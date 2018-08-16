医学泰斗被外卖员撞伤致死 饿了么致歉信：难辞其咎

新浪科技讯 8月16日晚间消息，关于医学泰斗被外卖员撞伤致死一事，饿了么今日在官方微博上回应称，公司负责人正与李老先生的子女联系，希望得到上门致歉慰问的允许；在判决结果宣布前，将持续跟进家属的相关需求。

昨日，网友爆料称，上海急诊泰斗、瑞金医院与华山医院急诊科创始人之一李谋秋在今年2月24日被一饿了么送餐员撞倒在地，抢救了1个月之后，于3月26日不幸去世，享年75岁。事后，饿了么未向家属表达歉意且处理事情态度恶劣，这引起家属强烈不满。

饿了么回应称，在庭审中，杭州焦众企业管理咨询有限公司代表未将手机静音，代理律师只讲法理、不近人情，态度和言语上给李老先生的家属造成了情感伤害，饿了么作为平台方，难辞其咎。我们诚恳道歉，并将引以为戒。

饿了么致李谋秋老先生家属的道歉信：

对于外卖骑手撞伤李谋秋老先生、并最终导致老先生逝世的不幸事件，我们深感悲痛和歉疚！

在与李老先生家属沟通过程中，饿了么物流供应商杭州焦众企业管理咨询有限公司相关人员存在不当行为，对此我们谨致歉意！饿了么将根据平台管理规定，对该供应商以及公司内部相关部门进行严肃处罚。该供应商此前一直未将事件向物流管理部门及时通报，加上公司内部信息沟通不够到位，导致饿了么管理团队未能及时致歉，也未充分善后，我们深感自责！目前，公司负责人正与李老先生的子女联系，希望得到上门致歉慰问的允许；在判决结果宣布前，我们将持续跟进家属的相关需求。

该案件已进入司法程序，由上海市徐汇区法院审理。饿了么将责成杭州焦众企业管理咨询有限公司，依据判决结果，及时进行赔偿。

在庭审中，杭州焦众企业管理咨询有限公司代表未将手机静音，代理律师只讲法理、不近人情，态度和言语上给李老先生的家属造成了情感伤害，饿了么作为平台方，难辞其咎。我们诚恳道歉，并将引以为戒。

餐饮外卖为消费者带来了便捷生活，但同时产生的问题也不可回避，我们一定将继续加大力度解决骑手的交通安全问题。目前，饿了么已在全国多地与交警联合开展骑手培训，建立一人一车一证一码制度，并派遣线下交通督导，将交通违章纳入骑手绩效考核。我们将力求让安全成为习惯，让悲剧不再发生。

愿逝者安息。

饿了么

2018年8月16日