科大讯飞、森马服饰否认投资红芯浏览器

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澎湃新闻记者 徐宏文 陈宇曦 实习生 姜浩涛

国产浏览器品牌红芯被指涉嫌“抄袭谷歌浏览器”后，各大传言中的投资方开始回应。

8月16日盘后，浙江森马服饰股份有限公司（森马服饰，002563）投资者热线工作人员在接受澎湃新闻记者采访时表示，该公司未投资涉嫌“抄袭谷歌”的红芯浏览器。

同一天，另一家传言中的投资方科大讯飞（002230）董秘办一名工作人员，也对澎湃新闻记者否认了该公司投资了红芯浏览器，“并不是我们上市公司投资的。”

目前，晨兴创投、达晨创投、IDG尚未对此公开置评。

8月15日，红芯宣布完成2.5亿元C轮系列战略融资。网络上发布的新闻稿称，这轮融资投资方主要来源于红芯的客户——大型上市公司及政府客户。同时，晨兴资本、达晨创投、IDG资本继续跟进投资。

红芯浏览器宣称自己打破美国垄断、自主研发出国产浏览器内核，不过，8月16日，有质疑称，红芯浏览器使用的是谷歌的Chrome浏览器内核，是以谷歌浏览器Chrome内核换皮打造成“自主可控的国产浏览器”。

此后，红芯浏览器的投资方开始引发各方关注。

红芯浏览器官网显示，其运营公司主体为美通云动（北京）科技有限公司。工商资料显示，美通云动（北京）科技有限公司 在2018年6月更名为了红芯时代（北京）科技有限公司。

虽然森马服饰和科大讯飞均称未投资红芯浏览器，不过，澎湃新闻记者查询发现，和两家公司有关联公司对红芯作出了投资。

企查查数据显示，红芯时代（北京）科技有限公司的注册资本为1694.13万元，森马集团认缴出资额为16.91万元，安徽讯飞产业投资有限责任公司认缴出资额为117.79万元。

工商资料显示，安徽讯飞产业投资有限责任公司持有红芯时代（北京）科技有限公司6.95%股份。安徽讯飞产业投资有限公司的大股东为科大讯飞董事长刘庆峰，持股比例为38.55%。

谈及这家安徽讯飞，科大讯飞董秘办人士称，“不是我们上市公司下属公司。”

科大讯飞股份有限公司成立于1999年，聚焦智能语音与人工智能产业。2008年在深圳证券交易所挂牌上市。

而森马服饰的控股股东森马集团有限公司也是红芯时代（北京）科技有限公司的投资方，持股比例为1%。

对此，森马服饰方面的工作人员回复澎湃新闻记者称，上市公司并未投资红芯浏览器，高管的投资不需要向上市公司报备及公告，可以查询红芯的工商资料。

森马服饰2011年3月11日登陆了深交所中小板，主营休闲服饰、儿童服饰，实际控制人为邱光和。邱光和持有森马集团40%股份。

红芯资本的注册资本为1694.13万元，森马集团认缴出资额为16.91万元，安徽讯飞产业投资有限责任公司认缴出资额为117.79万元。