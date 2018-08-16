京东第二季度净利润4.78亿元 同比下滑51.04%

新浪科技讯 北京时间8月16日晚间消息，京东（Nasdaq：JD）今日发布了2018财年第二季度财报。财报显示，京东第二季度净营收为1223亿元人民币（约合185美元），同比增长31.2%。基于非美国通用会计准则（non-GAAP），净利润为人民币4.781亿元（约合7230万美元），相比于上年同期的9.765亿元下滑51.04%。

根据雅虎财经汇总的数据，华尔街18位分析师平均预期，不按美国通用会计准则计算（Non-GAAP），京东第二季度每股美国存托凭证（ADS）摊薄收益0.1美元。财报显示，基于非美国通用会计准则（non-GAAP），京东第二季度每股ADS摊薄收益为人民币元0.33（约合0.05美元），低于分析师预期。

另外，华尔街22位分析师平均预期，京东第二季度净收入为178亿美元。财报显示，京东第二季度净收入为185亿美元，高于分析师预期。

“作为中国最值得信赖的电子商务平台，无论用户选择在哪里购物，京东都以优质的购物体验和无与伦比的服务水平不断获得注重品质的用户的青睐，”京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东表示，“我们看到越来越多的国内外企业，凭借京东先进的技术和零售基础设施，使其业务更上一层楼。我们将继续优先推进技术创新，帮助我们的合作伙伴增强自身实力，提高效率。科技创新将帮助京东实现‘零售即服务’战略，推动公司下一阶段的发展。”

2018财年第二季度业绩要点

2018年第二季度净收入为1223亿元人民币（约185亿美元），同比增长31.2%。

2018年第二季度净服务收入为118亿元人民币（约18亿美元），同比增长51.0%。

2018年第二季度京东商城的经营利润率为1.1%，去年同期为0.8%。

2018年第二季度归属于普通股股东的持续经营业务净亏损为22.125亿元人民币（约3.344亿美元），去年同期为2.870亿元人民币。

2018年第二季度非美国通用会计准则下（Non-GAAP）归属于普通股股东的持续经营业务净利润为4.781亿元人民币（约7230万美元），去年同期为9.765亿元人民币。

基于非美国通用会计准则，每股ADS摊薄收益为人民币0.33元（约合0.05美元），而上年同期每股ADS摊薄收益为人民币0.67元。

截至2018年6月30日，京东过去12个月的活跃用户数为3.138亿，较截至去年6月30日的2.583亿年度活跃用户数，同比增长21.5%。

2018年第二季度财务业绩

净营收

净营收为1223亿元人民币（约合185美元），同比增长31.2%。

净产品营收同比增长29.4%，净服务营收同比增长51.0%。

营收成本

营收成本为人民币1058亿元（约合160亿美元），与上年同期的人民币806亿元相比增长31.1%。

履约成本

履约成本为人民币82亿元（约合12亿美元），与上年同期的人民币64亿元相比增长28.7%。履约成本占净营收的6.7%，而上年同期占6.8%。

营销成本

营销成本为人民币53亿元（约合8亿美元），与上年同期的人民币41亿元相比增长29.1%。

技术与内容成本

技术与内容成本为人民币28亿元（约合4亿美元），与上年同期的人民币15亿元相比增长79.8%。

总务与行政开支

总务与行政开支为人民币13亿元（约合2亿美元），与上年同期的人民币10亿元相比增长23.1%。

运营亏损/利润

运营亏损人民币10.339亿元（约合1.562亿美元），而上年同期运营亏损人民币4.030亿元。

基于非美国通用会计准则，运营利润人民币1.132亿元（约合1710万美元），而上年同期运营利润为人民币5.819亿元。基于非美国通用会计准则，京东商城的运营利润率为1.1%，而上年同期为0.8%。

基于非美国通用会计准则，EBITDA（息税折旧及摊销前利润）为人民币9.224亿元（约合1.394亿美元），而上年同期EBITDA为人民币11.094亿元。

来自持续运营的归属于普通股股东的净亏损为人民币22.125亿元（约合3.344亿美元），而上年同期净亏损为人民币2.87亿元。

基于非美国通用会计准则，来自持续运营的归属于普通股股东的净利润为人民币4.781亿元（约合7230万美元），而上年同期净利润为人民币9.765亿元。

每股美国存托股（ADS）摊薄亏损人民币1.54元（约合0.23美元），而上年同期每股ADS摊薄亏损人民币0.20元。

基于非美国通用会计准则，每股ADS摊薄收益为人民币0.33元（约合0.05美元），而上年同期每股ADS摊薄收益为人民币0.67元。

现金流

截至2018年6月30日，京城持有的现金、现金等价物、受限现金和短期投资总额为人民币528亿元（约合80亿美元），而截至2017年12月31日为人民币384亿元。

第二季度，京东用于投资活动的净现金为人民币203亿元（约合31亿美元），融资活动提供的净现金为人民币48亿元（约合7亿美元）。

业绩展望：

京东预计，2018财年第三季度净营收将达到人民币1045亿元至1090亿元，同比增长25%至30%。

近期发展：

2018年第二季度，京东金融与中金资本、中银投资、中信建投和中信资本等投资人签署了 具有约束力的协议，进行B轮融资。融资后，京东金融估值超过1300亿元人民币。该交易 需遵循惯例完成条件，预计将于2018年第三季度完成。2017年6月30日，京东金融重组 已完成交割，京东金融的财务数据将不再纳入京东集团的合并财务报表。根据京东金融重组 的相关协议，作为京东集团向京东金融提供的某些许可和服务的交换，当京东金融实现累积 税前盈利后，京东集团将获得京东金融税前利润的40%。此外，如果中国相关监管法规许 可，京东集团有权将其京东金融的权利转换为京东金融40%的股权。此次京东金融B轮融资 完成后，上述利润分配的比例和向京东集团发行股权的最大比例将摊薄至约36%。

电话会议：

京东管理团队将于美国东部时间8月16日上午8点（北京时间8月16日晚8点）举行分析师电话会议，解读财报结果，回答分析师提问。收听电话会议的号码如下：美国：+1-845-675-0437 或 +1-866-519-4004；中国香港：+852-3018-6771 或 800-906-601；中国内地：400-6208-038 或 800-8190-121；国际：+65-6713-5090；密码：3184909。此外，京东网站投资者关系频道http://ir.jd.com将对电话会议进行直播，并提供录音。(李明)