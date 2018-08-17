直击|姚劲波：58房产业务流量收入未受链家贝壳影响

新浪科技讯 北京时间8月16日晚间消息，58同城（NYSE：WUBA）近日公布了截至2018年6月30日，第二季度未经审计的财务报告。58同城当季总营收为34.305亿元人民币（约合5.185亿美元），同比增长32.3%。按非通用美国会计标准（Non-GAAP）计算，归属于58同城的净利润为8.175亿元人民币（约合1.236亿美元），同比增长23.6%。

58同城董事长兼CEO姚劲波、58同城CFO周浩当晚出席电话会议并进一步解读2018年第二季度财报，并在回答分析师提问时，详解了58同城本季度业绩增长和业务亮点，同时对于房产市场业务竞争，我爱我家的投资、以及转转、58同镇等创新业务发展进行了解读。

姚劲波表示，从流量来看，如果把二手和新品电商网站放在一起，转转可能已经是中国所有电商网站中排名前五位的网站。并且它的增长速度、人均的在线时长都显著大于绝大部分的电商网站，下半年会持续在转转上进行投入。转转也在积极尝试各种方式通过服务来收费，不过他表示，今年甚至到明年，转转的主要精力依然会放在增长用户、增长GMV（网站成交金额）、增长网络效应上。

58同镇业务上，截至二季度末，58同镇已覆盖1万余个58同镇生活信息服务平台已开始在各地运营，覆盖全国31个省，324个地级市，2116个县区，日均发布信息超过20万条，日均访问人数超过700万人。未来，58同镇计划通过3年时间覆盖全国所有乡镇。

对于链家推出的贝壳，姚劲波表示，与58集团旗下的58同城、安居客、赶集网房产业务流量相比，链家加上贝壳的流量只能达到58集团的20%，目前对58集团的影响不大。“实际上，这种竞争没有对我们的收入和流量形成影响。”姚劲波说。(张俊)

以下为58同城电话会议实录：

麦格理分析师：我们了解到转转在第二季度流量增长持续创新高，本季度加强了品牌宣传活动，并且在微信钱包增加了入口，是否能介绍一下目前转转的发展情况？

姚劲波：从流量来看，如果把二手和新品电商网站放在一起，转转可能已经是中国所有电商网站中排名前五位的网站。并且它的增长速度、人均的在线时长都显著大于绝大部分的电商网站。基于此，我们也看到转转有良好的增长态势，这也是为什么我们有信心在今年二季度、包括下半年会持续在转转上进行投入。

我们最近有一个对比，日本有一个刚刚上市的二手电商网站叫Mercari，目前从数据上来看，转转的流量已经超越这家公司，如果转转加上微信钱包，小程序带来的流量，则更加远远大于Mercari的流量，我们预期转转GMV（网站成交金额）也会接近它。但是按照中国的情况，目前实现服务付费模式是一件不容易的事情，我们也在积极尝试各种办法通过服务来收费。今年甚至到明年，转转的主要精力依然会放在增长用户、增长GMV（网站成交金额）、增长网络效应上，让转转成为用户首选的二手交易平台。相信有Mercari的样本在前面，我们会想到更好的商业模式，让转转实现稳步增长。

CS分析师：58同镇目前的发展情况如何？发展到多少个城镇？

姚劲波：中国有高达4万的广泛乡镇市场，这些乡镇用户对就业、房产、汽车等多个领域的生活服务同样有强劲的需求。58集团面向乡镇市场的创新业务58同镇，在第二季度实现了流量的高速增长。截至二季度末，58同镇已覆盖1万余个58同镇生活信息服务平台已开始在各地运营，覆盖全国31个省，324个地级市，2116个县区，日均发布信息超过20万条，日均访问人数超过700万人。

未来，58同镇计划通过3年时间覆盖全国所有乡镇，全力打造“三农”综合信息服务新平台，为农村用户提供更丰富、更精准、更有效的信息服务。作为一个连接全国4万多个乡镇的便民信息服务平台，58同镇集便民信息、营销推广、公益传播、政府公告、就业招聘等于一体，已经获得多地政府部门认可，并建立了与乡镇政府紧密合作的通道，更好地为乡镇市场服务。

花旗银行分析师：今年房地产信息市场涌入了一些新的平台，您如何看房产信息服务平台的发展和竞争？对58集团的收入有哪些影响？

姚劲波：在中国做任何一个生意都会有竞争，这是一个常态。所以，从58集团内部来看，会把竞争作为让我们更加有紧迫感、让业务不断优化的动力。从目前来看，市场上出现了链家推出的贝壳这样的产品，其用户体验几乎是把链家的App改一个名字，从产品上看相似度很高。根据我们观察贝壳目前的流量增长也基本与链家下降的App流量持平，目前来看没有明显的增量趋势。与58集团旗下的58同城、安居客、赶集网房产业务流量相比，链家加上贝壳的流量只能达到我们的20%，所以目前对我们影响不大。实际上，这种竞争没有对我们的收入和流量形成影响，另一方面，房产业务的流量增长在我们整个集团业务中也是增长最快的业务之一。

在链家的贝壳体系中，基本上95%以上还是链家的经纪人，链家的交易份额在各个城市没有明显的增幅，甚至在部分城市还有下降的趋势。总而言之，我认为，他们进入市场几乎没有对我们构成威胁，我们也没有看到客户有离开58同城、安居客的趋势，我们确实有看到个别短暂离开我们的经纪公司又回来和58同城、安居客合作了。但我们会坚持初心，倒逼自己将产品做得更好，把体验做得更极致，更好地赋能市场，服务用户。

我们不只看到在流量上贝壳等竞争对手对我们没有威胁，用户端，用户平均访问时长、App七日留存率等效率指标上，贝壳也不足安居客的相关数据的一半。实际上，在58同城和安居客合并以后，我们不断深入房产业务完善产品，同时优化我们的运营效率，向房产经纪公司、经纪人提供越来越优质的服务，从轻SaaS工具、房产经纪大学、智慧门店系统到临感VR看房，全方位为客户和用户在房产经纪链条上每一个环节提供赋能及服务，这些在业务和产品上的打磨将形成难以被逾越的竞争门槛。

中金分析师：今年6月，58集团宣布投资我爱我家，投资的初衷是什么？未来在房产业务上有哪些结合点？

姚劲波：我们投资它主要有三个原因。第一，它是一家A股上市公司，我们只占了8%的股份，并且目前我们没有派出董事，所以我们并不是要干预它的经营，不能误读为58集团介入线下中介经纪行业的业务。

第二个原因，从全国范围来看，我爱我家应该是第二大经纪公司，我们认为他管理很规范。我们投它主要是更好地建立信任，让双方可以互信地去对接系统，共同来建设真房源，这对用户、对行业都是有好处的。

第三个原因，我们看好对其财务投资可以带来回报。即使在今天的A股环境里面，我们对我爱我家的投资到现在也是赚钱的，应该有4%的回报。总体，我们觉得我爱我家是一个很有价值的公司，我们认为这个投资还是有价值的。并且，我爱我家旗下有中国最大的散租式公寓平台—相寓，也是极具发展潜力的产品。

所以，总结来说，我们做这个投资还是觉得财务上有业务回报，同时能够建立信任，而且对用户有好处。