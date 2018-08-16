腾讯的糖 没吃上；腾讯的锅 全背了！中概科技股暴跌

作者：张苑柯

8月15日晚间，腾讯公司公布了2018年第二季度业绩和2018年上半年业绩。公司实现营业收入736亿，同比增加30%，低于此前市场预期的776亿的同时，增速也创下2015年二季度以来新低。净利润178.69亿，同比下降2%，环比下降23%，亦低于市场预期的193亿元。

作为港股龙头股，腾讯走势牵一发而动全身，周二美股中概科技股盘前进一步呈现下跌态势。其中，阿里巴巴跌2.67%、百度跌2.4%，京东跌近4.78%，网易跌4.4%，爱奇艺跌逾6%。而就在周二，香港市场包括小米，映客、金蝶国际等科技股就已跌势尽显，更有不少包括小米、阅文集团、映客在内的中概股遭遇破发。

此外，不仅科技、能源、金融板块全线走低，持有腾讯31%股份的南非Naspers公司股价下跌8%。截至截稿，腾讯控股股价跌2.68%，报327元港币，恒生指数跌0.31%，报27237.93点。 实际上，本周以来，腾讯股价已经下跌13.8%，在早盘交易中一度跌至每股319港元，为一年来的最低点，市值较最高点缩水逾万亿。

某对冲基金经理告诉第一财经记者，腾讯的业绩披露会对整个A股的互联网股价和游戏行业的股价产生联动影响，起码在短期内肯定会产生一些消极的冲击。因此，它会打压互联网和游戏两个板块的估值，另外由于它的体量巨大，也会打压恒生指数，从而影响本来就很脆弱的市场信心。“A股现在已经不是估值的问题，是信心的问题。”上述基金经理坦言。

美国对冲基金正奇资本(Singular Square Management)CEO曾梦佳对记者表示，其实做中概的资金有很大的趋同性，容易同时买入腾讯、阿里、百度等中概股巨头，而各种的利空加速了资本的集中调仓。“随着更多欧美机构入场，中概股巨头的走势越来越美股化。因为这些资金加了杠杆，近期汇率的变动让他们的补充中短期仓位的交易成本变高。那些中小型中概股，则都是神仙打架被影响到的。”

国泰君安市场策略师程嘉伟则表示，部分科技股业绩与市场预期有落差，而土耳其爆发货币危机，令投资情绪受损，资金抛售估值早已炒高的科技股令板块周二股价整体大幅回吐。

上述对冲基金经理认为，腾讯的问题是体量可能已经接近中国市场的上限，流量红利增速开始下降，另外，目前两款“吃鸡”游戏因对客户完全免费，吸引了大部分手游玩家，侧面影响了其他手游的收入，“吃鸡”游戏版号获取时间存在不确定性，可能进一步影响游戏业务全年收入。

财报显示，上半年游戏市场实际销售收入1050亿元，同比增长5.2%，端游收入首次下滑至315亿元，移动游戏同比增长12.9%，相比去年近5成的增速也相差不少。市场还担心头条系产品抢夺公司用户市场，导致腾讯市场地位遭受挑战，以及微视等产品导致公司投入和亏损加大。

腾讯此前虽然市值超过4万亿，是恒生指数的绝对股王，但其估值并不低，即便是这一波市场蒸发掉了1/4，依然有35倍的市盈率，根据业内比较常用的PEG指标，这个市盈率对应的是35%的同比增速，以腾讯目前的业绩状况来看很难完成，这样的情况下就要审慎对待腾讯的股价。

“我认为腾讯的基本盘没有问题，它的社交通讯在国内依然是绝对垄断，护城河是安全的，目视范围内没有挑战者。因此，暂时不用担心腾讯的业绩出现大幅下滑。” 但是上述基金经理也表示，未来增速如何还很难说，所以腾讯目前下跌的主要是估值这一块。

无独有偶，市场研究公司Renaissance Capital在一份研究报告中表示，从根本上讲，腾讯的业务一如既往地强劲。管理层表示，正在采取各种举措，以尽快重获增长。国信证券海外观察团队则认为，美国加息对香港市场有系统性风险，下半年腾讯的游戏和广告业务运营可能再次不达预期。