加密货币酷爱“傍大款”：真假难辨频遭撇清关系

每经记者 向江林 每经编辑 姚祥云

8月13日，深圳国微技术有限公司在其官方微信号“国微POS”上发布一则声明，称其并未与POCS P1矿机所属公司达成任何形式的合作。

8月15日，奥马电器发布公告，称其公司旗下控、参股公司均未参与QOS项目。而QOS项目在其白皮书中披露的团队大部分都有上市公司奥马电器的背景……

在币圈，代币项目“傍”知名机构、行业大V引发的舆论喧嚣可以说屡见不鲜：既有如深圳国微这样很快就作出澄清声明的公司，也有直至项目面临质疑时才撇清关系的机构和名人。

深圳国微发声明澄清

8月13日，深圳国微技术有限公司在其官方微信号“国微POS”上发布一则声明，声明表示，支付行业某知名媒体通过其微信公众平台发布有关POCS P1矿机的报道中，涉及国微某款支付终端产品的表述不实，其并未与POCS P1矿机所属公司达成任何形式的合作，也未授权其使用公司的产品名称及图片用于任何形式的宣传推广活动。且报道内关于POCS P1矿机的截图内容，国微表示并不知情，国微将责令内容原创方删除涉及我司产品名称及图片内容，并保留追责权利。

此则声明中的POCS P1矿机正是一个名叫“POCS（Point of chain sales）支付链”的项目，该项目公布的白皮书中，宣称POCS为建立在商用大数据基础模型和数据金融以及创新存储技术的基础上，拥有完整的商业逻辑和应用场景，也有成熟的实践产品落地。

而在其白皮书中的代币分配机制显示，POCS代币总额为10亿枚，其中6亿为矿池，占比60%。另有4000万为社区建设，占比为4%。此外，私募也有8000万，占比8%。而创始团队、海外发行基金会以及天使投资人各有4000万、2000万及1亿，分别占比为4%、2%、10%。同时，POCS提到，其为基于第三方支付领域的去中心化服务解决方案，为整个第三方支付市场带来全新的“支付即挖矿”的商业模式。在POCS生态系统中，商户端、渠道端、结算端、账户端四者共同对第三方支付领域进行服务。而POCS支付链则将支付行为称之为“支付挖矿”。

值得一提的是，POCS白皮书中也提到，POCS P1矿机是由新链联合中付金服推出的全球首款区块链MPOS，且P1矿机采用国微SM30设备，还经过了银联产品检测获得了银联品牌认证。但上文已经提到，国微在其官方微信公众号中表示并未与POCS P1矿机所属公司达成任何形式的合作。

奥马电器也“踩雷”

记者注意到，此次并非币圈白皮书表露知名机构或知名投资人的个例。“深脑链”在其白皮书中就提到了知名投资机构：金沙江创业投资。公开资料显示，金沙江创业投资是一家专注于投资高新技术初创企业的投资机构，是滴滴出行、饿了么等创业公司最早期的机构投资者，目前管理着约20亿美元的资产，包括美元和人民币基金。

值得一提的是，随后有媒体报道，深脑链基金会发布声明，在声明中表示，金沙江创投是深脑链人工智能项目的早期投资人和后续支持者，但金沙江创投及其任何团队成员没有参与DBChain（深脑链）区块链项目投资，没有参与任何代币的发行，也不能拥有任何代币。但记者通过查找，并未找到这份声明的原文件。

根据白皮书，其核心团队几乎全为上市公司奥马电器前高管。其顾问为奥马电器董事长赵国栋和数字货币交易所FCoin创始人、歌者资本合伙人张健。

而上市公司奥马电器于8月15日发布公告，公告中表明，QOS项目系由注册在新加坡的QOS基金会发起的项目，公司并没有参与QOS项目。根据QOS项目白皮书中的介绍，QOS项目核心团队中的张哲、汪怡宁、周海京目前在公司参股子公司数字钱包（北京）科技有限公司任职，但经核实，上述人员参与QOS项目均为其个人行为，公司旗下控、参股公司均未参与QOS项目。

（实习生谢婧对本文亦有贡献）