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史上最大币灾下的众生相：韭菜开始丧失信心

史上最大币灾下的众生相：韭菜开始丧失信心
2018年08月17日 02:40 每日经济新闻
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　　实习记者 潘婷 记者 向江林    每经编辑 赵桥    

　　对于众多币圈韭菜来说，他们的一举一动都在庄家的预测之内，甚至早已经被庄家提前策划，安排妥当。币价涨时，韭菜们的嬉笑在庄家预料之内；币价跌时，韭菜们的语无伦次也是庄家的一步棋。在庄家眼中，坐庄“很好玩，要有耐心，不能心急”，更要将全局掌控在手中：什么时候上交易所，什么时候造势打广告，什么时候把托儿拉出来，什么时候让币价涨或跌。

　　“不用一年，行情好，几个月就能挣百十万。”在《每日经济新闻》记者以项目投资方名义进行咨询时，一位坐庄者表示，操盘、广告和托儿、上交易所割韭菜，是坐庄必不可少的要素。被套进加密货币陷阱的投资者，不仅担心随时可能被庄家套牢，还担心自己的币可能“不翼而飞”。

　　而那些做着薅羊毛提保时捷美梦的羊毛党，最终可能一步步沦为庄家的韭菜——刀俎和鱼肉的角色经常易位。庄家、韭菜、羊毛党，描绘了币圈最大灾难下的众生相。

　　●操盘引粉：前期的“糖果”就是后期的韭菜

　　在某币交流群中，多位丧失了某币信心的韭菜正在焦急地等待币价的上涨，他们手中的虚拟币已经被套得牢牢的，（庄家）倒是没有跑路，但是币价跌成这样与跑路带来的损失差别不大。

　　正在这时，有人在群内说：“项目方做事就好，做得破发99.5%，这种做法也是没谁了。”这是一位名叫李阳的坐庄者，目前处于手头有项目，再拉人做新项目的阶段。

　　坐庄者混迹在各大小币圈之内，一边观摩加密货币的态势，一边找寻新项目的合伙人，前期的启动资金需要大家一起凑。

　　“三个月没收益，原价回购币，钱原路退回，稳赚不赔。”李阳对《每日经济新闻》记者表示，坐庄很累，要有耐心，性子太急不适合坐庄。而坐庄的资金需求量则视币种的大小而定，小币几万到十几万元，钱越多，收益越大，大币要求更高。

　　在坐庄者眼中，操盘、广告和托儿、上交易所割韭菜是坐庄必不可少的三要素。他们不怕麻烦不怕累，毕竟“赚钱不容易”。

　　李阳对记者表示，在成立新项目之初，需要找许多托儿来炒币价，这些托儿有的是坐庄者自己的小号或者亲朋好友，有的是花钱请的外包人员，还要有必不可少的“空投糖果”送羊毛。

　　“每天就是拉人，免费发‘糖果’，组群。不过，羊毛党的币和‘糖果’不用你（小庄家）发和收，还有大庄家，小庄家只负责拉人和上交易所后卖私募的币。而且，庄家会获得额外送的币，只要努力工作就行。”据记者了解到，“糖果”就是新项目的加密货币，是项目方免费发给注册用户的加密货币，这个必须有，也是吸引“粉丝（买币人）”的方式。

　　当然，这也会吸引一群羊毛党。在坐庄者看来，这个花费并不高，以一个人4元钱为例，1万人才4万元，如果拉到1万人，至少有几百人会买币，只要有几个人买币就能覆盖羊毛成本。

　　“前期的‘糖果’就是后期的韭菜，韭菜就是广告费，我们稳定币价，他们就会拉台。前期币派发给很多人，币价稳定涨，后期人越来越多，再集中造势，吸引更多人买盘。还有传销模式，更稳赚，传销模式就是私募。”

　　据记者了解，加密货币分销分为基石轮、天使轮及私募，一层比一层价高，一层比一层人数多，最后吸引散户进来，一起割韭菜。

　　“一个币出现，基石最便宜，假如是0.1元的话，天使轮最少是0.5元，到私募就得1元~2元，层层分销，然后再上交易所集中拉升。”上了交易所，好戏就开始上演了。

　　●花钱上交易所：开启收割韭菜模式

　　在李阳眼中，交易所并不是随便上的，因为上交易所需要花钱。

　　《每日经济新闻》记者从李阳那里了解到，有一些小的交易所花钱少，可能几万元；一些更小的几千元或者免费；大的得20万元，牛市的时候100万元。如果上小的交易所，发展慢一些，可以先打基础，多上一些，利用小交易所造名声，吸引一部分粉丝之后，再上大的交易所，价格再提升一个档次。然后半年一年之后，在行情好时，一次上一个大的（交易所），各种造势搞起来，十几天就能赚几年的钱。

　　“坐庄都是按月、季度、年收益的，季度和年收益更高，庄家都是长期操作，需要借势和造势。”李阳对记者表示，一般来讲，季度和年收益更高，因此坐庄不能心急。

　　而上了交易所，好戏才刚刚开始。具体的收割韭菜的方法需要看大势，也需要借势。大盘是涨，坐庄者就借势吹，吸引人来追，让币价涨起来，要比大盘涨得凶。只要涨价，坐庄者就会派发（卖）一部分筹码，一点一点地卖。派发出去的这部分筹码，是通过预发的方式分给项目的内部人，预挖是为了给项目早期活动经费。

　　据记者了解，分到预挖币的人初期都投钱进项目了，预挖币主要做各种活动和上交易，其实就是类似股份，都掏钱，一起做盘赚钱。

　　而虚拟币的数量都是有规定的，这个不能造假，区块浏览器都可以查。据坐庄者表述，现在的币除了BTC，都是预挖了，矿机挖的都是pow的，现在币pow活不了，POS机制的还可以。

　　但是，即使是数量有限的币，也可以从中操作进行收割。李阳对记者表示，有的交易所会把客户的币拿来砸盘，最后收不上来，就说被黑客攻击丢币。

　　记者了解到，预挖的币也是最高价私募级别的币，就是为了在币价高的时候卖给韭菜。因为预挖币很便宜，只要卖出去就是赚。

　　其中，还存在更大的猫腻：币价的操控。一方面是情绪控制，另一方面是币价可以在小范围内波动。

　　对于情绪控制方面，大盘涨，币价也涨，这时候各种托出现在群里，各种利好也出现，造势就完成，在此期间广告也要打。拉升，出货，拉得高一点，找人来接盘。

　　“接完了，高位震荡，继续抛。割完韭菜，跌跌不休，偶有反弹，也是为了套人。”在李阳的言语中，充满了对于割韭菜的自豪和期待。在这个阶段，可以小范围控制币价，高位卖，低位再买回来。

　　李阳从不惧怕被人举报，因为坐庄者们奉行的宗旨是“不跑路、不骗人”。对于那些跑路的项目，李阳的言语中充满了鄙视和厌恶：“项目方做事就好，做得破发99.5%，这种做法也是没谁了。”

　　●羊毛党与庄家的博弈：谁是刀俎谁是鱼肉

　　有庄家的地方就有羊毛，羊毛党也顺势而生，他们在各大小虚拟币项目中，一边注册得“糖果”，一边要时刻防范被庄家的庄套住。

　　庄家发的“糖果（免费虚拟币）”，对于庄家来说是一笔必须的投资，没有这些“糖果”就吸引不到粉丝。

　　记者注意到，被吸引的粉丝中有一部分是真实玩家，也有一部分是专门薅加密货币项目方羊毛的羊毛党。这些羊毛党混迹在各个新旧加密货币项目群中，胆子小的只领免费的“糖果”，在未上交易所前卖给其他玩家，免费“糖果”虽然少，但是耐不住薅的项目多，他们的信仰是“不积跬步无以至千里”；胆子大的就低价收购加密货币，只要上了交易所就狂抛。

　　“现在加入XXT社区，获得最高100000+ XXT奖励，第一次空投时，邀请一人送600XXT。现在只能送100了，大家珍惜。”接着，是一个注册链接甩上来。对于羊毛党来说，这种消息对他们有莫大的吸引力，空投和“糖果”是他们的主要赚钱来源。

　　记者了解到，在未上交易所前，羊毛党可以在QQ群或者微信群中将他们注册免费拿到的虚拟币直接卖给收购方，不过这种做法收益甚微，只能靠不断地撸新羊毛来抬高收益。在未上交易所前，小羊毛党可以通过支付宝、微信、银行卡转账的方式进行交易，以使虚拟币能够流通，但是这种方式存在很大的风险，很可能被有心人骗取钱财。

　　还有一部分羊毛党不仅自己注册拿虚拟币，号召身边的朋友帮自己注册，在初期还收购“胆小”羊毛党的加密货币，成为炒币者，在吸引到足够的人和资金支撑加密货币上交易所后，就狂抛初期低价收来的加密货币。

　　但是，也有一部分羊毛党在这期间被成功洗脑，成为一个真实的玩家，在二级市场收购加密货币，做着币价上天的美梦，殊不知螳螂捕蝉黄雀在后，他们一步步走进庄家设置的陷阱内，庄家早已经磨快了刀等待收割。

　　羊毛党想不到的是，不论是初期他们收购的低价加密货币，还是后期追涨收购的高价加密货币，其中都有庄家的身影。

　　在羊毛党中间一直有一个传闻，有个羊毛头子当初搞了一大堆账号，撸到了几百万元，撸到的钱直接提了一辆保时捷。

　　“那是不可能的，羊毛党有专人控制，不会让一个人撸太多。（我们）是全手工单独打（派发）币，一个电脑就一个地址，你感觉一个人能搞多少电脑？一个人弄几十个QQ几十个地址也很麻烦的，也就撸几百元，他们嫌麻烦。”这件事被李阳否认了。

　　记者发现，为了能够更好地撸羊毛，羊毛党们自发建立了各种“币圈撸羊毛”群，每天分享新旧羊毛项目，做着成为币圈刀俎的美梦。当然，在这些群里也潜伏了众多项目方和庄家，他们利用羊毛党贪小便宜心理，广撒网来捕获羊毛党，最终将这些羊毛党变成被割的韭菜。

　　“我是个小散户，已经亏了40万元了，我希望涨，最近没有抄底，我想解套，我是可怜的小韭菜。可是大家都没信心了，都是砸盘的，怎么涨啊。”一个币圈真实玩家哀叹道。在币圈里从不缺乏一夜暴富的梦想，然而更多的情况是刀俎与鱼肉的经常性换位。

李阳虚拟币羊毛
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