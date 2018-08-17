微信转错账，到底该怎么办？

视点

如果说，微信转错账在防患于未然层面，主要是个消费者体验的问题，微信方面可以做得很多，那事后补救则是个具体的法律问题，这方面相关部门当积极作为。

微信转账，一不小心转错了，对方拿了钱，拒不归还，立马拉黑。这种事时常见诸报端。

这该怎么办呢？从此前的报道来看，把钱要回来还真的挺难的。

像微信方面的常见答复是：“转账一旦成功发送是无法撤回的，如果对方在24小时内未领取，资金会原路退回。如收款方已确认收款，建议您联系收款方协商；若您与收款方协商无果，您可及时通过法律途径解决纠纷，我司会全力配合人民法院或公安机关等调查取证。”

很多派出所则可能答复：因为是自己不小心转错的，不属于经济犯罪，不便立案调查，建议直接去法院起诉那名微信网友。

到了法院，得到的反馈则可能是：由于只知道虚拟网名，不知道真实姓名和身份，法院无法受理，转款人必须通过其他渠道掌握了对方的真实身份信息才能起诉对方。

这样事情就进入了一个死循环。那么，这个死结到底该如何解开呢？

微信在技术上确实存在改进空间

最近，媒体从浙江省工商局获悉，该局针对近期多起消费者微信转错账维权难事件，由省消保委出面，向腾讯方面发出书面《建议函》，并于7月23日进行面对面约谈。腾讯于8月1日回函书面承诺对微信支付予以整改。

微信转款，或者只需要输入对方昵称，或者直接在对话框中选择转款，其步骤都非常简单。而转款画面，通常只会出现昵称与真实姓名的最后一个字——这很容易搞错。

当然，必须指出的是，微信转账不等于银行转账。在现实中，除了扫码支付以外，的确存在发生在两个陌生人之间的转账行为。不显示全名、仅仅显示最后一个字，有其合理性。从这个角度看，浙江消保委提出的要求转账人填全被转账人姓名的措施，也可能让很多人被迫交出隐私。

不过，微信的确可以增加一些提示性的环节，或者稍微增加一个步骤，并且可以通过转款双方之间的聊天频次（仅仅是频次，而不是具体内容），来推断双方的熟稔程度。

当下，按央行防范电信诈骗有关要求，不少银行都要提示客户在限定时间内可以申请撤销。从这个角度看，微信也可参照这点，再增加一个限定时间之后才能到账，限定时间之内可撤回的选项。

但这只能是着眼防患于未然，至于事后补救方面，微信可做的的确很少。

生活总是复杂而多变的。转账双方之间的情况非常复杂，比如，甲转账的意图是真实的，只是后来反悔；或者甲与乙进行了非法交易，转账付款之后反悔等等。

这些复杂多变的情况意味着，仅仅以转错款为由微信要求对方的真实姓名，对收款人的确存在潜在的安全风险。从这个角度，腾讯以隐私为由拒绝告知被转款人的真实身份信息，是对的。否则，一旦潜在风险变为现实风险，腾讯也少不了因为泄露客户隐私负上责任。

更重要的是，微信不是公权力机构，对双方并不具备强制力，转款与收款人双方都是平等的。所以，转款人隐藏各种意图对腾讯撒谎，就如同对一个普通人撒谎一样，没有任何法律风险。

打破转错账死结，警方要作为

但当站在转款人面前的是一个警察的时候，情况就大不一样。

首先，非法交易转款，然后反悔；或者意图以转错款为由知道对方姓名的情况，就会因为警方的威慑力而根本不会出现。而且，警方是公权力机构，对警方撒谎，会承担法律责任。

更重要的是，不当得利虽然不属于刑法范畴，但即便是民事领域，警方也有帮助公民的法定义务。更何况，转错款的情况中，有些本身就涉嫌诈骗。

如果说，微信转错账在防患于未然层面，主要是个消费者体验的问题，微信方面可以做得很多，那事后补救则是个具体的法律问题，这方面相关部门当积极作为。

在解决诸如此类问题中，虽然市场也尽力解决问题，比如此次腾讯就表示整改，但市场毕竟有失灵之处，这意味着市场解决这类问题是低效的、高成本的，这些领域应是政府发挥力量的地方。

因此，打破各方踢皮球死结，切实解决微信转错账问题，还在于企业与公安机关、法院形成合力，在事前、事中、事后明晰自身责任，切实推动该问题的解决。

□刘远举（上海金融与法律研究院研究员）