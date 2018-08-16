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红芯浏览器成多家政府部门标配？国资委、中车否认

红芯浏览器成多家政府部门标配？国资委、中车否认
2018年08月16日 21:20 澎湃新闻
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　　原标题：红芯浏览器成多家政府部门、大企业标配？国资委、中车否认

　　自称“打破美国垄断，中国首个自主创新智能浏览器内核”的红芯浏览器，正在遭到更为广泛的质疑。

　　8月16日，有网友在对红芯浏览器安装包然解压后发现，最终得到一个版本号为49.1.2623.213的Chrome文件，这也是谷歌浏览器Chrome最后一个支持Windows XP系统的版本。

　　与此同时，红芯浏览器官网对该产品内核的介绍则是“打破美国垄断，中国首个自主创新智能浏览器内核”。并将该浏览器与微软IE、谷歌Chrome、苹果Safari和火狐并列比较。

　　这一鲜明对比，让有的网友把红芯浏览器形容为“只是谷歌浏览器换了层皮”。

　　而在部分媒体披露的新闻稿中，红芯浏览器还给出了“用户1亿，占目前中国浏览器活跃用户数约三分之一”的目标。该新闻稿提到，红芯浏览器已成为国务院、国资委、中车集团、国家电网、比亚迪、海信、中粮可口可乐等500强政企机构的工作平台标配。

　　对于“标配”一说，澎湃新闻记者联系到相关政府部门和企业，则给出了不同的回应。

　　国务院国资委一位内部人士告诉澎湃新闻记者，国资委的个人电脑中没有统一安装红芯浏览器，现在都是根据个人爱好自行选择浏览器，也没有通知要求安装此软件。据其了解，国务院国资委并未购买红芯公司的服务。

　　中车集团内部人士对澎湃新闻记者表示，中车集团层面使用的电脑并未安装红芯浏览器，下属子公司层面则不确认。

　　红芯公司官网曾披露，2017年，该公司曾与中国中车集团旗下广州电力机车有限公司签约。对此，上述中车集团人士表示，这只是一家拥有几百人的小公司，不足以代表整个中车集团。

　　海信集团官方也向澎湃新闻记者表示，海信不是红芯浏览器的用户。

　　目前，红芯浏览器已在官网停止下载。

　　红芯联合创始人高婧在8月16日下午对中新网回应称，安装包里之所以有Chrome文件，因为本来就是基于开源的Chrome架构。但红芯依然是自主可控的国产内核，因为有智能感知渲染等其他方面的创新。至于安装包为何下线，是因为技术部启动应急预案，开始自查。

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