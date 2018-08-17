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10岁男童破解母亲朋友手机支付密码 打赏主播3万余元

10岁男童破解母亲朋友手机支付密码 打赏主播3万余元
2018年08月16日 22:08 新浪科技综合
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　　成都商报记者 宦小淮 摄影报道 编辑 唐欢

　　8月15日中午，李女士放下碗，打开手机免提，用一口不太流利的普通话和客服人员理论着。前两天，她10岁的儿子贾开心（化名）拿着大人手机里的钱打赏游戏主播，一个晚上就花掉了三万多元，她一直在寻找办法找回这笔钱……

↑直播界面↑直播界面

　　8月12日这天晚上，贾开心俨然一个“散财童子”，拿着阿姨严女士的手机玩到了凌晨两点，并在爱奇艺软件上观看直播，疯狂打赏主播。据他介绍，自己喜欢看主播玩《迷你世界》，这样就可以在里面学到新的游戏技巧。

　　钱不见了？

　　早晨打开手机，“文教娱乐”消费了36000多元

　　严女士是李女士的朋友，8月12日这天，贾开心跟着家人一起，从南充到成都玩耍。当天贾开心在阿姨严女士家中不肯回家，抱着手机，玩得兴致勃勃。

　　“从车上开始他就一直在玩手机。”严女士回忆，在车上的时候，贾开心就用她的微信登陆了爱奇艺平台。“我还问过他看这些给不给钱，他说不给钱，我才放心把手机交给了他。”

　　当天晚上，严女士一直在书房看书，贾开心中途还跑过来，一脸好奇地询问自己丈夫的名字。“问完他又问我父亲的名字，我居然还把其中一个字写出来，担心他不知道怎么写。”严女士并不知道，贾开心已经完美绕过了密码。

　　一直到当天晚上11点，她看到这孩子仍在玩手机，便上前提醒，但碍于情面，不好收回手机。到了凌晨两点钟，上厕所的时候，她发现贾开心的手机屏幕还发着光，这才上前制止，让他去睡觉。

　　8月13日上午8点，严女士拿出了手机看新闻，却看到手机短信增加了几条，一看短信内容就慌了。“上面显示‘你正在修改支付密码，验证码是***’。” 严女士赶紧点开了支付软件的消费账单，发现最新消费内容全是充值“奇豆”，刷了一屏都没有刷完。

　　据她介绍，这项支出共计36000多元，随后她打开了手机软件，账单上显示，其中单笔最贵的消费是“充值1000000奇豆”，共花费了一万元。

　　在询问贾开心之后，她才恍然大悟，是贾开心用手机看直播，并在上面打赏了主播。根据账单显示，在当天凌晨2:27分，她的手机还消费了648元。

　　“直到我们告诉他钱花光了，他还认为只用了一点点。”严女士说，当她询问贾开心知不知道这些钱意味着什么时，贾开心只是保持沉默，摇了摇头。

　　看着“文教娱乐”这个消费分类，她一脸苦笑，“不知道的肯定以为我多爱学习”。

↑手机账单↑手机账单

　　一阵后怕……

　　低估了现在小学生的“实力”

　　成都商报记者打开严女士手机里的爱奇艺软件，在观看记录中，点开贾开心看过的一段直播视频，里面是一位美女主播，一边玩着游戏、一面聊着天，声音非常甜美。如果有人打赏，主播会在平台上面致谢，在屏幕的右侧可以看到有用户向主播打赏的记录。

　　这件事后，严女士也开始反省，“我对这些十岁的小学生能干出什么事还是没有一个概念。”严女士表示，自己的孩子才两岁多，总的说来还是低估了现在这些小孩子的“实力”。

　　事情发生后，贾开心已经被他的妈妈李女士接了回去。为了解决这件事，李女士已经三天没有去超市上班了。“一个月两千多的工资，他哪知道这些钱要挣好久。”李女士说，贾开心平时留守在南充老家，暑假的时候才把他从南充接到成都来玩一段时间，儿子这次的表现，让她觉得陌生又可怕。

　　一旁的贾开心倒是若无其事，他小声地告诉记者，自己平时喜欢玩“迷你世界”（游戏），主播在直播打游戏的时候可以教大家怎么玩耍。

　　至于怎么破解支付密码，贾开心表示，只需要点击忘记密码，用手机收到的验证码即可支付，安全提示时要用到爷爷的名字。

↑手机账单↑手机账单

　　爱奇艺客服：正在积极处理此事

　　8月16日，成都商报记者联系到了北京爱奇艺科技有限公司的客服人员，在对情况进行了解之后，对方表示，平台已经和孩子家长进行了沟通，并着手处理这件事情。“现在需要有手机支付的凭证、小孩子的身份证明，另外就是证明这个是小孩子可以操作的证据。”客服人员表示，如果要申请退款，需要孩子家长提供以上材料。

　　当被问到以前是否有遇到过小孩子用家长手机打赏主播这种情况时，客服人员表示，这个“在各个平台都是有的”。

　　至于打赏的钱是给了爱奇艺公司还是主播，她也表示，“都是有的”。此外她介绍说，主播都是年满18岁的成年人，在申请时都是有身份认证的。事情发生后，爱奇艺公司方面也和孩子家长进行了多次沟通，正在积极处理这件事情。

　　律师说法：要证明孩子自己消费很关键

　　北京蓝鹏（成都）律师事务所律师王英占认为，根据《民法总则》第十九条规定，八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。

　　此次事件中，孩子刚满十周岁，属于限制民事行为能力人，而其打赏行为在本质属于赠与行为，打赏的金额三万多元，且不属于其个人财产，依法应当认定为与其年龄、智力不相适应的行为。若其监护人不予追认，则打赏行为无效，打赏的金额可以撤销。问题的关键是监护人或财产所有人能够证明打赏的行为是娃儿所为，否则就应该推定为有效法律行为，而不予退还。

　　泰和泰律师事务所律师刘秀则表示，小孩子作为一个限制民事行为能力人，如果打赏金额比较大，是可以撤销的，但关键是要证明这属于未成年消费是很有难度的。同时他也表示，平台方在技术开发的时候应该适当限制这些孩子来使用。当然，要辨识是否是未成年在使用所需要的技术要求比较高，关键还是家长要意识到手机的重要性，妥善保管。

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