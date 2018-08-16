平安好医生上半年财报:净亏损4.44亿元 同比减少2.6%

新浪科技讯 8月16日下午消息，平安好医生（01833.HK）今日公布截至2018年6月30日止六个月之未经审计简明综合业绩，财报显示，2018年上半年，平安好医生收入11.23亿元，同比增长150.3%；毛利为3.09亿元，同比增长65.3%，期内净亏损4.44亿元，同比减少2.6%，每股基本亏损0.5元。

公告显示，2018年8月16日，平安健康互联网股份有限公司签署了股权转让协议，收购平安万家医疗投资管理有限责任公司（‘万家医疗’）100%股权。

平安好医生业绩概述：

收入

截至2018年6月30日止6个月，公司营业收入达人民币11，23亿元，同比增长150.3%；

其中，家庭医生业务收入人民币1.86亿元，同比增长91.4%；

消费医疗业务收入人民币2.48亿元，同比增长47.5%；

健康商城业务收入人民币6.28亿元，同比增长302.7%；

健康管理和互动业务收入人民币6018万元，同比增长119.2%；

上半年净亏损人民币444.2百万元，同比亏损缩小2.6%。

用户数

截至2018年6月末，公司注册用户数达228百万，较2017年末增加35.2百万人，增长18.3%；

2018年6月，月活跃用户数达48.6百万，同比增长50.9%；

2018年上半年日均咨询量达53.1万，同比增长58.0%。

医疗健康服务网络

截至2018年6月末，平安好医生自有医疗团队达1037人，签约合作外部名医（均为三级甲等医院副主任医师及以上职称）4650名，目前‘1小时送药’网络覆盖超80个城市，截至2018年6月30日为62个，2017年末为14个。截至2018年6月末，合作医院数超3100家，其中三甲医院超1200家，合作药店超12000家，其中‘1小时送药’覆盖超4000家。