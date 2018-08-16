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国产浏览器本身就是一个伪命题，也没有太大投资价值

国产浏览器本身就是一个伪命题，也没有太大投资价值
2018年06月30日 14:31 新浪科技综合
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　　来源：36氪

　　本文作者：36氪特约评论员阿超

　　昨天，宣称拥有自主可控和安全浏览器内核技术的浏览器厂商“红芯”高调宣布融资2.5亿元C轮系列融资，其中不乏晨兴资本、达晨创投、IDG资本等知名VC参与。

　　当看到“红芯浏览器”的融资新闻时，我觉得挺魔幻的，因为这就好比在汽车时代，一家宣布要做马车的创业公司还能融资一样，着实不可思议。更让人疑惑的是，竟然有熟悉科技圈投资的知名VC参与，当时我就疑惑，是这些VC的判断力下降了，还是我的判断出错了呢？

　　今天，答案揭晓。网友泷涯发现，红芯浏览器的文件结构与谷歌浏览器文件结构基本上一模一样，甚至于“属性”里的Chrome都没有改掉，安装文件里竟然还有Chrome的LOGO。

安装目录（左边为“红芯”，右边为“Chrome”）安装目录（左边为“红芯”，右边为“Chrome”）
主程序目录（左边为“红芯”，右边为“Chrome”）主程序目录（左边为“红芯”，右边为“Chrome”）

　　红芯浏览器创始人回应，他们是“站在巨人的肩膀上去做创新”，用Chrome的内核不等于抄袭。在我看来这样的回应是苍白无力的。

　　第一，浏览器是上网的主要入口，这是说的PC互联网时代，从1994年网景诞生至今已有20多年历史。如今人们上网更多通过手机，手机浏览器已不是上网的第一入口，人们获取信息主要是通过超级App和专门App，打开浏览器访问网站的行为越来越少，因此许多手机浏览器，包括UC、Opera，都已转型到内容平台，在浏览器内嵌入信息流，做今日头条在做的事情，Opera转型成功其母公司在今年成功二次上市，在这样的市场环境下去开发一款新的浏览器，还能融资，不可思议。

　　第二，国产浏览器本身就是个伪命题。

　　红芯浏览器此前一直宣称他们有打造自有技术内核“红芯Redcore”，面向高端制造、能源、交通基建、金融、政府军工等对信息安全要求较高的行业，打造一亿人的安全工作入口。如今被扒出来是用的Chrome内核，就说是站在巨人肩膀上创新。

　　全世界的PC浏览器一共只有5中内核：Trident内核（IE以及基于这个内核改装的360安全、遨游、世界之窗、腾讯TT等浏览器）；Webkit内核（苹果Safari、遨游3）；Chromium内核（谷歌基于Webkit再深度改装的内核，除了Chrome，目前广泛应用于Sogou、360极速、世界之窗极速、百度、淘宝、猎豹等浏览器）；Gecko内核，即FireFox的内核；Presto内核，即Opera的内核。

　　PC时代只有IE、FF、Chrome、Opera和Safari使用自有内核，其他浏览器都是基于五大内核进行改装定制，这就像国产手机的操作系统，基于Android定制各种ROM、UI、OS一样，非原生浏览器基于原生内核可以做出各自的差异化功能来。手机端的浏览器，基本是基于Webkit内核，UC和QQ手机浏览器则用自有内核。

　　“红芯浏览器”所做的跟其他国产浏览器没有什么不同，而且其他浏览器改装得更彻底，至少安装文件不会有Chrome图标吧？安全浏览器的概念，360早就有了，360的一个重要业务也是面向信息安全要求很高的企业。另外，Opera虽然是芬兰公司，却早已被中国公司昆仑万维收购，它应该算是自主内核的国产浏览器了吧？

　　既然大家都是基于五大内核定制，“红芯浏览器”说自己打造国产浏览器内核有什么意义呢？

　　而且现在浏览器早已不是互联网竞争的主战场，信息安全的竞争从来都不在浏览器层面，而是在芯片、操作系统和云端，“国产浏览器内核”本身就是一个伪命题，因为Webkit、Chromium都是开源的，谁都知道底层机制，谁都可以进行定制，不存在信息安全风险，国产与不国产一说。真要说国产浏览器内核，UC不是早都有了吗？遨游3和QQ手机浏览器在五年前也已宣布拥有自主内核了。

　　“芯片门”给我国敲响了警钟，底层技术捉襟见肘，因此我们国家也在加强对底层技术研发的投入，在我看来，国产浏览器内核这样的技术本身没有太大投资价值，从0到1开发一个全新的浏览器内核不现实也没必要，芯片、5G、操作系统、大数据、人工智能、无人车这样的底层核心技术，才应该是投资的重点。

浏览器Chrome投资
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