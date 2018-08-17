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一部电影可有3种以上融资方式 文化产业贷款态势良好

一部电影可有3种以上融资方式 文化产业贷款态势良好
2018年08月17日 10:08 第一财经
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　　原标题：一部电影可用到3种以上融资方式，文化产业贷款态势良好　　

　　作者：宋易康

　　去年家喻户晓的《战狼2》创造了电影票房历史，其背后也离不开金融的助力支持。

　　在8月16日银行业协会发布的《银行业支持文化产业发展报告（2018）》显示，这部影片囊括了3种以上融资方式，其中包抵质押贷款、联合投资和保底票房等多种融资方式。

　　《报告》指出，截至2017年末，包括政策性银行、大型商业银行、邮储银行和股份制商业银行在内的21家主要银行文化产业贷款余额达7260.12亿元，并保持持续增长的势头。

　　“银保监会将不断加强和改进对文化产业的金融服务，积极引导银行业金融机构不断推进相关的信贷管理制度创新。” 银保监会政策研究局处长李晓文在发布会上表示。

　　《报告》显示，2013年以来，21家主要银行文化产业贷款余额平均增长率为16.67%，而同期人民币贷款余额增长率为13.69%，文化产业贷款余额增速高于同期人民币贷款余额增速2.98个百分点。

　　在信贷产品创新方面，《报告》调查的111家银行中，有45家银行针对文化产业开发了创新信贷产品，占比40.54%，发行创新产品较多的有中国银行、北京银行、杭州银行等；创新产品的加权平均贷款利率为6.11%,较1年期以上贷款基准利率上浮约25%；创新产品加权不良贷款率为0.32%，明显低于同期银行业整体不良贷款率1.74%。

　　在服务模式创新方面，有58家银行针对文化企业创新了服务模式，占比52.25%；在21家主要银行中，有19家银行创新了服务模式，占比90.48%。

　　潘光伟指出，针对文化企业普遍具有轻资产、规模小、高风险、抵质押难的特点，银行业积极作为，创新信贷产品和服务模式，为文化产业发展提供了强有力的信贷资金支持。

　　潘光伟建议，一是完善知识产权质押融资制度，构建文化金融支撑平台；二是政策协同发力，改善文化产业融资创新环境；三是发挥协会作用，助力银行业与文化产业融合发展。

　　《报告》指出，银行业支持文化产业发展主要面临三大瓶颈：一是文化企业的核心资产抵质押通道不够完善；二是银行文化专营机构的发展还需原生动力；三是文化市场经营仍然不够规范。

　　对此，《报告》认为，应当构建文化金融支撑平台。具体而言，推动文化企业无形资产的评估、交易、管理、处置等方面的标准化建设，是破解当前银行信贷产品和服务模式创新瓶颈的最重要的手段。

　　此外，《报告》还认为，需要强化财政、监管、行业三位一体的政策支撑体系，打通企业需求与信贷产品之间的标准化接口。

　　文化和旅游部文化产业司副司长马峰说，金融在支持文化产业发展方面的作用更加凸显。欢迎银行业机构针对文化产业和旅游产业特点，特别是目前信贷融资的瓶颈环节、薄弱领域，不断创新产品和服务模式，探索更多适用于文化产业和旅游产业的融资方式。

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