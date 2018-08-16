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美团点评计划下周赴港上市聆讯 目标集资40亿美元

美团点评计划下周赴港上市聆讯 目标集资40亿美元
2018年08月16日 15:31 新浪科技综合
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　　【TechWeb】8月16日消息，根据港媒报道，美团点评将在不久后上市，最新消息显示美团点评最快将在下周进行上市聆讯，然后就是进行上市前推介，预计美团点评将集资最少40亿美元，为上市最好充分准备。　

　　今年早些时候，美团点评已经在香港提交了招股书，根据数据显示，美团经调整亏损净额持续收窄，从2015年的负59亿元收窄至2016年的负54亿元，2017年则收窄至负28亿元，实现了三年内亏损减半。另一项数据显示，美团公司的现金以及等价物和投资共计452亿元，研发费用上从2015年至2017年分别为12.04亿元、23.66亿元和36.46亿元，并且呈逐年递增趋势。

　　最近几年美团的用户数量持续上升，在2017年交易用户数量达到了3.1亿，人均交易数量也从2015年的10.4笔提升至18.8笔，合作商户在三年内也从300万增长至550万，在去年的交易金额更是达到了3570亿元，在2017年12月仅一个月的月活跃用户数量就达到了2.89亿人，形式一片大好。

　　虽然饿了么已经被阿里收购，目前美团在外卖行业并不占优，虽然近期也推出了闪购业务，但是能否助其顺利上市，仍要看资本市场对于美团的评判。（潘达）

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