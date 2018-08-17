红芯浏览器致歉:宣传存在夸大 不应特别强调国产自主

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新浪科技讯 8月17日上午消息，红芯浏览器所属公司微信公众号发布《红芯致歉信》称，红芯在近期的融资宣传过程中，存在一定程度的夸大，给公众带来了误导，“这一点我们有不可推卸的责任，我们确实做错了，在此郑重地向大家道歉。”

“公司在宣传过程中应该更强调具体功能和客户价值，而不应特别强调国产自主。”红芯的致歉信中，依然强调，该公司是服务于大中型企业市场的技术公司。

致歉信称，红芯浏览器内核Redcore是基于国际通用的开源Chromium内核架构进行的改造和创新，这一点红芯前期宣传中没有明确提及，误导部分读者认为其从零开始研发了浏览器内核。

红芯强调，其本质不只是一个浏览器，它是结合红芯安全管控后台以及红芯安全应用网关形成的一个跨设备安全办公整体解决方案，解决中大型企业IT在往移动化、上云撄移过程中遇到的问题让企业员工随时随地在不同终端设备上安全高效办公。

16日，红芯CEO陈本峰接受新浪科技专访时表示，从来不避讳谷歌内核的事，但红芯在此基础上有三个创新，这就是自主创新，“我理解的原创，就是别人没有我有”，但是自主研发的区别很大，相当于每行代码需要自己写，“没有必要也没有意义”。在他看来，用户认为产品有价值，这些跟国产和爱国等没有任何关系。

对于浏览器在官网的下架，陈本峰解释说，本想大事化小，但事件发酵的太快了，“我们随时会将产品上架，而且不会改任何东西”。他强调，红芯是一家技术公司，“如果我想去隐瞒，去修改文件名，是分分钟的事儿，但我们从来不想这么干，因为这样做了就会心虚”。

8月15日，红芯宣布完成2.5亿元C轮系列战略融资。红芯官方称，这轮融资投资方主要来源于红芯的客户——大型上市公司及政府客户。同时，晨兴资本、达晨创投、IDG资本继续跟进投资。

8月16日，有网友在对红芯浏览器安装包解压后发现，最终得到一个版本号为49.1.2623.213的Chrome文件，这也是谷歌浏览器Chrome最后一个支持Windows XP系统的版本。部分网友把红芯浏览器形容为“只是谷歌浏览器换了层皮”，质疑其“自主创新”，甚至将其与汉芯事件相提并论。

8月16日晚间，红芯浏览器在官网发布声明称：红芯浏览器内核是基于通用的浏览器内核架构（即Chromium开源项目，但不是Chrome浏览器）的基础上进行技术创新的；区别于传统的浏览器，红芯浏览器是专门针对企业办公场景设计的。

声明称，国际上浏览器内核技术是不断迭代更新的，红芯浏览器内核 Redcore是基于 Chromium/Blink。 Redcore内核的技术创新体现在三方面：第一，红芯隐盾该功能主要是让企业的应用系统隐身，只对特定身份和设备可见，从而有效避免外部可能的攻击；第二，红芯云适配，主要是将企业PC端系统适配至移动端，从而帮助企业快速实现移动办公；第三，安全可控浏览器，通过私有DNS、加密缓存国密算法支持等功能，帮助企业迸行数据保护和隐私保护这些功能都源自于企业客户的需求。

以下为致歉信全文：

关注红芯的朋友们，大家好！

红芯在近期的融资宣传过程中，存在一定程度的夸大，给公众带来了误导，这一点我们有不可推卸的责任，我们确实做错了，在此郑重地向大家道歉！

红芯浏览器内孩Redcore是基于国际通用的开源Chromium内核架构进行的改造和创新，这—点我们在前期宣传过程中没有明确提及，误导部分读者认为我们从零开始硏发了浏览器内核。

今后，我们会在产品的显著位置上标注红芯内核基于谷歌的Chromium开源项目，并且会把工作重心放在功能需求和客户价值上。

红芯本质不只是一个浏览器，它是结合红芯安全管控后台以及红芯安全应用网关形成的一个跨设备安全办公整体解决方案，解决中大型企业IT在往移动化、上云迁移过程中遇到的问题让企业员工随时随地在不同终端设备上安全高效办公。

公司在宣传过程中应该更强调具体功能和客户价值，而不应特別强调国产自主。作为服务于大中型企业市场的技术公司，我们更应该严谨务实，而不应该是夸大其词。

通过此次事件，公司充分意识到事态的严重性并且已经在在内部展开深刻检讨。我们对于此次事件给大家带来的困扰而深感自责，也希望社会各界对我们持续的鞭策。红芯是一家初创型公司，各方面的工作都需要完善和改进，希望大家继续监督我们！

红芯时代（北京）科技有限公司

2018年8月17日