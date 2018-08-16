周鸿祎谈网络安全：建设网络强国需“杀手锏”级技术

原标题：周鸿祎谈网络安全：建设网络强国需要“杀手锏”级技术

DoNews 8月16日消息（记者 赵晋杰）8月14日-16日，由国家互联网应急中心（CNCERT）主办的2018中国网络安全年会在京召开。360集团董事长兼CEO周鸿祎受邀参加年会，并发表了题为《创新驱动安全，产业担当使命》的主题演讲。在演讲中，他表示：如今的网络安全问题已经不能单靠某一项技术就能解决。要建设网络强国，就应拥有“杀手锏”级的技术。

周鸿祎从漏洞挖掘、大数据和人工智能三个方面，具体分析了如何来发展网络安全“杀手锏”技术：

第一，网络漏洞是网络安全的命门，更是网络战争中重要的战略资源。一旦网络战争打响，拥有一定数量的高价值漏洞，就能扭转攻防不对称的态势。

如果想要在漏洞资源方面占得先机，有两件事必须做好，一是发挥人才优势，因为归根到底，挖掘漏洞的主体还是年轻优秀的技术人员。另外，自动化和人工智能挖掘漏洞已经成为行业未来的趋势。谁率先将这些技术运用于漏洞挖掘，谁就抢占了网络战争的主动权。

第二，在大安全时代，高强度、复杂网络攻击频繁发生，传统的攻击特征比对技术已经很难奏效，必须要靠大数据。通过数据传感器，尽量多地对网络行为和数据进行记录，然后对这些浩如烟海的数据进行分析和挖掘，快速发现高级威胁。

换言之，要想提升网络安全水平，就要做到关口前移，防患于未然。只有对网络攻击进行感知和溯源，才能实现釜底抽薪式的精准打击。近年，360发现的导致美国断网的Mirai僵尸网络、“黄金鼠”APT攻击等，都利用了安全大数据的能力。

第三，关于人工智能技术，周鸿祎则建议应当从国家战略层面予以重视，不断加大投入，从而催生更多“杀手锏”技术。“我们应该在基于安全大数据和人工智能算法分析的基础之上，进一步利用万物互联、移动通信、云计算等技术，构建网络空间的安全大脑，实现更加智能，整体化的安全防护。”周鸿祎说道。

作为国内安全领域的代表性公司，360公司目前已经率先迈出了人工智能助力网络安全的第一步。日前，360发布了安全大脑1.0版本，以物联网传感器为触角，通过云端分布式系统对数据进行分析，从而产生威胁情报，并实现了对网络威胁的自动感知。据360方面介绍，现在安全大脑已经成功运用于网络安全态势感知、攻击溯源和威胁情报的生成。（完）