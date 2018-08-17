解码归零币三大特征：虚假宣传、拉名人、传销式推广

每经记者 肖乐 每经编辑 姚祥云

曾经的宣传各种高大上，如今的价格仅剩毫厘，币圈为之创造了一个专有名词：归零币。

在这背后，众多投资人损失惨重。

从今年上半年出现的归零币中，能够看出这类数字货币的一些典型特征：虚假宣传、拉名人站台、白皮书多次修改……例如今年初上线的太空链（SPC），一开始宣称有名人站台，将区块链和探索太空联系在一起。据报道，太空链仅用一天完成10亿人民币私募，而当前，其价格约为0.1元，较一开始2.6元的发行价所剩无几。

CTR：被SEC指控市值一度高达2.58亿美元

4月2日，美国证券交易委员会（SEC）指控Centra的两位联合创始人，称其策划欺诈性的ICO，从数千名投资者那里筹集了超过3200万美元。SEC指出，Centra的两个联合创始人宣称通过ICO募集的资金将用于建立一套金融产品，他们将为用户提供由VISA和万事达卡支持的借记卡，能够将难以使用的加密货币快速兑换成美元或者其他法定货币。但实际上，VISA和万事达卡和Centra没有关系。

为了推广ICO，Centra的两个联合创始人虚构了履历光鲜的高管信息，在网站上发布了虚假的推广材料，此外还付费邀请名人在社交媒体上进行宣传。据报道，Centra在ICO的过程中聘请了弗洛伊德·梅威瑟在社交媒体为其宣传推广，弗洛伊德·梅威瑟是美国职业拳击手，先后获得过五个级别的拳王金腰带。

SEC的指控一出，包括币安、OKEx在内的多家交易所对Centra的代币CTR进行了下架处理。数字货币行情网站CoinMarketCap显示，CTR的价格在今年一月达到高位，最高时4.23美元，总市值达到2.58亿美元。

太空链：项目“高大上”拉名人站台

可能再也没有比太空链更“高大上”的项目了。太空链项目在白皮书中描绘了一出雄伟蓝图，“太空链基金会希望让太空更好地服务地球。整合利用现有的航天资源，让航天资源更好地服务地球，服务人类；让更多人能触碰太空。支持新技术发展，降低太空准入门槛，大力发展教育，让更多的人参与太空探索，集中全世界的力量办大事；让人类的认知边界不断拓展。不断探索人类认知的边界，永不满足已有的认知，坚持向边界发起冲击，生生不息，探索不止”。

此外，白皮书中写道，太空链基金会现在正在着手开发开源的航天器操作系统SpaceChain OS。在SpaceChain OS的区块链沙盒开源操作系统中，任何开发者都可以在航天器上享受安全的环境来开发他们的应用程序，就像他们现在在智能手机上所做的一样。

但这份“高大上”的白皮多次修改，甚至拉名人站台进行虚假宣传。据区块链媒体链的报道，太空链的白皮书几经修改，在第二份私募白皮书里，太空链核心团队成员小牛电动车创始人李一男，被替换成了润浙资本合伙人孙斌，在合作伙伴一栏，更是进行了一次大换血，被删除的合作伙伴包括：北京大学、斯坦福大学、清华大学、北京航空航天大学、中国空间技术研究院、九天微星、上海埃依斯有限责任公司、ASES、Airbus空中客车集团、SpaceX、Gomspace、Spacetech GMBH、达华智能、英国航天局、长城工业。

“中国风投教父”阎焱也曾被写进太空链的白皮书中，阎焱当时向《每日经济新闻》记者表示：“我和太空币没有任何关系，连什么是太空币都不知道。这种无中生有的事是需要受到法律制裁的。”之后太空链项目方声明公开向阎焱道歉，承认阎焱与该项目并无关系，已经删除相关信息。

太空链于今年1月16日公开上线发行，发行总量10亿，行情数据显示，太空链目前的价格约为0.1元，较一开始2.6元的发行价所剩无几。

XMX ：“传销式”推广币价跌至不足一分钱

XMX是近期受到广泛关注的又一个接近归零的数字货币。据介绍，XMAX是用于构建分散泛娱乐，游戏DAPP的区块链和开发者生态系统，发行总量300亿，募资成本0.024元。

XMX项目自诞生以来便一直备受质疑。据公开报道，XMX的白皮书曾出现各种错误，在总发行量上，英文版写为：300,000,000,000 XMX（三千亿XMX），而中文白皮书写作：300亿XMX。第二版白皮书还被曝出，在“顾问、投资人、合作伙伴”部分，将陈伟星写成了“快滴创始人”（实为“快的”）。

此外，XMX项目投资人之一玉红被指“传销式拉群”，也令XMX被认为是“暴力割韭菜”。据壹块硬币报道，6月初，玉红牵头组建的“3点钟&；XMX全球社群联盟”迅速发展，这个“3点钟&；XMX全球社群联盟”呈现出明显的有组织化倾向，社群有统一的编号，号称首日限量99个社群，统一的宣传标题是“某某宣布加入3点钟&；XMX全球社群联盟”；玉红还同时发动了多个区块链自媒体，统一粘贴复制话语：“成立某某超级战队，编号为某某战队，参与本次区块链社区社群的伟大实验。3点钟XMX全球社群联盟，是区块链行业3点钟社群最大的共识实验，玉红说过，技术和社区是推动区块链行业发展的关键因素。3点钟&；XMX全球社群联盟，让每个人都有机会成为区块链行业的超级明星……”

《每日经济新闻》记者注意到，HADAX交易所显示，XMX当前的价格约为0.007元人民币，尽管并未彻底归零，但现在的价格也较募资价格下跌了71%。