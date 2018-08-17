史上最大币灾来袭：主力代币蒸发数千亿美元财富

每经记者 肖乐 每经编辑 姚祥云

币圈归零潮，规模达几千亿，还是美金。

这场在全球范围内轰轰烈烈上演的投机盛宴到了曲终人散时，其杀伤力让人震惊，其财富幻灭的规模和影响已经可以跻身人类历史上最为著名的泡沫破灭案例之一。

2018年开始的这一轮加密货币市场大调整，让比特币的总市值蒸发了2220亿美元，而其价格从2017年12月16日的19343美元一路下跌至2018年8月15日的6270美元。比特币之外，以太坊、莱特币等主力加密货币也损失惨重，全球加密货币市场的总市值在今年蒸发了约6000亿美元。

与主力加密货币价格下跌相伴的，还有大量空气币的归零潮。《每日经济新闻》记者对加密货币行情网站非小号8月15日的数据进行了统计，在2041中加密货币中，价格在一毛以下的有1150个，一分以下的有447个。

“泡沫实在太大了，市场自发调整，烂项目太多，很多都是批量生产。”一名加密货币业内人士向记者吐槽。

主力加密货币暴跌

加密货币网站coindesk的数据显示，比特币的价格已经从2017年12月16日19343美元一路下跌至2018年8月15日的6270美元，跌幅达68%。以太坊从今年1月的高点1316美元跌至8月16日的296美元，跌幅达78%。莱特币同样处于下跌之中，从去年12月最高时的340美元一路跌至8月16日的57美元，跌幅达83%。

今年的行情像极了2013年末到2014年时的情况，比特币在短时间暴涨之后进入暴跌。coindesk数据显示，2013年11月，短短几天时间比特币的价格从200美元左右暴涨至1125美元，随后便开始下跌，到2014年末，比特币的价格在300美元左右。2014年、2015年，比特币的价格一直在300美元左右徘徊，2016年到2017年上半年开始缓慢上涨，直到2017年下半年开启了新一轮暴涨，直冲两万美元。

尽管这一轮下跌和2013年末开始的一轮下跌，跌幅都在70%左右，但比特币的总市值却不可同日而语。目前，比特币的市值约为1089亿美元，2017年末以来的这一轮下跌，让比特币的市值蒸发掉了2220亿美元。

实际上不只是上述几个主力加密货币，整个加密货币市场几乎是全线下跌。共享财经数链行情数据显示，总市值排名前100的加密货币中，最近7天出现上涨的只有15个，余下的悉数下跌，跌幅超过30%的不在少数。非小号平台的数据显示，今年以来，全球加密货币总市值从最高时达8000亿美元，跌至现在约2000亿美元。

加密货币分析师肖磊向《每日经济新闻》记者指出，与2013年之前相比，比特币当前的总市值超过1000亿美元，吸引的投资群体已经不一样了，美元的波动、全球经济的增长、通胀的预期都会对加密货币价格造成影响。此外，他还表示，去年比特币期货的上线也给了看空者充分的表达机会。

“加密货币存在一定泡沫的成分。从应用层面来讲，并没有大规模的应用出现，大家对于加密货币的定价还是很模糊的，加密货币应用最大就是炒币，如果价格在一段时间没有持续上涨，大家信心就会比较涣散，从年初开始的下跌，大家找不到一个突破口。”肖磊分析道，“此外，加密货币的下跌和经济大环境有关系，美联储加息、全球经济增长的萎缩导致很多国家开始重视自己主权信用的保护。加密货币之前有很好的概念，例如去中心化，能够对抗通胀，但是随着美元的上涨，随着各国开始拯救信用体系，大的概念就讲不通了。”

超千种加密货币价格趋于零

与主力加密货币价格下跌相伴的，还有大量加密货币的归零潮。《每日经济新闻》记者对加密货币行情网站非小号8月15日的数据进行了统计，在2041中加密货币中，价格在一毛以下的有1150个，一分以下的有447个。

而从成交量来看，当前共有2401种加密货币，24小时成交额排名前十的加密货币合计的成交量占总成交量的85.34%，其余所有的加密货币的成交量不到15%。

“泡沫实在太大了，市场自发调整，烂项目太多，很多都是批量生产。”一名业内人士向记者吐槽。大量的空气币充斥加密货币市场，百度百科甚至已经有了一个新的词条“归零币”——它们仅仅凭借一个虚无的蓝图或者一纸白皮书就能发币圈钱，有些甚至只需要一份PPT，就能圈到数以亿计的资金，俗称PPT发币。这些没有实际价值的币如今很多已经上了币圈黑名单，并且价格跌到脚底板。

诈骗圈钱的归零币不胜枚举。2018年4月，美国证券交易委员会指控Centra（CTR）两名联合创始人利用加密货币进行诈骗，募集资金3200万美元，随后多家交易所下架CTR。宣称可以利用区块链技术解决影视行业困难的超级明星（MXCC），在2018年1月到2月初的六个星期内，便完成了从发起，到跑路、归零的全程。

“有证券属性的大部分会归零。”肖磊表示，“加密货币市场底层的技术是区块链，但使用了这个技术并不代表这个东西有价值。现在很多公链发出来的币是基于区块链技术，但大家对它的需求首先是价格的需求，要找一个接棒的人，并不是说能够看到未来这个链上能够产生现金流，能够有人使用。”

“2014年、2015年，很多加密货币都归零了，除了比特币、莱特币这种去中心化的没有归零。”肖磊进一步表示，“证券属性的加密货币可能有1%存活下来，99%都会死掉。”