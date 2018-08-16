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红芯闹剧：科研“不吹牛”是底线

红芯闹剧：科研“不吹牛”是底线
2018年08月16日 17:42 澎湃新闻
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　　号称“研发出了世界第五颗也是唯一一颗属于中国人自己的浏览器内核”的红芯公司，在8月15日完成了2.5亿元C轮系列融资。但很快就遭遇了打脸。

　　有IT从业人员，指出这款“自主可控”的国产浏览器，只不过是谷歌浏览器Chrome换了一个壳，安装包被解压之后里面就是两年前的Chrome4.9版本，之前吹得神乎其神的能够向下兼容微软XP系统的功能，也不过是因为较新版本的Chrome不再支持微软XP系统罢了。

　　很多舆论把红芯的“挂羊头卖狗肉”，与十多年前上海交通大学陈进教授打磨摩托罗拉芯片、冒充自主研发，骗取国家资金的“汉芯事件”相提并论。

　　8月16日，红芯公司CEO陈本峰紧急对媒体表态：承认程序是基于Chrome开发的，但“我们不是要骗什么国家资金，我们没有拿过国家的钱，我们的客户都是企业用户，并没有特别强调政府用户”。

　　没被扒皮之前，反复渲染民族牌、安全牌、自主研发牌，被扒皮之后，把口径悬崖式下降到了“我们没有骗过政府的钱”，这种唾面自干的解释，让公众无法接受，也把红芯的商业操守降到了冰点。

　　的确，Chrome是有开源系统，百度、360浏览器都是基于这个系统开发的，但是，这些浏览器从来没有宣称“自主产权”，而且也标示了内核的Chrome版本。明明就是基于他人开源技术，却只字不提，反而高调宣传“红芯就是做中国自己的内核”，“掌握内核技术，企业才能真正做到应用安全”，甚至列出一系列政府官网为自己产品背书，把朴素的家国情怀换算成满满的商业算计。

　　在当下风云变化的国际经济环境中，中国人从来没有像现在这样渴望中国科技的发展进步，渴望中国拿出自主研发的核心产品，渴望中国的技术研究不被别人“卡脖子”。但是技术发展需要一步一个脚印地走，不能从天上掉下来，不能化缘乞讨，更不能靠吹牛来画饼充饥。

　　不算高明的“浏览器换皮肤”，为什么能在中国市场上打着“自主研发”的旗号大行其道？这样的谎言为什么没有被及时揭穿？经过一轮一轮投资，各家资本方是真不知道其中门道，还是共谋吹大泡沫？

　　爱之深，才会责之切，这么多对红芯义愤填膺的网民，不是存心要看中国科研的笑话，而是热切地希望中国的科技能够进步，这与我们每个人的切身利益相关。但是，朴素的民族感情不应该被恶意消费。

　　换个皮肤、打磨芯片这种投机取巧，恰恰是中国科技实现全面跨越的大敌，毒化了科研氛围，扭曲了科研的奖惩机制。对这种科技浮夸风，不能姑息养奸。“科技是国之利器”，不吹牛、不浮夸是底线，也是进步的起点。

Chrome红芯科研
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