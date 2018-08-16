“网络大V”陈杰人涉嫌敲诈勒索、非法经营等罪被捕

原标题：从“网络大V”到“网络害虫”——陈杰人涉嫌敲诈勒索、非法经营罪案件透视

湖南双峰县青树坪镇，坐落着一座占地2200多平方米的私家宅院，名为“富德堂”，门联镌刻“龙虎气概，家国情怀”。

院子的主人叫陈杰人，是“杰人观察”“杰人观察视角”“杰人观察平台”等微信公众号的实际控制人和运营者，自诩资深媒体人、法律文化学者、品牌策划和危机公关专家……

然而，7月7日下午，湖南红网一则通报令人咋舌——

“日前，公安机关破获一起‘以网牟利’，大肆进行非法经营、敲诈勒索等犯罪活动的案件，犯罪嫌疑人陈杰人已被公安机关依法采取刑事强制措施。”

随着公安机关调查的逐步深入，案件背后的真相逐渐浮出水面：陈杰人先后注册建立21个微博、公众号、头条号等自媒体账号,发表炒作、攻击、揭露等各类负面文章3000余篇，炮制各类负面舆情200余起，制造一个又一个舆论漩涡，大肆进行非法活动，几年时间敛财数千万元。

“受利益的驱动，我打着公平正义的旗号和法律的幌子，干的却是反法律、反公平的勾当，如同一只互联网上的跳梁小丑”

日前，湖南公安机关对北京华霖管理咨询有限公司董事长陈杰人涉嫌非法经营、敲诈勒索罪立案侦查。

警方现已查明，陈杰人案系具有网上黑恶势力性质的“家族式”团伙犯罪，该团伙打着“法律和舆论监督”名义和公平正义的幌子，以网络为犯罪平台，大肆敲诈勒索、疯狂敛财，涉嫌敲诈勒索、非法经营等多种违法犯罪，严重扰乱网络管理秩序、破坏基层政治生态和社会稳定。

这个“家族式”犯罪团伙分工明确：陈杰人负责指挥调度、管理微信公众号、起草并发布文章；其前妻负责财务管理；情人负责代理案件，收集内部爆料、协助陈杰人管理微信公众号；其弟陈伟人、陈敏人负责接单、线下操作、收集炒作线索等。

警方介绍，敲诈勒索受害者不仅有企业主和普通民众，还包括一些政府部门和党政干部，地域涉及湖南、江西、贵州等11个省市，哪里有“商机”，他们的触角就伸向哪里。

谈到这些年“以网牟利”的经历，陈杰人表示，打“政治牌”是他最惯用的伎俩之一。“我把地方工作中的小瑕疵、小问题无限放大并上纲上线，放到政治的高度评说，利用领导干部对政治敏感性的谨慎心理，迫使他们为了防范政治风险扩大而就范。”

2016年，一场环境污染整治行动正在湖南大范围开展。其中就包括陈杰人老家——湖南双峰县的一条河道的清淤治理。

陈杰人立刻嗅到了商机，指使犯罪嫌疑人、其弟陈伟人等人打着横幅、拎着四处搜罗来的死鸡死鸭到县政府“上访”。随后，他将“摆拍”的“上访”照片发到网上，并写下了《与湖南环保厅长XXX商榷：绿色发展不能光说不练》的帖子。

照片上网后，引发舆论关注，由此争取到了治污项目。陈杰人找到基层干部，称争取来治污资金是他的功劳，必须将其中清淤工程交由他的弟弟陈敏人来做。后陈杰人以其堂弟公司的名义签订了施工合同，陈敏人负责具体施工。

湖南警方调查发现，此项清淤工程，前期完成工程量花费不足200万元，但在陈杰人的三次“指导”下，陈敏人将预算做到了600多万元，预付工程款达到了300万元。

事后陈敏人说：“原本以为只能挣几十万，没想到能做那么高，不可思议。”

“近年来，我以一个法律人自居，在网上写文章制造动静时，时常不忘搬出法律条文来辨析。给人以依法说话的正直形象。”陈杰人说，他还通常以为当事人提供“法律服务”为幌子，迫使党委、政府、企业主要领导满足其条件，帮人“了难”，大肆敛财。

2017年4月至5月，贵州某建设公司在没有施工资质的情况下承建贵州某房地产开发公司的工程项目，后因工程款支付问题发生纠纷，负责施工的曾某某找到陈杰人，请求其为自己讨回工程款，双方签订法律服务协议。陈杰人通过公众号“杰人观察视角”对贵州玉屏县政府等相关部门发帖炒作施压，在迫使关联公司支付工程款后删帖，从中非法获利103.6万元。

“这些年来，我紧盯地方工作的热点，采取揪辫子、扣帽子等方法，制造负面舆情，让地方干部畏惧我。”陈杰人说。

2017年12月，陈杰人通过“杰人观察视角”发表《添堵还是炫富？贵州毕节市在北京豪华酒店开扶贫报告会》等多篇文章，炒作毕节在北京召开扶贫招商会一事，给毕节市政府、金海湖管委会施压，促使请托人施某某与毕节市政府、金海湖管委会签订《毕节XX汽配城项目补充协议》，顺利拿到土地证。事后，陈杰人非法获利140万元。

办案民警介绍，陈杰人在微信中公布了一个咨询收费标准:电话咨询费2千至2万元，当面咨询费5至20万元。“委托人找陈杰人办事，见面就得交钱，事情办到一定程度再缴纳一笔费用，事情办成了再按比例分成。”

“妥协”心态，是陈杰人利用网络敲诈勒索屡屡得手的主要原因。记者采访的多名受害者表示，明知炒作自己的文章内容不实，但往往还是选择花钱消灾。

2018年5月31日，湖南省邵东县一客运公司司机赵某在上班期间感到身体不适，请假回家后到医院就诊，后家属放弃治疗将其接回家中，6月2日赵某在家中病亡。家属不愿做工伤鉴定又想以工伤标准拿到更多补偿，在和公交公司商谈未果后，通过中间人找到了陈杰人。陈杰人指使陈伟人出面交涉，收取了家属2.6万元的咨询费，并达成协议：赔偿款在40万元以下，收取10%的服务费；超过40万元，收取30%的服务费。

随后，陈伟人通过微信公众号发布《湖南省邵东县黑心人大代表李某艳草菅人命再添新坟》的帖子，陈杰人也贴出了此前策划的小孩在客运公司前拉横幅照片，标题为《墓地事件后湖南邵阳又发代表丑闻 中小学生在邵东县委抗议人大代表草菅人命》，向当地政府及客运公司施压。据湖南警方介绍，陈伟人在发帖后主动联系李某艳，索要了2万元的删帖费。

陈伟人说：“当时我自己做主，把赔偿款金额降到了70万元。没过几分钟，我哥就打来电话把我臭骂一顿，让我必须坚持之前的价码88万元。”

最终，陈杰人、陈伟人从中非法获利26.3万元。

李某艳表示，作为当地人大代表，之所以作出妥协，除自身因素外，更多是因为当地政府官员卷入到被炒作的网文内容中，邵东县委县政府多位官员与她协商，最终政府和她的企业共同向炒作敲诈妥协，付费删帖。

警方指出,陈杰人之所以每次能够通过网络炒作成功获利，关键就是抓住了受害人害怕自身名誉或经济权益受损的心理。

“我离开传统媒体成为一名自媒体人后，认识发生了偏差，加上缺乏约束，逐渐从过去的追求公平正义变成一切向钱看”

昔日的陈杰人，曾立志成为人上人。

他出生于湖南省双峰县青树坪镇一个农民家庭，曾先后在当地政府和知名媒体任职。成为自媒体人后，他逐渐追求名与利，欲望日渐膨胀，人生开始脱轨。

虚构自己的名校学历，谎称自己是“中国政法大学研究员、硕士生导师”，将因涉及假新闻被新闻媒体单位开除职务的经历粉饰一新……一直以来，陈杰人以欺世伪装游走于互联网，以网络大V、意见领袖的光鲜蒙蔽了众多粉丝。

在陈杰人的眼里，写文章、造舆论、发帖删帖，精心布局之下，一切都可以做成生意、明码标价。为了满足金主的需求，他不断突破道德底线。

短短几年，他在全国多地购置房产，银行流水过亿。经查证，陈杰人与多名女性保持不正当关系，其中2人与其生育了子女。

“他的‘仗义执言’都是有选择的，是有其利益诉求的，是无利不起早的。”陈杰人被抓捕后，微信公众号“汤计典频”发表评论说。

“陈杰人知法犯法，说一套做一套。我怎么就没想到，这些年他是一直在利用我，用我的正能量遮住他的黑暗。”提到陈杰人，犯罪嫌疑人、陈的前妻邓某忍不住失声痛哭。

“陈杰人很清楚文章怎么写能够博取眼球，吸引舆论关注。当他发现写文章能够产生巨大经济利益后，就开始把这个当成一条挣钱的好路子，把法律和新闻当成他赚钱的工具。”犯罪嫌疑人、陈杰人的情人刘某说。

据陈伟人回忆，2013年他有一次回家，发现母亲遍体鳞伤，“我就问妈妈身体怎么了，她说是被我哥打的。我马上到我哥房间把我哥哥叫出来，我说你把妈妈打成什么样子了？他说打了又怎么了。”第二天，陈伟人把三个舅舅叫来，陈杰人才下跪认错。但当舅舅让他写一份书面认错书时，陈杰人又说“我宁愿剁一只手，也不会去写那个东西放你们手里”。

“他在家里高傲自大，如果你服他、认他，他就给你饭吃。如果你跟他对抗，他就不会给你事做。”陈伟人说，“发展到今天的陈杰人，什么都不信，就信钱。”

警方介绍，陈杰人利用其前妻的社会关系骗取外界的信任，利用其情妇的律师身份掌握司法案件办理情况，他的两个弟弟也在为其敲诈勒索充当马前卒。通过纠集身边人，陈杰人已经构建起具有隐蔽性的犯罪体系，以监督之名行敲诈之实。

今年以来，湖南省委对个别市县政府部门与人合作违规建立网络宣传平台进行清理整治。陈杰人闻知“暴跳如雷”，不甘心失去“炒作”市场，6月以来，连续网上发文发帖，大肆攻击、污蔑、恐吓有关党政机关领导干部。

据了解，陈杰人还以400多万元的价格购得长沙市岳麓区“柏利大厦”一套面积300多平方米的商业写字楼，挂上“湖南星际文化传播有限公司”“华霖方圆智库湖南研究中心”两块招牌，自称是“中国方圆智库创始人”，不仅依旧我行我素地开展所谓“服务活动”，更是妄图让其“炒作”生意更加集约化、专业化，并使之披上合法外衣。

近几年，湖南省委省政府全力加大淘汰落后产能工作。2017年，娄底市准备关停10家煤矿，煤矿老板联系陈杰人出面阻止政府关停，约定了前期费用200万元并签订了服务协议。陈杰人先是找娄底市有关部门，后又于今年5月针对湖南省安监局发帖，最后实际收取所谓“服务费”210万元。

针对全省“禁炮”行动，去年底今年初，陈杰人与浏阳一些烟花生产企业负责人密切勾连，采取东拼西凑、移花接木等手法，陆续发出《湖南盲目“禁炮”酿惨剧 八旬老汉放鞭炮被村干部逼死》《杰人观察：关于禁炮问题致湖南平江县委县政府的公开信》等帖文炒作，给政府施压。

警方表示，陈杰人团伙违法犯罪手段恶劣，采取网络暴力为非作歹、称霸一方，严重败坏了党和政府声誉、损害了政府公信力，已经成为一股网上的黑恶势力。

从媒体从业者，到光鲜大V，再到“网络害虫”，在名利欲望的包裹下，陈杰人为了出人头地，一步步走上违法犯罪的道路，他的人生轨迹为更多人敲响了警钟。

“你们看见一篇文章，或者看见某个‘网红’的时候，一定要多擦亮自己的双眼，多问几个为什么，多去拨云见日看真相，不要被网络伪君子蒙蔽双眼”

“我滥用自己的网络影响力，辜负了粉丝的信任，以貌似公平正义的文字，欺骗网友、欺骗人民。我是典型的‘网络伪君子’，堪称‘互联网害虫’。经过深刻反省，我对自己曾写的那些道貌岸然的文章，那些假装正义的呐喊深感羞愧。”失去自由的陈杰人深深忏悔。

近年来，随着自媒体迅速升温发展，每一个个体都能成为传播主体，任何人都能以传播者的身份出现，这也使得自媒体极易成为虚假信息的温床。

“过去15年，我因为盗窃坐了5次牢。后来有一次帮我哥做事，发现这个能赚大钱，我也开始玩自媒体。”陈伟人说。

2016年，陈伟人创建了“伟华思考”“湘中闲话”微信公众号，做起了“舆论监督”的生意。只有小学文化程度的他，“搞了六七个月才明白怎么在微信公众号上发文章”。

“秦火火”、周禄宝、傅学胜、董如彬、格祺伟……近些年，一个个依靠发负面消息来敲诈勒索的“维权斗士”和炮制公共舆论事件以诽谤泄愤的“知名爆料人”，在公安机关对网络暴力的持续打击下纷纷现出原形。

纵观这些网络大V的非法活动，不难发现一些屡试不爽的套路：充分利用新媒体工具，将互联网平台作为搅乱舆论的主要场所；找寻对手的薄弱环节和软肋，放大舆论效应，让不同个人、群体之间的矛盾成为自己的“财源”；利用民众痛恨腐败、追求公平正义的心理，打着为当事人追求公平正义的幌子，营造假象，敲诈勒索，大肆牟利……

彻底治理网络乱象，非一朝一夕之事。

有关人士指出，网络自媒体的发展应合法有序，不能任其野蛮生长，必须铲除不法分子利用网络牟取利益的土壤，不能任其坐大成势甚至发展成组织分工明确的网上“黑恶势力”，要不断健全完善自媒体行业准入、内容审查、责任追究等机制。

作为普通公民，有言论自由，有检举、揭发的权利，但是公民行使批评、检举、揭发的权利，只能采取合法的途径，通过正当的渠道。根据最高人民法院相关司法解释，网络发文和删帖胁迫他人的行为过程中，即便文章没有造谣，写手通过要挟获取了利益，达到刑事立案标准的都属于敲诈勒索犯罪。

专家表示，政府、企业应提升依法办事的能力和水平，更好地以法治思维化解矛盾，通过加强社会治理和信息公开力度，形成社会合力，共同营造风清气正的互联网环境。