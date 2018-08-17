号称站在巨人肩膀上的红芯浏览器 创始人履历造假

科大讯飞董事长刘庆峰今晚还在安慰陈本峰，“陈本峰也很难过，备受质疑”。但陈本峰不是科大讯飞的联合创始人，曾经只是科大讯飞实验室的一名实习生。

处于风口浪尖的红芯浏览器创始人陈本峰这次有点丧。他从上海急匆匆赶回北京，召开了一场并没有说服力的发布会，除了坚称“有创新”的苍白解释之外，舆论的压力让他也没有了刚获得2.5亿美元的喜悦。

科大讯飞董事长刘庆峰今晚还在安慰陈本峰，“陈本峰也很难过，备受质疑”。但陈本峰不是科大讯飞的联合创始人，曾经只是科大讯飞实验室的一名实习生。

“既然发生了，我认为应该有个态度去对待，坦诚最重要”，16日晚间，陈本峰对媒体表示，事发后他急忙从上海飞回北京，“在飞机上的几个小时是我最难过的时候，因为不知道外界怎么议论”。

浏览器到底有无“站在巨人肩膀”自主创新?

8月16日，因旗下红芯浏览器被指造假，红芯时代(北京)科技有限公司坐上了风口浪尖。

该公司被指以谷歌浏览器Chrome内核“换皮”打造成“自主可控的国产浏览器”红芯浏览器。而在前一天，公司刚刚宣布完成2.5亿元的C轮融资，投资方包括上市公司、政府客户及资本机构。

红芯联合创始人高婧16日回复记者称，红芯浏览器“包含Chrome在里面”，但并非抄袭，而是“站在巨人的肩膀上去做创新”，如智能感知渲染引擎及应用安全方面都有创新，这些功能需连接云服务，“单看安装包是看不到任何东西的”。

目前，该公司官网已不再提供下载链接。此前下载过该浏览器的用户告诉记者，对软件安装包解压缩后发现不少包含Chrome的文件。不仅如此，使用该浏览器后，无法访问页面地址提示与Chrome相同，连产品“彩蛋”也照搬，甚至在红芯的安装包中发现了Chrome的logo。

新京报记者测试了通过7-Zip解压缩红芯浏览器，印证了上述用户的发现。

记者发现，红芯安装包与Chrome最后一个支持Windows XP版本安装包逐层解压缩后，都存在一个名为“chrome-bin”的子文件夹中包含大量相同名字的文件夹和文件。

使用代码比对工具Total Commander对比上述两个文件中相同名字的文件，结果显示“两个文件内容相同”。

一位业内专家告诉记者，部分不相同文件是因为套用用户界面需要对代码做相应的修改，但对于是否直接“复制”了源代码，目前无法得出确切结论。

陈本峰在今晚的发布会上并不避讳谷歌内核的事儿，坚称红芯在此基础上有三个创新，这就是自主创新，“我理解的原创，就是别人没有我有”，但是自主研发的区别很大，相当于每行代码需要自己写，“没有必要也没有意义”。在他看来，用户认为产品有价值，这些跟国产和爱国等没有任何关系。

当晚，红芯声明称，红芯浏览器的内核是在通用浏览器内核架构(即Chromium开源项目，但不是Chrome浏览器)基础上的技术创新，内核Redcore是基于Chromium/Blink。

公开资料显示，Chromium是由谷歌发起的一个开源Web浏览器项目，用于提供专有Chrome浏览器的源代码，只在功能和logo存在差异。Blink则是谷歌和Opera开发的引擎，是Chromium的一部分。

资料显示，红芯公司此前对外自称“云适配”，2018年更名。红芯曾对外称是一家“专业的技术型公司”，产品也是“唯一一颗属于中国人自己的浏览器内核”，“在通用的浏览器内核架构的基础上，结合红芯自主创新的专利技术改造而成”。

公司官网更是强调，红芯浏览器内核“打破美国垄断”，“中国首个自主创新智能浏览器内核”，并与Chrome等浏览器对比，强调引入智能身份验证引擎等安全功能。其新闻稿显示，浏览器客户包括一些国家机关、中车集团、中远海运、国家电网、比亚迪、海信等。

此前，该公司还曾与中科院联合成立“移动应用与红芯云安全联合实验室”，声称要做“中国芯”。

自斯诺登事件后，各国对于信息安全高度重视，业内认为，“自主安全可控”这样的宣传手法容易获得产业关注。有互联网公司浏览器产品负责人告诉记者，“厂商如果重新研发浏览器产品需要大量投资，而且意义也不是很大”。

目前厂商普遍采用主流内核开发浏览器产品，浅层的在面向用户的体验层增加设计后就打包发布，而深入的公司会在内核层进行修改。2016年4月，谷歌曾宣布新版浏览器暂停支持Windows XP，而国内很多政企机构仍大规模采用该操作系统。

这为红芯这类中国本土软件公司提供了生存的空间。陈本峰表示，红芯内核层有自主创新，以适用于中国企业用户的办公上网需求。

上市公司科大讯飞否认投资红芯 IDG、晨兴资本等暂无回应

8月15日，红芯宣布完成2.5亿元C轮融资。记者通过启信宝网站查询发现，该公司已完成D轮融资，并非其宣称的C轮融资。今年6月，公司D轮融资完成，融资方包括达晨创投、景澄投资、天星资本和南京汇优投资管理有限公司。

此外，启信宝资料显示，2013年11月，红芯获得科大讯飞300万元天使轮融资;2014年3月，获得天创资本和虎童基金的A轮融资;2015年6月，获得IDG资本、晨兴资本数千万美元B轮融资;2016年11月，获得达晨创投1亿元人民币B+轮融资;2018年1月，获得晨兴资本等的C轮融资。不过，红芯公司市场总监刘丽丽称，公司没有D轮融资。

科大讯飞董事长刘庆峰8月16日对新京报记者表示，科大讯飞旗下产业投资公司是在2013年投资了红芯浏览器，当时在天使轮投了300万元。投资的原因是陈本峰本科毕业论文是在科大实验室做的，后来研究生去香港科技大学读书，之后就跟科大讯飞没关系了。

工商资料显示，投资者为安徽讯飞产业投资有限公司，目前持有红芯6.95%的股份，而该公司的大股东为科大讯飞董事长刘庆峰，其自然人股东大部分在科大讯飞任职。刘庆峰表示，讯飞产投并不是科大讯飞旗下的，而是科大讯飞创始团队设立的生态布局投资公司。

对于刚刚宣布投资红芯浏览器公司的IDG资本来说，是否受到此事影响以及未来是否会考虑退出等，不过，截至记者发稿时，IDG资本官方并未有回应

另有参与投资的机构婉拒了记者的采访，称“没有办法回应，等官方消息”。

创始人陈本峰履历涉嫌造假 科大讯飞董事长刘庆峰否认其为科大讯飞联合创始人，是实习生，天使轮之后无跟投

作为公司创始人，陈本峰是该公司云适配技术的发明者。官方资料将其描述为，“专注互联网标准以及浏览器相关技术研究超过10年，曾任职于微软美国总部IE浏览器核心团队”。公开资料显示，创办红芯之前，他曾在科大讯飞和微软等多家工作。

在其官方宣传中，陈本峰从香港科技大学毕业后，就职于微软美国总部IE浏览器研发团队，参与了多个版本IE浏览器。还有说法称，陈本峰是科大讯飞初创团队成员，并担任核心研发工程师，参与了中文智能分词技术的研发。

对于网上传言陈本峰是科大讯飞创始人一事，科大讯飞董事长刘庆峰告诉记者，“不存在，充其量就是在科大讯飞的一个实习学生”。记者查询社交网站领英上的资料发现，陈本峰在科大讯飞的经历是2000年到2003年，而这一时间他在同处安徽省合肥市的中国科学技术大学就读。

2012年，陈本峰回国创立美通云动，项目名为“云适配”。有知情人士表示，微软的工作经历的确为陈本峰此次创业提供了帮助。云适配曾是微软极速器在中国的二期孵化公司，获得客户对接、产品合作和品牌传播的扶持。

在这之后，他获得多项荣誉头衔，包括2015年入选第十一批“千人计划”创业人才名单等。2017年，陈本峰曾对媒体表示，他曾在香港做了一款新闻聚合类软件，与和记黄埔合作。

记者查询资料显示，该项目是其教授领导的研究小组开发，并获得香港政府研发资助，陈本峰只是参与者之一。

2018年6月，美通云动更名为红芯。天眼查显示，陈本峰与其创始人高婧在多家企业中共同任职，两人还共同入股成立了北京绯芯科技合伙企业，陈本峰以80%的投资比例担任公司法人。该公司经营项目包括技术开发、技术推广、转让、咨询和服务。

在刘庆峰看来，红芯还是有技术含量的。很多浏览器都是基于第三方开源的一些代码，在上面再做创新，一些涉及企业安全的，不是简单地把别人拿过来改下界面。不过，红芯的创新到底有多深还要跟他们项目求证。

作者 | 梁辰 实习生杨璐萍 陈诗怡

编辑 | 游佳颖 陈维城

编辑：游佳颖 陈维城 刘喆