巨头争霸工业互联网平台 富士康BEACON如何出道？

近日，工业互联网界的巨头们动作频频，GE或出售Predix，西门子和阿里云合作入华，8月11日富士康的BEACON首次外部赋能，应用于安防企业。

不论行业格局如何变化，中国和欧洲国家都在为工业互联网助推。从国内政策层面来看，自2017年11月国务院印发了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》之后，支持力度继续加强。

2018年4月27日，工信部印发《工业互联网APP培育工程实施方案(2018-2020年)》，提出至2020年培育30万个面向特定行业、特定场景的工业互联网APP，全面覆盖研发设计、生产制造、运营维护和经营管理等制造业关键业务环节的重点需求；7月9日，工信部又发布了《工业互联网平台建设及推广指南》，主要任务包括制定标准、培育平台、推广平台、建设生态和加强管理五方面内容。

而一个国家发展工业互联网的根基是其工业水平达到了普遍数字化的程度。其主要基础包括传感控制、数据采集、工业标准的广泛应用，甚至包括高级技工的大量成长，而这一切恰是中国现在正在逐步具备的，不过这条路任重道远。

工业互联网是在工业数字化的基础上给各个行业输送云端存储、数据分析、智能决策的能力。一位工业互联网业内人士告诉21世纪经济报道记者：“工业互联网的重点是夯实工业的数字化能力，互联网是如虎添翼的翼，工业数字化才是这只猛虎，而不是相反。否则即便是如此重资产的行业也会出现概念泡沫，值得警惕。”

三大体系竞争

目前在工业互联网这个领域中的企业主要是行业巨头，记者梳理后将这个领域存在的业务形态分为三类。

第一类是国际工业巨头，比如以GE、西门子、思科、富士康为代表的大型工业企业。这些企业自身长期在重轻工业有深度的技术能力，为了提高自己的生产效率而定制相应的系统，可以说他们企业本身就是工业系统的最佳用户。

目前这些巨头不满足于自己系统只服务于自己或者少部分大型企业，希望开放整个系统的能力，让各国的中大型，甚至中小型企业都接入他们的标准。事实上，这样工业级的整体数字化优化方法并非是近几年的新鲜事。

早在1998年，华为就采用了IBM业务流程的方案，全面优化集成产品开发，集成供应链管理等。虽然当时的优化和互联网没有什么关系，但是大型工业企业业务优化的本质是一样。当然现在西门子等国际巨头的野心是希望能够在工业领域通过较低的边际成本获得整套系统的规模效应。

第二类仅在企业自身应用的工业数字化系统。这里指的主要是日本企业，日本企业的数字化管理、精细化运营能力在国际上首屈一指，只是他们在互联网领域没有大型企业参与牵头。

事实上，日本企业在工业数字化领域可以说在世界前列，比如，日本提供了全球52%的工业机器人。

第三类是专门做第三方的工业互联网解决方案公司，这类公司在国内较多，目前总体还处在刚起步的阶段。

第三类企业或基于原有的制造业基础，或基于积累的软件技术，多面向垂直行业定制工业系统。比如，以西门子为代表的德国公司往往先聚焦智能工厂，通过制造流程的智能化、虚拟化来提升生产效率。美国的软件公司PTC的重点是在整个生命周期中一直跟踪产品并分析用户体验，然后反馈优化，PTC在工程设计、制造、零售等领域有深厚耕耘。

另外，在产业标准方面，德国企业和美国企业早早起步。2014年，美国的AT&T、思科、GE、IBM、英特尔联合成立了工业互联网联盟，之后也有不少企业相继加入。德国由政府牵头在建立工业4.0的产业标准。国内近期发布的《工业互联网平台建设及推广指南》中也提到，“要建立与德国工业4.0平台、美国工业互联网联盟的对标机制，加快国际标准的国内转化，支持标准化机构及重点企业直接参与国际标准制定，推动平台标准国际对接。”

富士康BEACON初落地

在国内的企业中，制造业巨头富士康的工业互联网平台BEACON今年正式对外开放，将为中小制造企业带去富士康的生产经验。而工业富联股份有限公司（简称工业富联）在A股上市后，如何通过工业互联网来升级代工业务，并产生新的盈利点，也是外界关注的焦点。

根据官方介绍，BEACON平台打造跨边缘层、IaaS层、PaaS层和SaaS层的应用体系，连通设备层、车间层、企业层，智能辅助生产者、管理者和决策者。这意味着BEACON将在PaaS层的基础上，分别向底层连接和应用层延伸。

工业富联内部人士告诉21世纪经济报道记者：“现在BEACON平台有300名核心成员，目前主要在富士康体系内部的场域进行应用，不过今年会有外部应用的案例。”

就在8月11日，工业富联与王力安防科技有限公司（简称王力安防）在深圳签订了战略合作协议。此次合作中，工业富联将围绕王力安防的主营业务，利用BEACON平台，对王力安防产业园区的现场管理规划、智能工厂规划、智能化生产、智能化应用、品质检验、自动化设备优化、生产制造系统(MES)所产生的数据应用、产品生命周期管理(PLM)、仓储管理系统(WMS)进行改善与优化。

工业富联CEO郑弘孟表示：“在推动王力安防智能制造场景的应用同时，利用工业富联的‘六流’平台，获取人员流、物料流、过程流三大实体流和资金流、信息流、技术流三大虚拟流，将王力安防园区的人、数据及机器各种元素互联起来，提升其工业制造生产力。”

按工业富联内部人士的介绍，BEACON平台有七大关键要素，包括BEACON CorePRO核心连接物联网平台、供应商零件不良预警预报管理系统、电子元器件表面贴装智能制造平台、智能测试系统、供应链智慧决策系统等。

其中，CorePRO支持基于工业标准协议串口、文件、软件界面参数的采集、解析与存储，支持各种智能网关数据采集与存储,在数据传输协议/标准方面,可根据用户需求对数据传输提供端到端加密，支持容器方式对数据接入的服务进行扩展，目前CorePRO已应用到表面贴装、数控加工、机器人、组装测试、环境数据采集等场景，目标是覆盖全行业数据采集。

赛迪顾问软件与信息服务业研究中心副总经理王云侯告诉21世纪经济报道记者：“工业互联网的一大核心是工业软件，包括自动化软件、管理软件、基于数据的智能化软件、终端的嵌入式软件等等。但是在软件研发方面国内较薄弱，核心的算法和模型还是由国外企业掌握。比如CAE仿真软件，国内厂家的模型库大部分都是国外产品，这就相当于在微软操作系统的基础上进行改进。”

另一方面，在数据上国内的积累远不如国外企业基础深厚。同时，王云侯还表示，在应用端，比如航天、汽车、造船行业，不少PLM（产品生命周期管理软件）和CAE软件来自达索、西门子等国外厂商，反而给国外厂商提供数据。

而富士康的数据集中在3C领域，如何在这一垂直行业进行深入数据分析、提升智能化还需要更多的实践。此外，对于富士康而言，硬件实力无需多言，而如何做到软硬结合，是其目前面临的课题。