新浪科技> 互联网> 红芯浏览器被指套壳Chrome专题 > 正文

科大讯飞、森马服饰否认投资红芯浏览器

科大讯飞、森马服饰否认投资红芯浏览器
2018年08月16日 16:30 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　相关专题：国产红芯浏览器被指套壳谷歌Chrome

　　澎湃新闻记者 徐宏文 陈宇曦 实习生 姜浩涛

　　国产浏览器品牌红芯被指涉嫌“抄袭谷歌浏览器”后，各大传言中的投资方开始回应。

　　8月16日盘后，浙江森马服饰股份有限公司（森马服饰，002563）投资者热线工作人员在接受澎湃新闻记者采访时表示，该公司未投资涉嫌“抄袭谷歌”的红芯浏览器。

　　同一天，另一家传言中的投资方科大讯飞（002230）董秘办一名工作人员，也对澎湃新闻记者否认了该公司投资了红芯浏览器，“并不是我们上市公司投资的。”

　　目前，晨兴创投、达晨创投、IDG尚未对此公开置评。

　　8月15日，红芯宣布完成2.5亿元C轮系列战略融资。网络上发布的新闻稿称，这轮融资投资方主要来源于红芯的客户——大型上市公司及政府客户。同时，晨兴资本、达晨创投、IDG资本继续跟进投资。

　　红芯浏览器宣称自己打破美国垄断、自主研发出国产浏览器内核，不过，8月16日，有质疑称，红芯浏览器使用的是谷歌的Chrome浏览器内核，是以谷歌浏览器Chrome内核换皮打造成“自主可控的国产浏览器”。

　　此后，红芯浏览器的投资方开始引发各方关注。

　　红芯浏览器官网显示，其运营公司主体为美通云动（北京）科技有限公司。工商资料显示，美通云动（北京）科技有限公司 在2018年6月更名为了红芯时代（北京）科技有限公司。

　　虽然森马服饰和科大讯飞均称未投资红芯浏览器，不过，澎湃新闻记者查询发现，和两家公司有关联公司对红芯作出了投资。

　　企查查数据显示，红芯时代（北京）科技有限公司的注册资本为1694.13万元，森马集团认缴出资额为16.91万元，安徽讯飞产业投资有限责任公司认缴出资额为117.79万元。

　　工商资料显示，安徽讯飞产业投资有限责任公司持有红芯时代（北京）科技有限公司6.95%股份。安徽讯飞产业投资有限公司的大股东为科大讯飞董事长刘庆峰，持股比例为38.55%。

　　谈及这家安徽讯飞，科大讯飞董秘办人士称，“不是我们上市公司下属公司。”

　　科大讯飞股份有限公司成立于1999年，聚焦智能语音与人工智能产业。2008年在深圳证券交易所挂牌上市。

　　而森马服饰的控股股东森马集团有限公司也是红芯时代（北京）科技有限公司的投资方，持股比例为1%。

　　对此，森马服饰方面的工作人员回复澎湃新闻记者称，上市公司并未投资红芯浏览器，高管的投资不需要向上市公司报备及公告，可以查询红芯的工商资料。

　　森马服饰2011年3月11日登陆了深交所中小板，主营休闲服饰、儿童服饰，实际控制人为邱光和。邱光和持有森马集团40%股份。

　　红芯资本的注册资本为1694.13万元，森马集团认缴出资额为16.91万元，安徽讯飞产业投资有限责任公司认缴出资额为117.79万元。

我要反馈
相关专题： 红芯浏览器被指套壳Chrome
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有