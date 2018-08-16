Facebook宣布“生日募捐”推出一年已筹3亿美元善款

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Facebook今日通过博文宣布，为了方便人们更方便地向非营利组织捐款的“生日募捐”功能已经推出一年。在其推出的首年，网友已经通过该功能筹集了超过3亿美元善款，捐赠的非营利组织超过了75万个。生日募捐发起人可以在庆生时使用该功能，选择自己最关心的非营利组织，发起网友共同募捐。

自2017年11月以来，Facebook已经免除了该功能所有抽成费用，生日募捐筹集的善款100%捐献给发起人选择的非营利组织。圣犹达医疗，阿茨海默防治协会，美国癌症协会，让孩子不再挨饿，和美国爱护动物协会均在该功能受捐赠最多的非营利组织之列。

Facebook还列举了一些名人和有意义的生日募捐活动

-Yuriko Shotter在她的生日中筹集了7201美元，捐赠给13街区猫咪救助组织，帮助她的本地街区为流浪猫们提供庇护所。

-Valentine Toohey Smith在她女儿12岁的生日发起了募捐，为慈善机构：水筹集了1914美元，为发展中国家的人民提供干净安全的饮用水。

-NBA球星斯蒂芬·库里在他的30岁生日募集了82512美元，捐赠给Nothing But Nets运动，用于对抗非洲儿童疟疾。

-著名女星麦当娜在她的60岁生日上为她共同创办的筹集马拉维慈善非盈利组织筹集了善款。