新浪科技> 互联网 > 正文

腾讯的糖 没吃上；腾讯的锅 全背了！中概科技股暴跌

腾讯的糖 没吃上；腾讯的锅 全背了！中概科技股暴跌
2018年08月16日 15:56 第一财经
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　作者：张苑柯

　　8月15日晚间，腾讯公司公布了2018年第二季度业绩和2018年上半年业绩。公司实现营业收入736亿，同比增加30%，低于此前市场预期的776亿的同时，增速也创下2015年二季度以来新低。净利润178.69亿，同比下降2%，环比下降23%，亦低于市场预期的193亿元。

　　作为港股龙头股，腾讯走势牵一发而动全身，周二美股中概科技股盘前进一步呈现下跌态势。其中，阿里巴巴跌2.67%、百度跌2.4%，京东跌近4.78%，网易跌4.4%，爱奇艺跌逾6%。而就在周二，香港市场包括小米，映客、金蝶国际等科技股就已跌势尽显，更有不少包括小米、阅文集团、映客在内的中概股遭遇破发。

　　此外，不仅科技、能源、金融板块全线走低，持有腾讯31%股份的南非Naspers公司股价下跌8%。截至截稿，腾讯控股股价跌2.68%，报327元港币，恒生指数跌0.31%，报27237.93点。 实际上，本周以来，腾讯股价已经下跌13.8%，在早盘交易中一度跌至每股319港元，为一年来的最低点，市值较最高点缩水逾万亿。

　　某对冲基金经理告诉第一财经记者，腾讯的业绩披露会对整个A股的互联网股价和游戏行业的股价产生联动影响，起码在短期内肯定会产生一些消极的冲击。因此，它会打压互联网和游戏两个板块的估值，另外由于它的体量巨大，也会打压恒生指数，从而影响本来就很脆弱的市场信心。“A股现在已经不是估值的问题，是信心的问题。”上述基金经理坦言。

　　美国对冲基金正奇资本(Singular Square Management)CEO曾梦佳对记者表示，其实做中概的资金有很大的趋同性，容易同时买入腾讯、阿里、百度等中概股巨头，而各种的利空加速了资本的集中调仓。“随着更多欧美机构入场，中概股巨头的走势越来越美股化。因为这些资金加了杠杆，近期汇率的变动让他们的补充中短期仓位的交易成本变高。那些中小型中概股，则都是神仙打架被影响到的。”

　　国泰君安市场策略师程嘉伟则表示，部分科技股业绩与市场预期有落差，而土耳其爆发货币危机，令投资情绪受损，资金抛售估值早已炒高的科技股令板块周二股价整体大幅回吐。

　　上述对冲基金经理认为，腾讯的问题是体量可能已经接近中国市场的上限，流量红利增速开始下降，另外，目前两款“吃鸡”游戏因对客户完全免费，吸引了大部分手游玩家，侧面影响了其他手游的收入，“吃鸡”游戏版号获取时间存在不确定性，可能进一步影响游戏业务全年收入。

　　财报显示，上半年游戏市场实际销售收入1050亿元，同比增长5.2%，端游收入首次下滑至315亿元，移动游戏同比增长12.9%，相比去年近5成的增速也相差不少。市场还担心头条系产品抢夺公司用户市场，导致腾讯市场地位遭受挑战，以及微视等产品导致公司投入和亏损加大。

　　腾讯此前虽然市值超过4万亿，是恒生指数的绝对股王，但其估值并不低，即便是这一波市场蒸发掉了1/4，依然有35倍的市盈率，根据业内比较常用的PEG指标，这个市盈率对应的是35%的同比增速，以腾讯目前的业绩状况来看很难完成，这样的情况下就要审慎对待腾讯的股价。

　　“我认为腾讯的基本盘没有问题，它的社交通讯在国内依然是绝对垄断，护城河是安全的，目视范围内没有挑战者。因此，暂时不用担心腾讯的业绩出现大幅下滑。” 但是上述基金经理也表示，未来增速如何还很难说，所以腾讯目前下跌的主要是估值这一块。

　　无独有偶，市场研究公司Renaissance Capital在一份研究报告中表示，从根本上讲，腾讯的业务一如既往地强劲。管理层表示，正在采取各种举措，以尽快重获增长。国信证券海外观察团队则认为，美国加息对香港市场有系统性风险，下半年腾讯的游戏和广告业务运营可能再次不达预期。

腾讯中概股股价
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有