腾讯游戏业务收入下滑 女团引领腾讯

马化腾。来源：中企图库

原标题：女团引领腾讯

文 | 《中国企业家》记者 崔鹏

编辑 | 林文龙

二季度腾讯营业利润率为29.60%，呈现继续下滑趋势，毛利率为46.75%，创下十年来的新低，这在腾讯历史上并不多见。

8月15日晚间，腾讯发布了2018年二季度的财报，总收入为736.75亿元，同比增长30%，净利润为178.67亿元，同比下降2%，与此前各大投行的预期基本一致。

二季度腾讯营业利润率为29.60%，呈现继续下滑趋势，毛利率为46.75%，创下十年来的新低，这在腾讯历史上并不多见。这家公司是全球第一大游戏公司，一直拥有充沛的现金流和良好的运营数据表现。

在二季度财报中，我们看到，偶发性政策因素导致腾讯的游戏业务收入下滑，间接拖累其股价表现；微信支付商业支付的笔数过半，迎来里程碑；爆款综艺《创造101》对腾讯媒体广告收入的拉动效果有限；QQ空间数据持续下滑，QQ看点带来用户和收入层面的双重惊喜；投资步伐有所减慢，但腾讯的债务净额创下新高。

游戏凉了？

如果单看财报数据，腾讯游戏的表现很难令人满意。

二季度腾讯网络游戏收入增长6%至252.02亿元，虽然看数据是同比增长的，但增速可以用“惨淡”来形容，要知道2017年全年这个数据都在30%以上。

制图：崔鹏

波动最大的是移动游戏，二季度智能手机游戏收入环比下跌19%，基本与瑞信和野村证券此前的预估一致。

腾讯公司总裁刘炽平在电话会议上表示，原因主要有三个：用户不再喜欢战术比赛类游戏；7款新游戏中有5款在5月中旬后上市；二季度现有游戏的重点在运营和提高用户量，而不是货币化。

还有一个重要原因是短期政策的影响。目前国家广播电视总局暂停了游戏商业化的许可，版号审批暂停超过四个月，按照此前单月审批700款左右的数量计算，已经有大约有2800款新游戏因为拿不到批文，而无法推向市场。

这种偶发性的政策监管因素，导致国内游戏行业陷入集体停滞状态，其中龙头公司腾讯和网易受到的影响最大。

比如，在今年一季度财报中，腾讯曾表示将推出国服《绝地求生》（“吃鸡”）端游，正等待有关部门审批。但这款游戏至今仍未拿到版号，没有通过审核。

刘炽平表示，此前已经得到许可的游戏是可以发行的和进行商业化运营的，腾讯目前有15款游戏能够上线，一旦总局重组完毕，审批重新开始，腾讯将尽力为《绝地求生》手游争取到商业化运营许可。

所以，并非腾讯游戏不给力，实在是大环境影响明显。不过好消息是，上半年腾讯海外游戏收入超过10亿美元，在中国区IOS榜单中，腾讯有2款游戏长期位居top3，商业变现能力很强。

同时，腾讯采取了很多措施来应对这种艰难处境，包括推出更多高ARPU类游戏，以及提升现有主要游戏的参与度等。此外，腾讯还在近两个季度里，向高优先级项目倾斜了大量资本，比如积极投资斗鱼和虎牙等游戏直播平台，促进旗下现有游戏的推广。

不过刘炽平预期这些措施将需要几个月的时间才能够完全奏效。

需要指出的是，在过去六个季度中，腾讯的游戏收入占腾讯总收入的比例呈现持续下降趋势，分别为46.0%、42.2%、41.2%、36.7%、39.2%和34.2%，这是一个积极信号。

制图：崔鹏

游戏业务收入占比下降，网络广告收入和其他收入（云计算+支付）总量在不断上升，尤其是支付业务收入的增长曲线非常稳定，有助于推动腾讯摆脱对游戏的高依赖性，促进公司营收结构合理化。

“101”的广告不太贵

二季度腾讯的网络广告业务收入为141.1亿元，同比增长39%，环比增长32%，表现比较稳定。

其中“媒体广告收入”同比增长16%，环比增长43%，主要受益于腾讯内容组合（如综艺节目《创造101》）的广告赞助影响。环比增速偏高因为一季度是品牌广告淡季；同比16%的增速差强人意，此前三个季度的同比增速分别为31%，22%和29%。

爆款综艺《创造101》为腾讯视频拉来不少广告赞助，但有赞助商告诉《中国企业家》，由于此前各方对节目的火爆程度预期并不高，广告费用也不高，相较于这档节目后期的火爆程度，赞助费用可以说“很便宜”。这在一定程度上降低了它对媒体广告收入的拉升作用。

不过该节目走红之后，预计三季度在商业化方面会拿到更好的成绩。此外，截止2018年6月30日，腾讯视频的付费用户数达到7400万，同比增长121%。与此对应的是，爱奇艺同期付费会员数为6620万，已被腾讯视频拉开了明显差距。

《创造101》是今年上半年腾讯的明星项目，团队也拿到了2018年腾讯公司第三期“公司级业务突破奖”。

“社交及其他广告收入”同比增长55%至93.80亿元，环比也有27%的增长。在二季度，微信朋友圈开放第二条广告位，以及小程序新增广告资源后，吸金效果明显，QQ看点的信息流商业化变现也贡献了不少收入。

制图：崔鹏

对比全球其他主流社交平台，腾讯的广告收入增长空间非常大。从一季度数据看，Facebook每活跃用户单季广告收入为2.04美元，Twitter为1.71美元，Line为1.38美元，而腾讯目前只有0.84美元。

但腾讯管理层表示，目前广告存货量已经很保守，广告审核非常严格，目前微信没有医疗和P2P类广告，微信朋友圈一天最多只能有两条广告，主要是希望让用户体验更好。

支付业务迎来里程碑

腾讯财报显示，截至今年6月30日，腾讯支付业务的月活跃账户超过8亿，日均成交量同比增加40%；得益于腾讯智能零售的推进及高频小额支付使用场景解决方案，腾讯的线下商业支付笔数同比大涨280%，商业支付笔数占总交易笔数的比例首次过半。

这对腾讯来说，具有里程碑意义。虽然微信支付交易量领先于竞品支付宝，但交易笔数中有很大一部分是微信红包等社交支付，腾讯从未主动公开其商业支付的数据。

以往支付宝在线上占据绝对主导地位，主要是因为它拥有两大电商平台淘宝和天猫。而一年来腾讯与阿里挥金如土收购零售企业，打通线上线下，有一个重要原因就是，不希望在移动支付的线下场景战役中失败。

现在腾讯的商业支付占比过半，意味着微信支付在线下渠道已经获得突破性进展。

此外，受到央行新规影响，第三方在线支付服务提供商集中存款准备金率将持续上升。目前腾讯已经将42%的利息收入交由集中存管，剩下的58%将于未来6个月完成集中存管，明年1月份将不会有利息收入。

毫无疑问，这将在短期内影响腾讯财付通的盈利能力。刘炽平对此评价称，失去利息收入非常痛苦，但腾讯已经走完整个过程的一半，全部结束后只会产生一次性影响，未来不会对腾讯支付业务发展造成影响。

QQ需要留住年轻人

在社交平台表现方面，微信和Wechat合并账户数突破10亿之后，数字依然在增长，不过增速已经从去年的单季度超过3000万，下降到了今年二季度的1800万左右。

受制于中国智能手机用户总数的天花板，微信的增速放缓属于正常情况，更多突破将来自于海外账户数增加。此外，随着小程序和微信支付场景的扩大，微信日活账户的增速已经超过月活账户的增速，用户参与度和粘度都在提升，单个用户每日使用时长也在增加。

而QQ的数据差异比较明显。一方面，QQ智能终端月活跃账户同比增长7.0%到7.086亿，年龄为21岁或以下用户的智能终端月活跃和日活跃账户都实现了两位数的同比增长。SNG内部人士告诉《中国企业家》，暑假这个季节性因素是重要原因，大量学生党重拾QQ拉升了其数据表现。

另一方面，QQ空间月活用户同比下降9.5%，QQ空间智能终端月活用户同比下降7.3%。这两项数据的下滑影响比较大，QQ空间对于QQ的主流青少年用户来说，就像微博和微信朋友圈之于成年用户。社交平台活跃用户数下降，对于腾讯来说不是好消息，尤其QQ的用户代表着未来，让他们习惯腾讯的产品，和让他们投奔其他产品，区别非常大。

SNG的另一个好消息来自QQ看点，这个内置在QQ平台里的信息流业务是实力大于名气的典型。目前DAU（日活跃于用户）已经超过8000万，就新闻资讯产品而言，这是一个非常出色的数据。

小程序升温

目前微信小程序已经拥有超过2亿的日活跃账户。今年4月份时，小程序数量还不到60万个。7月初微信官方宣布，已上线小程序超过100万个，小程序开发者超过150万人，第三方平台超过5000家，每位用户日均打开小程序次数为4次，其中54%为主动访问。

腾讯已经在最近几个季度的财报中连续多次提到，小程序对腾讯的用户体验、企业关系、支付、广告与云业务发展有重要贡献。比如在上半年腾讯力推的智慧零售领域，小程序承载着打通线上线下的任务，帮助微信支付向更多线下场景渗透。

二季度微信小游戏也向第三方开放了商业化变现能力，还在最新的小游戏开发者扶持计划中宣布：在2018年内，每款小游戏每月安卓内购流水在50万元及以下部分，腾讯不收取此部分的渠道技术服务费。此前微信对所有小游戏的渠道技术费统一按40%比例收取。

鉴于腾讯在游戏分发方面的强势地位，对小游戏开发者进行扶持，做出爆款，有助于做大整个小程序影响力，吸引更多其他开发者投入小程序怀抱。

投资并购冷却

上半年腾讯的投资业务引发大量关注，其投资数量超过阿里巴巴和百度的总和。

根据财报显示，上半年腾讯投入794.6亿元进行投资并购，不过一季度就花掉其中的540亿，二季度投资节奏有所放缓，仅有254.6亿元。

与之对应的是投资收益的减少，从一季度75.85亿元降低到25.06亿元。这主要是因为一季度有大量腾讯投资公司上市，下半年腾讯投资公司中最受关注的是美团上市。

腾讯在二季度还退出了部分投资来支持现有投资业务，例如将饿了么和摩拜的权益进行出售。

来源：腾讯财报

大量的对外投资会消耗腾讯的现金流，增加应付票据。

截至6月30日，腾讯的债务净额为353.01亿元，环比大增142%，两个季度前，这部分数据还是正的，为现金净额163.32亿元。债务暴涨的主要原因是并购项目及媒体内容的付款。