49的代码几乎全部原封不动，连名字都不换，只是简单换了皮肤，去掉扩展，增加红芯用户登录功能，还直接将Chrome的主程序名字从Chrome.exe改为recore.exe，安装目录里面也保留了大量Chrome的文件。

图：将Chrome的主程序名字从Chrome.exe改为recore.exe的直接证据

红芯内核造假已经是100%的实锤，这是毋容置疑的。但国产浏览器就真的没有创新了吗？接下来，我们就来认真谈谈国产浏览器是如何搞创新的。

国产浏览器的创新之：领先全球的双核模式

10年网龄以上的互联网用户都知道，当时中国的各种网站都优先支持IE6，特别是政府银行机构甚至是只支持IE6，对于使用Chrome内核的浏览器的用户来说，想打开那些网站还得重新打开IE浏览器（其实现在还是有不少网页只能用IE访问）。

基于用户强烈的需求，2012年，国内首款无需切换浏览器的就能完美访问各种网页的真双核搜狗浏览器应运而生。

图：搜狗浏览器8能自动根据网页采用不同的模式

搜狗高速浏览器的双核模式有啥优势？

在2012年的时候，就可以根据不同网页智能选择最合适的内核的来打开网页。适配正确率有多高，目前已达到99.99%以上。

可以说，由搜狗浏览器首发的双核模式，就是一种符合国情的微创新。在此之后，双核浏览器也成为了中国浏览器的标配功能。

某种意义上，双核，就是国产浏览器的的最大创新亮点。

国产浏览器的创新之：自主的网页安全体系

虽然杀毒软件能拦截病毒，但对于各种层出不穷的钓鱼网站几乎是有心无力。特别是国外的杀毒软件，对于国内的钓鱼网站几乎完全没有杀伤力。于是乎，国产浏览器都纷纷搞了一套安全体系，最大限度确保用户访问的网站是安全的。

以安全为理念发家致富的360和猎豹为例，更是将安全理念融合到自家浏览器中。网购被骗怎么办？搞一个网购赔付模式，网购被骗就赔。

图：360浏览器的网购先赔功能可以让用户有一个索赔的机会

当然其他浏览器也都建立各种行之有效的安全机制。如会提示用户当前访问的网站是否安全。这就可以让用户访问危险网站的可能性会极大降低，降低了被安装流氓软件被盗取账号密码等各种上网风险。

图：搜狗浏览器会提示当前的网页是否安全

国产浏览器的创新之：本土化定制

上面提到傲游（MYIE2）在IE时代称霸全国，靠的就是当时几乎完美的本土化，将MYIE变成了当时最符合中国用户使用习惯的浏览器。当然，MYIE2调用的是微软IE内核，并非自主创新内核。

另一个将本土化定制做到极致的代表，就是2G网络时代末期和3G网络时代初期的UC手机浏览器。UC手机浏览器将本土化做到什么程度？无论是智能机、非智能机还是山寨手机，无论是100元还是10000元，都可以看到UC手机浏览器的存在。

虽然Chrome提倡大道至简的设计理念，确实是快到极致。但大多数中国用户早就被国产浏览器宠坏了，哪里能接受这种看起来啥都没有的极简设计。

因此，谁家浏览器设计得更符合中国用户习惯，谁的用户量就越大。因此这些年，众多国产浏览器实际上不但拼用户体验，拼开发速度，还得拼设计理念。

图：你最适合谁家的浏览器设计？

曾记否，在本土化定制战争中，曾经有一段时间，只要Chrome一开源新内核，各家浏览器就第一时间去做适配，抢先对外宣传我家浏览器已经第一时间支持最新内核。

然而Chrome50以后的版本对现在的HTML5支持已经十分完美，因此现在各家开发大神都把开发重点放在其他功能上。

图：360是Chrome55，搜狗是Chrome58，其他（红芯49，猎豹57，QQ63，傲游不明）

国产浏览器的创新之：让不支持XP的内核继续支持XP

如果说红芯浏览器用老Chrome内核支持XP是讽刺，那么基于Chrome58深度开发的搜狗浏览器还能支持XP就是一项低调的技术体现。

据说Chrome内核的代码行数已经达到了Windows内核代码的一半，这说法可能有点夸张，但也可以推测出，让一个不支持XP的内核继续支持XP，需要付出多少代价去修改那数不清的代码。

让不支持XP的内核继续完美支持XP，搜狗浏览器做到了，目前使用了Chrome58内核，对源代码进行了大量定制化优化，才能完美支持XP。

相比之下，不少国产浏览器已经跟着Chrome走，放弃了那些被时代抛弃的XP用户。

国产浏览器的创新之：将各个功能体验做到极致

相比Chrome，国产浏览器要想赢得口碑，只能去拼用户体验。也因为不用去拼内核，国产浏览器也正式进入百花争鸣时代。

例如同样是下载功能，但搜狗浏览器可以做到各种预加载加载加速，让你下载就是比其他浏览器都快。

图：搜狗浏览器的众多高速功能截图

同样是支持扩展功能，Chrome扩展在中国无法使用，于是各大浏览器就搞了一个扩展中心，不但拥有大量优质第三方扩展，还自己开发了一大堆走心的扩展，让大家的浏览器变得无所不能。

同样是智能填表功能，Chrome不支持智能填表的网页，国产浏览器等基本都支持。

同样是支持SSL协议，Chrome只支持配置高的协议，而搜狗等国产浏览器却可以完美支持多个版本的SSL协议，保证用户上网不受限。

Chrome目前只支持PPAPI接口扩展，但国产浏览器就可以做到同时支持旧的NPAPI接口和更高级的PPAPI接口。

国产浏览器的创新之：跟着时代需求走的新功能

相比于简洁到极致的Chrome浏览器，也因为无需在内核上花大量时间，国产浏览器在研究用户需求上走在国际最前线，各种创新的小功能应运而生。

上文提到到的双核、安全、云同步，实际上就是响应不同时代需求而推出的创新功能。

如果还有哪些独有的创新功能没有提的，那么以下这两点可以记一下。

针对教育网访问外慢而开发的教育网加速功能，这一卖点至今也只有搜狗浏览器有。

针对喜欢看直播的用户而搞出来的直播录制功能，让多数喜欢看游戏直播和美女直播的用户们无端端多了录像保存的癖好，这一功能，好像也是只有搜狗有。

图：在搜狗浏览器上看直播能直接录制视频

路漫漫其修远兮 国产浏览器之路还长着

使用别人更加先进的内核并不丢人，丢人的是用了还不承认，还死活对外说是自主创新的。要知道，Chrome也是基于开源的Webkit来开发的，虽然后面建立了独立的Blink内核分支，但也对Webkit内核做出来众多贡献。

同样，国产浏览器虽然没有自主创新的内核，但引用Chromium内核的同时，也为Chromium反馈了很多建议。例如搜狗已经累计向Google反馈了5个有效bug，向主线代码仓库提交了20个patch，共同促进Chromium项目的发展。

未来，会有属于中国自主创新的系统和浏览器内核吗？

这个答案，在未来是肯定的。