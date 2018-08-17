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网吧与“网上冲浪”的那些年

网吧与“网上冲浪”的那些年
2018年08月17日 01:57 新京报
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　　网吧与“网上冲浪”的那些年

　　2000年，在北京海淀区北京大学南门外西侧，“飞宇网吧一条街”。

　　2004年，北京西城区索思好景网吧，几位老人在上网冲浪。

　　2018年8月9日，天津，生态城联盟电竞馆举办电竞比赛。本版图片/视觉中国

　　网吧，80、90后的精神乐园，在个人电脑匮乏的年代，这里让无数年轻人感受着互联网带来的快乐，更见证了无数人的青春年华。

　　改革开放初期，受技术条件和外部发展环境的限制，我国科技事业发展经历了一条曲折的探索之路。1995年国务院明确提出科教兴国战略，推动了我国科技事业的发展。1995年4月，北京，中关村外巨大的广告牌让当时众多网友印象深刻：“中国人离信息高速公路还有多远？前方1500米”。

　　网吧是我国科技产业，尤其是互联网发展的一个缩影。1999年，17岁的李寒第一次接触到互联网就是在网吧。自1996年国内第一家网吧在上海诞生，22年时间里，我国网吧产业经历了从无到有的发展历程，几经跌宕甚至一度在猝然间滑落回原点。

　　如今，“脏乱差”的网吧开始蜕变，升级为干净大气的网咖，向电竞中心演变，开启更多元化的娱乐模式。

　　“当时网吧很简陋，桌上堆满了大头机，电源线在地上散乱地摆着。”曾担任过网吧网管的阿伊回忆称，“没人会在意环境如何，大家唯一在乎的是，网速快不快，还有没有空位。”

　　阿伊至今还清楚地记得网吧的价格，在2000年-2006年网吧生意最为红火时，每小时上网5元，包夜30元。

　　当时文化场所营业执照免费办理。每个月去掉电费、房租、人力成本后，能赚到近10万元。半年不到就收回本金了。

　　“网上冲浪”每小时5元

　　“我爸每隔几天就会把我从网吧拎回家，以‘不学好’为由打一顿。尽管保证不再犯，但第二天仍会往网吧里钻。”时至今日，重庆人李寒仍清楚地记得20年前，自己背着父母老师的监管，溜进网吧的顽劣经历。

　　1999年，17岁的李寒第一次接触到互联网。彼时学校隔壁开了一家名为据点的网吧，不足100平米的屋子灰暗破旧，大厅摆放着40多台电脑，几台吊扇吱吱嘎嘎在屋顶天花板上转着。不少年轻人坐在屏幕前笨拙却又兴奋地通过OICQ和陌生网友聊着天，不时打开网页，浏览论坛中五花八门的讯息。

　　李寒记得，对于“上网”这一新鲜事物，当时的人们将之称作“网上冲浪”。这个简陋的网吧成为李寒经常出入的场所。尽管每小时5元钱的上网费用，意味着他必须省下早饭钱，但李寒毫不在意，“互联网让我见识到一个前所未有的花花世界，太让人着迷了。”

　　对于绝大部分80、90后而言，网吧改变了他们的生活，并作为难以磨灭的符号镌刻进了记忆当中。

　　在江苏青年苟磊的记忆中，自己大学生涯有许多关于网吧的记忆。

　　2002年，初到异地求学的他在新生报到的第二天，就被同寝室的同学带到网吧玩起了网络游戏，一度很是沉迷。

　　苟磊印象深刻，几乎整个系的男生都会出现在网吧里。空气中充斥方便面味道，每台电脑前都堆满了空的饮料瓶，大家都兴奋地沉迷在彼时最为火热的传奇以及CS等网游当中。

　　“大家在传奇游戏建立家族，每天不断地刷着各种副本。一旦出现难得的道具都兴奋异常。”苟磊回忆称，但彼时网吧网络并不稳定，随时出现掉线的情况。而此时网友一边等待网络的恢复，一边登录进网吧开设的CS局域器，随机分成两派，在地图中穿梭交火。

　　“当时网吧很简陋，桌上堆满了大头机，电源线在地上散乱地摆着。”曾担任过网吧网管的阿伊回忆称，“没人会在意环境如何，大家唯一在乎的是，网速快不快，还有没有空位。”

　　阿伊选择当网管的原因很简单，能免费享受到更多的上网时间。“从晚上11点到早上8点，主要就是给深夜上网的客人开机，同时负责解决客人遇到的电脑问题。”

　　阿伊至今还清楚地记得网吧的价格，在2000-2006年网吧生意最为红火时，每小时上网5元，包夜30元。“尽管价格略高，但网吧每天都挤满了人，甚至还有不少人在门外等待网友下机。”

　　“现在再去网吧，尽管无论配置、环境都比以前好得太多。以前网吧确实脏乱差，但却承载了我的青春。”李寒感慨道。

　　繁荣年代与“至暗时刻”

　　从1996年国内第一家网吧在上海诞生，22年时间里，我国网吧产业从无到有，其中曾遭遇过数次磕绊，甚至一度滑落回原点。

　　1996年5月，中国第一家网吧“威盖特”在上海诞生，每小时40元的上网费，在当时全国人均收入仅为500元的年代堪称“天价”，但仍阻挡不住年轻人对网络世界的好奇。

　　网吧爆发的背后是互联网技术的飞速发展。1998年，互联网在中国开始普及。新浪腾讯搜狐等门户网站相继诞生；而OICQ的出现，更是让网络成为年轻人娱乐的新趋势。

　　一时间，北京、上海等地的网吧数量爆发。

　　“当时最大的机会，在于年轻人对互联网的越发好奇，但动辄万元的电脑并非所有人能接受。要想感受互联网的魅力，只能选择来网吧。”四川青年刘刚说。

　　2000年，刘刚凑了80万元，在老家租下一个200平米不到的门面，配置50台电脑，开起网吧。“当时文化场所营业执照免费办理。每个月去掉电费、房租、人力成本后，能赚到近10万元。半年不到就收回本金了。”

　　2002年的一场大火，让整个行业陷入至暗时刻。

　　2002年6月，4名未成年人在北京蓝极速网吧和服务员发生纠纷后纵火，造成25人死亡，12人受伤。经公安局调查发现，该网吧没有任何经营许可执照，网吧老板违规提供包夜服务，将上网者锁在网吧内造成多人无法逃生是事件伤亡惨重的主因。

　　蓝极速事件带来全国性网吧整顿潮。2002年9月，《互联网上网服务营业场所管理条例》出台，规定未成年人禁入网吧。2003年4月，文化部发布《关于加强互联网上网服务营业场所连锁经营管理的通知》，宣告网吧进入管制时代。2007年初，14部委联合发布各地不得审批新网吧的通知，网吧牌照审批正式宣告冰封。

　　尽管通知明令禁止新网吧开业，但仍有大量黑网吧悄然出现并隐藏在城中村、居民楼内。

　　黑网吧引起有关部门的注意，很快，网吧所受到的监管越发严格，各种规章制度陆续出台。市场的日趋饱和以及监管趋严，让曾经座无虚席的网吧开始出现空座。

　　更大的冲击则来自个人电脑的普及。2006年开始，我国个人电脑开始普及，价格也在竞争中下跌。

　　“以前配置一台电脑得近万元，现在最多五六千。”曾在电脑城工作的马飞回忆道。价格的下滑让曾经遥不可及的电脑成为家庭寻常电器。家用电脑的普及，也让网吧生意逐渐萧条。

　　2012年，网吧行业再次遭遇洗牌，智能手机和平板电脑开始普及，让网友进入了移动时代，注意力从电脑端转向移动端。全国网吧数量首次出现下滑。

　　据文化部《2012年中国网吧市场年度报告》显示，2012年中国网吧数量为13.6万家，比2011年减少6.9%，是自2004年以来网吧数量首次呈下降态势。

　　随着网吧产业的变化，几经思索后，刘刚决定将网吧转手。

　　行业转型与“意外复苏”

　　经历了漫长的6年冰封期后，2013年，文化部宣布解禁单体网吧的审批。

　　一年后，文化部、工商总局、公安部、工信部联合发出通知，调整网吧行业管理政策，全面放开网吧审批，并力推网吧行业转型升级。

　　据媒体报道，早在2009年，网鱼网咖创始人黄锋就提出“网咖”的概念。

　　所谓网咖，是指网吧和咖啡厅结合体，其最大的目的在于为商务人士提供舒适又快速的上网环境。

　　“现在网友除了对网速有要求外，对环境的追求也越发提升。”在成都经营一家网咖的张希称，英雄联盟等端游让越来越多的玩家逐渐回归网吧。而为了留住玩家，他在2015年对网吧重新规划，一改此前破旧脏乱差的形象，划分出影音区、电竞区等不同区域，并按照区域的不同打造全新的装修环境，和配置电脑硬件。

　　“网吧升级是留住玩家的必要因素，但更关键的是，现象级端游的爆发，让网友开始回归网吧。”8月16日，游戏行业资深观察人士郭凌向记者分析称。

　　如其所说，英雄联盟等现象级端游需要团队协作的特性，让玩家不再满足仅是独自在家玩耍，他们渴望和队友一起“开黑”。这也使得网吧生意得到意外的复苏机会。

　　根据中国音数协游戏工委的数据，2014年电竞行业的市场规模是226.3亿元，两年后就达到504.6亿元。电竞市场规模的扩大体现在网吧的发展上。据全国互联网上网服务行业协会等联合发布的《2015-2016年度中国网吧行业大数据报告蓝皮书》显示，截至2016年6月底，全国网吧规模同期对比小幅增长，网吧数量增长3.4%，管理终端数月均增长2.6%。

　　另据媒体报道，随着网吧多业态转型以及中国互联网用户规模的稳定增长，从2014年开始，网吧整体营收情况明显改善，2014-2016三年分别达到了570亿元、640亿元、740亿元，同比增速分别为9.6%、12.6%、15.3%。

　　电竞带来的利好让张希看到了商机，为拉拢玩家，他计划在网吧打造“电子竞技赛事”。“我们计划建立自己的电竞战队，再植入当下英雄联盟、绝地求生等火爆的游戏，在网吧举办小型网吧赛事。”为此，他特意开辟了电竞区域。“先聚拢些人气，以后有机会的话，可以和游戏厂商深度合作，承接打造一些电竞比赛的初赛和预选赛。”

　　但郭凌对此并不看好，尽管网咖在网吧基础上进行了升级，但相比专业的电竞馆仍相差甚远，要想承办更专业化的赛事，需追加巨额投资，这并非每个网咖都能接受。并且，举办电竞比赛并不一定能达到预期效果。

　　已经晋级变身网咖的网吧，未来能否依靠电竞赛事突围，摸索出一种新的商业模式，仍存变数。

　　B04-B05版采写/新京报记者 覃澈

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