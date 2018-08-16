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亚马逊欲收购洛杉矶电影连锁院线 进入实体电影

亚马逊欲收购洛杉矶电影连锁院线 进入实体电影
2018年08月16日 15:13 新浪科技综合
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　　原标题：亚马逊准备收购洛杉矶连锁电影院地标院线 进入实体电影行业

　　【TechWeb】8月16日消息，据彭博社报道，据知情人士透露，亚马逊正准备收购洛杉矶连锁电影院地标院线（Landmark Theatres），此举将使这家电子商务巨头进入实体电影行业。

　　这家连锁电影院由亿万富翁马克•库班（Mark Cuban）和托德•瓦格纳（Todd Wagner）投资。据知情人士透露，亚马逊正与其他有意收购者争夺Landmark Theatre的收购权。

　　Landmark Theatre拥有50多家影院，这些影院位于纽约、费城、芝加哥、洛杉矶和旧金山等城市，该公司在27个市场上拥有约250块屏幕。收购Landmark Theatre之后，亚马逊就能获得专注于展出独立及海外电影的业务链。

　　尽管收购Landmark Theatre的价格可能会很低，但这将标志着亚马逊进入实体世界的一次新的重大突破。

　　2015年，该公司在西雅图开设了第一家实体书店，目前在全美已有近20家实体书店。去年，亚马逊以137亿美元的价格收购了全食超市，震惊了整个超市行业。

　　亚马逊每年在电影和电视节目上投入数十亿美元，该公司表示，此举有助于吸引消费者加入其Prime订阅计划，并使现有会员更有可能续订服务。（小狐狸）

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