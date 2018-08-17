红芯浏览器扒出谷歌内核 IDG、晨兴投了家什么公司

每经编辑 祝裕

8月15日，红芯时代（北京）科技有限公司（以下简称红芯）宣布完成2.5亿元C轮战略融资。公司称，通过研发具有我国自主知识产权的浏览器核心技术，推出了“世界第五颗也是唯一一颗属于中国人自己”的浏览器内核——红芯Redcore。

在打破国外技术垄断呼声愈浓的当下，这无疑是个振奋人心的消息。然而仅仅过了一天，该浏览器就被网友“扒皮”，露出了谷歌的内核，与其自主内核的说法相差甚远，由此引起广泛关注。8月16日下午，红芯方面回应质疑称，确实是基于开源的Chrome架构，但有其他方面创新，目前已下架安装文件开始自查。但这似乎没有平息质疑声和讨伐声。

“晕了……服了……”针对该事件，猎豹移动CEO傅盛如此评论。

每经记者 刘春山 赵云 每经编辑 陈俊杰

安装包解出Chrome文件

事实证明，在技术方面把话说得太满，就很可能“惊动”那些爱较真的程序员。

8月15日，红芯公司在其随融资消息发布的资料中称，（当今互联网）前四颗浏览器内核分别为微软IE浏览器内核Trident、谷歌Chrome浏览器内核Blink、苹果Safari内核Webkit、火狐浏览器内核Gecko，而红芯Redcore与之并列。

然而，当天就有网友发现，将红芯浏览器的安装文件多次解压缩后，最终会得到一个chrome文件，其版本号是49.1.2623.213，该版本是Chrome最后一个支持Windows XP系统的版本。

记者在取得红芯浏览器的安装文件后进行验证，得到了同样的结果。而且证据还不止于此，在该浏览器实际使用过程中，不仅操作界面、设置界面与谷歌Chrome浏览器大致相同，断网界面也存在类似。

最“实锤”的证据则是，在浏览器的版本说明中，出现了有关“Blink”的描述，而谷歌Chrome浏览器的内核在红芯公司的资料中就叫做Blink。

尽管还很年轻，但谷歌Chrome已是如今全世界最流行的浏览器。根据统计机构Netmarketshare 在8月初发布的数据，截至今年7月，谷歌Chrome在电脑端以超过60%的份额远远甩开IE、火狐、Safari等，稳居霸主地位。国内多款浏览器，如UC、搜狗等就采用了IE + Chrome双内核的模式。

然而从官网描述来看，红芯浏览器一方面称“基于通用内核架构”，另一方面又将自己与谷歌Chrome等一众“普通浏览器”内核进行了明显区别。不得不说这样有些矛盾。

内核自己开发的难度大吗？傅盛告诉《每日经济新闻》记者：“挺复杂的，关键是做好不容易。”IT行业观察家柳华芳则对记者表示，如果用开源技术框架做二次研发，需要进行说明，不能说成完全自创。“没必要任何技术都自己研发，可以充分利用开源社区技术成果，但需要尊重基本的社区规则和知识产权保护。”

承认基于谷歌开源

谷歌内核遭曝光后，不少网友联想到了当年的“汉芯一号”造假事件。2003年，上海交通大学微电子学院院长陈进教授发明的“汉芯一号”造假（将摩托罗拉的芯片打磨掉Logo以伪装自主研发），并借助“汉芯一号”申请了数十个科研项目，骗取了高达上亿元的科研基金。

面对网友直接将红芯浏览器比作“汉芯一号”，红芯公司高管很快向媒体进行了回应。程序员出身的公司创始人兼CEO陈本峰向《财经》杂志表示，红芯浏览器确实是基于谷歌Chrome浏览器内核而开发，但他强调，红芯在内核层面有自主创新，以适用于中国企业用户的办公上网需求。红芯在8月16日晚间的声明中也表示，红芯浏览器内核是基于谷歌Chromium开源项目。

《每日经济新闻》记者梳理发现，红芯与自己声称客户的合作细节，公开报道可查的并不多，最近一项是由红芯官方微博发布的与中粮可口可乐合作的消息。

记者在中国政府采购网上搜索发现，近两年仅有一则采购公告与红芯公司有关。采购方为国家质检总局信息中心，代理机构为中国机械进出口（集团）有限公司，红芯公司提供的成交标的是“浏览器客户端”。

公司改名“红芯”不到2个月

实际上，红芯公司改名还不到两个月。根据工商资料，今年6月，美通云动（北京）科技有限公司更名为红芯时代（北京）科技有限公司。在品牌升级前，红芯企业品牌名字是“云适配”，创始人陈本峰号称是国家“千人计划”特聘专家。之前该公司依靠云适配已进行了多轮融资，鲜有提及浏览器业务。

公开资料显示，截至到目前红芯共进行了5轮融资，投资方不乏晨兴资本、IDG资本等著名机构。

值得注意的是，在2016年那次融资前，红芯的前身“云适配”定位为HTML5企业移动化解决方案提供商。在这次融资后，公司介绍变成了“提供国产自主可控的企业级浏览器”，标志是研发了红芯Redcore这一核心浏览器内核，面向政府、企事业单位及大中型企业，提供工作平台、云安全等服务。

不知此次“国产”浏览器的谷歌内核被曝光后，红芯公司的股东和投资方会有何动作？

之前红芯业务主要集中在H5行业，前几次融资也都是在说H5，为什么突然开始明确浏览器赛道了？安装包为何下线，何时会再次上线？8月16日，《每日经济新闻》记者就上述问题拟采访红芯公司，不过截至发稿尚未收到回复。