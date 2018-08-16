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路透社：宝宝树寻求赴香港IPO 融资最多10亿美元

路透社：宝宝树寻求赴香港IPO 融资最多10亿美元
2018年08月16日 16:36 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月16日下午消息，据路透社援引知情人士消息称，阿里巴巴投资的在线育儿公司宝宝树（Babytree）计划10月份在香港进行首次公开募股（IPO），计划筹集最多10亿美元资金。

　　九月末，宝宝树将会向香港股票交易所申请上市。

　　此前，复星国际也参与了对宝宝树的投资。据不具名知情人士透露，宝宝树此次上市的筹资金额定在8亿到10亿美元之间。公司的目标市值为30亿到50亿美元之间。

　　对于路透社的报道，宝宝树并未立即置评。

　　在六月末递交的初始IPO招股说明书中，宝宝树表示它是中国最大一家母婴在线社区，去年每月活跃用户人数达到1.39亿人。

　　社区的主要平台——Babytree.com可以让父母获取并分享与怀孕、育儿相关的信息。公司成立于2007年，还开发了一些其他服务，比如说Babytree Parenting移动应用以及电商网站Meitun Mama。

　　阿里巴巴在五月末为宝宝树投资了2.14亿美元，并认为这家成立已有11年时间的公司估值在140亿元（20亿美元）。这主要是源于中国开始放宽数十年来采用的计划生育政策，这将促进业务发展。

　　2017年，宝宝树的营收为7.3亿人民（1.06亿美元），营收主要来自广告和电商业务，相比一年前增长43%。同年，公司亏损达9.11亿元，一年前亏损达9.35亿元。

　　据招股说明书显示，宝宝树在2017年末已经与338位广告客户以及2253位第三方电商卖家达成合作。

　　宝宝树聘请招商证券、海通国际证券集团以及摩根士丹利为联席保荐人。

　　未来几个月时间内，香港市场进行首次公开募股的公司有很多。而宝宝树的上市申请是最新传来的消息。在线食物配送或票据服务平台美团点评计划进行40亿美元的IPO，而知名火锅连锁店海底捞也计划进行10亿美元的IPO。

　　不过鉴于现在市场不稳定性较高，投资者对于新上市的股票也许会持有更谨慎的态度。全球市场出现了较大波动，相较今年1月的股价高峰，香港恒生银行的股票下跌了19%。

　　最近，有四家中国企业前往香港上市——智能手机制造商小米、移动电信塔运营商中国铁塔股份有限公司、生物科技公司歌礼药业以及百济神州。四家公司的股价均低于IPO发行价。(堆堆)

宝宝树IPO香港
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