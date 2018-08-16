2018中国网络安全年会举行 业界：漏洞管理亟待加强

原标题：2018中国网络安全年会举行 业界呼吁：漏洞管理亟待加强

来源：光明网

光明网北京8月16日电（记者 李政葳）“网络安全问题正在向传统行业延伸，数据安全和漏洞管理亟待加强，人工智能和网络安全的结合将带来颠覆性、变革性影响等趋势，希望针对网络安全发展趋势，共同维护网络空间安全。”在8月14日至16日在京举行的2018中国网络安全年会上，国家互联网应急中心副主任兼总工程师云晓春针对我国网络安全形势这样分析。

本届年会主题为“荟聚安全大脑 护航智能生态”，由中央网络安全和信息化委员会办公室指导，国家互联网应急中心（CNCERT）主办、中国互联网协会网络与信息安全工作委员会和中国通信学会通信安全技术委员会协办。大会共设置了应急响应、态势感知、网络攻击溯源、威胁情报、物联网、人工智能、安全漏洞、数据安全等8个特色分论坛。同期，还将举办网络安全技术培训、2018中国网络安全技术对抗赛、中国互联网网络安全威胁治理联盟专业工作组竞选会和2018年网络安全创新产品（技术）评选活动等。

安全漏洞数量持续走高，移动互联网恶意程序大量出现

国家计算机网络应急技术处理协调中心发布的《2017年中国互联网网络安全报告》中提到，从检测数据看，近年来，国家信息安全漏洞共享平台所收录的安全漏洞数量持续走高，自2013年以来，安全漏洞数量年平均增长率为21.6%，但2017年较2016年增长47.4%，达到15955个。另外，移动互联网恶意程序大量出现，2017年通过自主捕获和厂商交换获得的移动互联网恶意程序数量253万余个，同比增长23.4%，增长比率近年来最低，但仍保持高速增长趋势。

针对2017年我国互联网网络安全状况看，这份《报告》提到，我国网络空间法治进程迈入新时代，网络反诈工作正在持续推进；但钓鱼网站域名注册向境外转移，“网络武器库”泄露后风险威胁凸显，敲诈勒索和“挖矿”等牟利恶意攻击事件数量大幅增长，应用软件供应链安全问题触发连锁反应。

加强数据安全和各类信息保护，强化关键基础设施顶层设计

“当前，互联网虚拟空间与现实空间安全危险叠加交织，对国家安全、社会稳定和人民群众切身利益带来严重影响。”中央网信办副总工、国家互联网应急中心主任李湘宁表示，推进网络安全工作，加强数据安全和各类信息保护，加快推动数据安全管理办法、个人信息和重要数据出境安全评估办法出台；要强化关键基础设施安全保护，加强关键基础设施顶层设计和总体的协调，避免多头分散、各自为政；积极应对新技术、新应用安全风险，加大新兴技术研究力度，及早谋划、预先布局，努力做到防患于未然，掌握工作主动；还是要夯实基础，做大做强网络安全产业，加强网络安全产业统筹规划和整体布局，培育壮大网络安全产品服务市场。

“面对技术新发展、形势新挑战、环境新变化，必须要有新思路、新举措、新方法。”工业和信息化部网络安全管理局局长赵志国表示，一是要敏锐抓住网络安全事业发展的历史机遇，积极谋划、主动作为、乘势而上；二是要加快突破网络安全核心技术，集合精锐力量，协同创新攻关，实现重点突破；三是要积极发展壮大网络安全产业，共同推动我国网络安全产业高端化、自主化、体系化发展；四是要不断提升网络安全保障能力，加强国际交流与合作。

公安部十一局副局长李彤表示，当前传统违法犯罪加速向网上蔓延，各类网络新型犯罪不断涌现，网络空间成为公安机关打击犯罪和社会管理的新平台。近年来，公安部门积极开展针对侵犯公民个人信息、电信网络诈骗的专项打击和网站违法有害信息治理，建立健全网络安全等级保护制度和通报预警制度，开展网络安全国际执法合作。

360集团董事长兼CEO周鸿祎认为，应通过战略创新、战术创新、技术创新来推动大安全时代的网络安全建设，提出打造整体防御体系、建立信息共享机制、加大产业扶持等。

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