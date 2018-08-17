平安好医生牵手Grab 软银玩转资本

平安好医生宣布进军东南亚在线医疗健康服务市场，将与新加坡生活服务O2O平台Grab成立一家合资公司，成为东南亚首家提供在线医疗健康服务的公司。

平安好医生和Grab背后的资本都是软银。早在去年年底，平安好医生还未上市前，就已获得来自软银4亿美元的投资。去年7月，Grab则获得来自软银和滴滴共同投资的20亿美元融资。Grab现任总裁Ming Maa也曾在软银任职。

一位国内知名投资人对第一财经记者表示：“两家公司都是软银投资的，很显然，这是孙正义将其投资的资产组合的进行的又一次整合，使其发挥更大的效应。”软银本月公布的最新一季度财报显示，公司净利润近30亿美元，同比增长接近10倍。

据Grab方面向第一财经记者介绍，这家合资公司将提供一系列综合性医疗服务，如以人工智能（AI）提供辅助线上问诊、线上购药和挂号预约。合资公司将与政府、医院、医生和其他主要利益相关方合作。此外，合资公司将利用Grab的电子钱包业务GrabPay来完成交易。这项服务将于明年第一季度在选定国家推出。

Grab发言人就合资公司的出资比例以及规模回应第一财经记者称，初期投资规模约2000万美元，此后合资公司还将继续通过融资等方式注入现金或者其它等价形式的总规模达1.2亿美元的资金。平安好医生将持有合资公司70%的股权，Grab持有30%的股权。

该发言人还介绍称，合资公司CEO将由平安好医生任命，Grab将任命首席运营官和首席安全官。董事会将有7名成员组成，平安好医生任命5名成员，其中包括一名董事会主席，Grab将任命两名成员。合资公司将会注册在开曼群岛，总部设在新加坡。

此次合作也是Grab首次涉足医疗领域。Grab刚刚于本月初完成了来自丰田汽车与多家全球金融机构的20亿美元的新一轮融资，以巩固其在东南亚科技行业的领导地位。平安好医生也将于明年一季度接入Grab上个月推出的应用程序界面Grabplatform平台。

Grab集团首席执行官兼联合创始人陈炳耀（Anthony Tan）对第一财经记者表示：“平安好医生作为移动医疗领域的行业领导者，在中国建立了一个行之有效的商业模式。我们认为，每个人都应该有机会享有高质量、而且可负担得起的医疗健康服务。通过与平安好医生合作，我们将利用技术让此成为现实，这将有可能为人们的生活和整个东南亚社会带来巨大变化。”

目前用户已经能够在东南亚的8个国家，225个城市使用Grab应用程序订餐、叫车、寄快递、订购杂货或阅读新闻。Grab预计今年年内收入有望达到10亿美元。