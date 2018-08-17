被指抄袭谷歌 红芯浏览器回应：基于Chromium架构

8月16日晚，红芯时代（北京）科技有限公司发布声明称：红芯浏览器内核是基于通用的浏览器内核架构(即Chromium开源项目，但不是Chrome浏览器)的基础上进行技术创新的；区别于传统的浏览器，红芯浏览器是专门针对企业办公场景设计的国际上浏览器内核技术是不断迭代更新的，红芯浏览器内核 Redcore是基于 Chromium/Bnk。

已经红芯时代第二次回应质疑了，红芯时代创始人CEO陈本峰首次回应质疑也承认红芯浏览器（RedCore）确实是基于谷歌Chrome浏览器内核开发，但他强调：“红芯在内核层面也有自主创新，适用于中国企业用户的办公上网需求。”

而此前，红芯浏览器一直宣传自己的核心浏览器产品自主可控、自主研发。

天眼查显示，红芯时代（北京）科技有限公司，2012年注册成立，是一家中外合资企业，其股东列表包括晨兴、达晨等投资机构，也包括森马集团有限公司、安徽讯飞产业投资有限责任公司等。8月15日，红芯宣布完成2.5亿元C轮系列战略融资。据称，这轮融资投资方主要来源于红芯的客户——大型上市公司及政府客户。同时，晨兴资本、达晨创投、IDG资本继续跟进投资。