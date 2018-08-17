短视频招聘兴起 看简历就像刷抖音

“上啥班”APP上企业发布的招聘信息。

“颜值招聘”APP上求职者发布的视频简历。

今年4月，赶集网APP上增加了“求职短视频”功能。

近两年，抖音、快手的崛起迅速带火了短视频，这股风也吹到了招聘行业。新京报记者了解到，目前已至少有5家做短视频招聘的公司陆续入局。除了这些追赶风口的创业公司之外，赶集网、钉钉等也在今年新增了视频简历功能。

多名招聘行业的从业人员表示，模特、礼仪等职业是短视频招聘非常好的切入口，其场景目前主要集中在校园和以蓝领为代表的基础性岗位上，会走一条“自下而上”的道路。

从目前来看，大众对于短视频招聘的认知度尚低，但创业者认为，未来随着5G的发展、短视频的市场接受度提高，短视频一定会重新定义招聘场景。

模特礼仪是“短视频招聘”切入口

三年前，霍祥在地铁上遇到一位老太太在哭，过去一问才知道是因为找工作被骗了五百块钱。他还记得那位老太太说，“这公司在一个小酒店里，我要是提前知道它的办公地点，就不会去了。”

他想，为什么不能让求职者在线看到招聘方真实的工作环境呢？

当年9月，霍祥创立了“上啥班”，这是第一家主打短视频概念的招聘APP。而在当时，短视频还不是风口，霍祥只是基于自己在招聘行业多年的经验判断，认为短视频这一工具能够让招聘更真实、高效和有趣。

还好，他独自探索的时间并不算太长。近两年，短视频的火热也影响到了招聘行业。

目前，市面上有短视频功能的招聘APP主要有上啥班、颜值招聘、抖聘、椅子网、钉钉、赶集网。从上线时间来看，上啥班为2015年底，颜值招聘为2017年8月，抖聘、钉钉等都是今年入局。

记者体验后发现，视频的录制方法和大多数短视频产品无异，长按拍摄键即可，时间大约为15s-30s，有美颜功能。从求职者发布的视频简历来看，以表演型、服务型职业为主，例如模特、主播、家政、销售等。以上啥班为例，目前用户已累计发布20万条短视频，这离真正的风口还有不少距离。

在颜值招聘APP上发布短视频的小艾（化名）告诉记者，她今年19岁，是一名在校大学生，想找一份兼职礼仪工作。在视频中，她介绍了她的名字、年龄、身高、体重等相关信息。她表示，选择这种求职方式是想让招聘方直观地看到她的身形、长相、谈吐和气质。

公开报道显示，颜值招聘是一款基于形象、才艺、声音等相关职位的招聘APP，上线一个月后，注册用户数为11759人，企业数1200家。2017年8月，颜值招聘宣布获得由个人投资的数百万元天使轮融资。

一位招聘行业的从业人员介绍，模特、礼仪等职业是“短视频招聘”非常好的切入口，因为这类工作注重外形条件，招聘方往往通过一段十几秒的短视频就能够判断出求职者是否胜任工作。

视业网CEO孙寿海也表示，互联网招聘已进入3.0时代，即基于手机端的视频类服务，“大部分文字简历基本雷同，尤其是应届毕业生，但是看视频会发现人与人的区别太大了。”

有赖于抖音和快手将资本吸引到短视频领域，短视频招聘也进入了投资机构的视野。霍祥说，最近，IDG、头头是道基金等都在关注这个新生事物，而以前投资人根本不看这个。

他并不认为短视频招聘是在“蹭风口”，因为视频化的需求在招聘领域一直存在。随着5G的发展、短视频的市场接受度提高，短视频一定会重新定义招聘场景。

仅少部分求职者有意愿录视频

一位短视频招聘APP的工作人员李力（化名）表示，虽然有很多公司在做这类产品，但总体来说现在还是偏概念，主要原因是大众接受度比较低。

记者随机采访多位求职者发现，大部分人并不习惯找工作时录制一段短视频，仅有少部分会因为“新鲜感”而去体验，多数受访者表示“太麻烦”、“不实用”。霍祥也说，调研发现，愿意录制求职短视频的人占比仅20%-30%，实际上可能更低。

录制一段表达流畅、叙事完整的短视频并不容易，比起传统图文简历，视频简历的录制成本更高。

为了降低门槛、提高大众接受度，赶集网、钉钉、上啥班等APP给出了模板和示范。以赶集网为例，提供简历和随拍两种模式，简历模式提供提词器辅助，提示内容包括姓名、年龄、工作几年等。

但多位受访者表示模板的帮助很有限，对于不习惯面对镜头的人来说，拍视频不仅无法展示出自己最真实的一面，反而很可能暴露自己的缺点，不利于求职。

另一方面，求职者担心自己的隐私会被泄露。如果求职过程中双方有意向，可以选择视频面试的方式，没有必要录制视频求职。

相比于求职者的谨慎，企业录制短视频的意愿反而更高。多家公司的HR表示，短视频是展现办公室环境、团队文化、树立雇主形象非常好的表达方式。

但是，怎样保证短视频的真实性是一个问题。除了平台加强监管之外，“相比文字和图片，视频的录制时间和难度都要更高一些，也会在一定程度上提高造假的成本”，霍祥说。

除此之外，大公司入局也给短视频招聘的创业公司带来挑战。

今年4月，赶集网APP上线了“求职短视频”功能，求职用户可录制15-60秒的求职短视频，同时多份简历可配置不同求职视频。6月，钉钉打出“新校招”口号，想通过短视频简历的形式解决校招问题。

钉钉创始人无招称，对求职者而言，一个人的性格和闪光点无法通过传统的简历展现出来；对企业方，公司的优势和前景也没有好的渠道和方式表达。“短视频简历”可以解决上述两大难题。

对于大公司的冲击，霍祥表示这无法避免，最终还是要看一个产品的基因而不是公司的大小，就像“先有了微视，但抖音还是做成了一样”。

产品成长路径应是“从下往上”

如何撬动大众的认知和使用习惯？

早在2015年，国外就推出了这样的产品，HigherMe是国外的一个视频招聘网站，主要为零售业服务，它的创始人认为，对于零售商家而言，住处、时间、性格甚至长相比学历和工作经历重要。

HigherMe的运作方式和国内的这类APP相似：求职者向雇主提供他们最感兴趣的信息，其中包括以往的工作经验，但HigherMe还需要提供求职者的住址和能上班的时间，它也会列出雇主想问的一些问题。求职者还可以录制一个“求职视频”，可能比写求职信更能展示自己的性格。

一位业内人士称，这个细分领域的确有机会，甚至有弯道超车的可能。因为图片文字在表达效率上不如视频，招聘方往往只能靠经验判断。如果在面试前面加一个短视频环节，确实能一定程度上优化招聘效率。难点在于现在短视频还是以娱乐为主，目前来说市场认知度比较低。

现在，短视频招聘的场景主要集中在校园和以蓝领为代表的基础性岗位上。钉钉、椅子网属于前者，上啥班、赶集网、抖聘属于后者。原因在于这两类场景对求职者技能要求相对单一，通过短视频简单地说几句话基本能判断出与职位要求是否相匹配。

霍祥认为，受到短视频表达的局限性，最先应用的肯定是相对基础性的岗位。

“像导购、销售等基础性岗位，短视频几乎可以取代面试环节。但是对于白领等高端职位，其职位需求并不能用一段短视频完全替代，”他认为，和快手、拼多多的成长路径一样，这股风会从下往上刮。

从产品本身来说，目前的短视频招聘APP大多是在原来的招聘APP基础上加上视频简历的功能，但业内人士表示，这种形式本质上还是传统的招聘形式，更理想的方式是，让使用者像刷抖音一样刷简历和招聘信息。

在这方面，今年7月新上线的“抖聘”APP已经做了类似的改进，切换到视频版本后，界面完全是以短视频流的形式呈现。

霍祥也表示，“上啥班”的下一个版本也会做出改进，原来企业只能上传一段视频将变为可上传多段，让短视频的占比变得更重。

新京报记者 万珮