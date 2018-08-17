新浪科技> 互联网 > 正文

微信转错账 到底该怎么办？

微信转错账 到底该怎么办？
2018年08月17日 01:57 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　微信转错账，到底该怎么办？

　　视点

　　如果说，微信转错账在防患于未然层面，主要是个消费者体验的问题，微信方面可以做得很多，那事后补救则是个具体的法律问题，这方面相关部门当积极作为。

　　微信转账，一不小心转错了，对方拿了钱，拒不归还，立马拉黑。这种事时常见诸报端。

　　这该怎么办呢？从此前的报道来看，把钱要回来还真的挺难的。

　　像微信方面的常见答复是：“转账一旦成功发送是无法撤回的，如果对方在24小时内未领取，资金会原路退回。如收款方已确认收款，建议您联系收款方协商；若您与收款方协商无果，您可及时通过法律途径解决纠纷，我司会全力配合人民法院或公安机关等调查取证。”

　　很多派出所则可能答复：因为是自己不小心转错的，不属于经济犯罪，不便立案调查，建议直接去法院起诉那名微信网友。

　　到了法院，得到的反馈则可能是：由于只知道虚拟网名，不知道真实姓名和身份，法院无法受理，转款人必须通过其他渠道掌握了对方的真实身份信息才能起诉对方。

　　这样事情就进入了一个死循环。那么，这个死结到底该如何解开呢？

　　微信在技术上确实存在改进空间

　　最近，媒体从浙江省工商局获悉，该局针对近期多起消费者微信转错账维权难事件，由省消保委出面，向腾讯方面发出书面《建议函》，并于7月23日进行面对面约谈。腾讯于8月1日回函书面承诺对微信支付予以整改。

　　微信转款，或者只需要输入对方昵称，或者直接在对话框中选择转款，其步骤都非常简单。而转款画面，通常只会出现昵称与真实姓名的最后一个字——这很容易搞错。

　　当然，必须指出的是，微信转账不等于银行转账。在现实中，除了扫码支付以外，的确存在发生在两个陌生人之间的转账行为。不显示全名、仅仅显示最后一个字，有其合理性。从这个角度看，浙江消保委提出的要求转账人填全被转账人姓名的措施，也可能让很多人被迫交出隐私。

　　不过，微信的确可以增加一些提示性的环节，或者稍微增加一个步骤，并且可以通过转款双方之间的聊天频次（仅仅是频次，而不是具体内容），来推断双方的熟稔程度。

　　当下，按央行防范电信诈骗有关要求，不少银行都要提示客户在限定时间内可以申请撤销。从这个角度看，微信也可参照这点，再增加一个限定时间之后才能到账，限定时间之内可撤回的选项。

　　但这只能是着眼防患于未然，至于事后补救方面，微信可做的的确很少。

　　生活总是复杂而多变的。转账双方之间的情况非常复杂，比如，甲转账的意图是真实的，只是后来反悔；或者甲与乙进行了非法交易，转账付款之后反悔等等。

　　这些复杂多变的情况意味着，仅仅以转错款为由微信要求对方的真实姓名，对收款人的确存在潜在的安全风险。从这个角度，腾讯以隐私为由拒绝告知被转款人的真实身份信息，是对的。否则，一旦潜在风险变为现实风险，腾讯也少不了因为泄露客户隐私负上责任。

　　更重要的是，微信不是公权力机构，对双方并不具备强制力，转款与收款人双方都是平等的。所以，转款人隐藏各种意图对腾讯撒谎，就如同对一个普通人撒谎一样，没有任何法律风险。

　　打破转错账死结，警方要作为

　　但当站在转款人面前的是一个警察的时候，情况就大不一样。

　　首先，非法交易转款，然后反悔；或者意图以转错款为由知道对方姓名的情况，就会因为警方的威慑力而根本不会出现。而且，警方是公权力机构，对警方撒谎，会承担法律责任。

　　更重要的是，不当得利虽然不属于刑法范畴，但即便是民事领域，警方也有帮助公民的法定义务。更何况，转错款的情况中，有些本身就涉嫌诈骗。

　　如果说，微信转错账在防患于未然层面，主要是个消费者体验的问题，微信方面可以做得很多，那事后补救则是个具体的法律问题，这方面相关部门当积极作为。

　　在解决诸如此类问题中，虽然市场也尽力解决问题，比如此次腾讯就表示整改，但市场毕竟有失灵之处，这意味着市场解决这类问题是低效的、高成本的，这些领域应是政府发挥力量的地方。

　　因此，打破各方踢皮球死结，切实解决微信转错账问题，还在于企业与公安机关、法院形成合力，在事前、事中、事后明晰自身责任，切实推动该问题的解决。

　　□刘远举（上海金融与法律研究院研究员）

腾讯转账隐私
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有