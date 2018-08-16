国家知识产权局发布首批知识产权军民融合试点地名单

原标题：国家知识产权局发布首批知识产权军民融合试点地方名单

人民网北京8月16日电 （栗翘楚）近日记者从国家知识产局获悉，国家知识产权局办公室与中央军委装备发展部办公厅联合发布了《国家知识产权局办公室 中央军委装备发展部办公厅关于确定首批知识产权军民融合试点地方的通知》，确定江苏省、福建省、山东省、湖南省、广东省、重庆市、四川省、陕西省、甘肃省、四川省成都市、上海市闵行区、山东省烟台市、湖南省长沙市为首批知识产权军民融合试点地方。试点期限为期3年，自2018年8月至2021年7月。

《通知》要求，各试点地方需对试点工作方案进一步完善，于9月底之前以所在地方人民政府名义印发实施，并报送国家知识产权局专利管理司和中央军委装备发展部国防知识产权局备案。《通知》指出，各试点地方要建立试点工作协调机制，推动有关政策出台和项目实施；要加强对试点工作条件保障、人才队伍培养和保密工作环境建设，满足承接各项职责的软硬件要求；要加强资源整合和工作创新，搭建知识产权军民双向保护和运用的平台机制，满足军民融合产业创新发展的需求。市级试点地方所在有关省（区、市）知识产权局要会同有关部门加强对辖区内市级试点地方的指导和支持，及时督促检查任务落实进展和绩效目标完成情况。

《通知》强调，试点期间，国家知识产权局会同中央军委装备发展部将建立评估考核机制，加强对试点地方的工作指导和跟踪管理，督促各项试点工作顺利实施。试点期满后，国家知识产权局会同中央军委装备发展部将对试点工作进行考核验收。各试点地方应于每年3月底报送上年度工作总结、本年度工作计划和有关统计信息；有关重大事项应及时报送国家知识产权局和中央军委装备发展部，市级试点地方的重大事项应同时抄报所在省（区、市）知识产权局及有关部门。