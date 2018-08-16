亚马逊试水欧洲金融服务 拟在英国推出保险比价网站

新浪科技讯 北京时间8月16日下午消息，据路透社消息，亚马逊正在打探欧洲一些顶尖保险公司是否有意愿将其产品放在英国比价网站上，这将是这家美国在线零售巨头进军欧洲金融服务的一次重大尝试。

三位行业高管在路透社的采访中表示他们已经与亚马逊商讨了网站推出的可能。其中一位高管表示亚马逊也在与其他一些保险服务供应商进行洽谈。还有一位高管表示短期内不会推出比价网站。

虽然目前我们尚不清楚亚马逊网站上究竟会出售哪种保险服务，但在现有的英国比价网站上，家庭和汽车保险是最受欢迎的。

Morningstar分析师R.J. Hottovy表示：“随着亚马逊开始进入人们的家庭生活，不管是配送物品、安全监测或是WiFi安装这样的家用服务，你都可以想象到这家公司的下一站目标业务就是保险，这是合乎情理的想法。”

亚马逊拒绝对此报道置评。

鉴于美国企业的尖端技术、受众面以及客户群，亚马逊为保险产品推出比价网站将对现有的英国网站造成潜在威胁。

其中最为知名的两个网站分别是comparethemarket.com以及GoCompare。前者会在网站上呈现AXA、Hastings以及eSure保险公司的产品，而后者则会给出Santander以及LV=等公司的保险产品。

保险比价网站也将基于亚马逊已有的产品进行开发，将会扩大制造商保修书Amazon Protect的业务内容。

虽然亚马逊的客户群以及受众面很有可能会吸引一些保险公司，后者愿意为了增加销量割让一部分保险费给亚马逊，但是竞争可能会迫使保险公司降低保险费，这种可能性也让一些公司犹豫不决。

据行业内知情人士透露，比价网站模型符合亚马逊提供多种产品的策略，亚马逊不会选择单独和一家公司进行合作。

Hottovy表示比价网站还能吸引更多人访问亚马逊的其他业务。

如果进展顺利，尚不清楚亚马逊会与保险公司达成何种财务交易。

亚马逊的技术竞争对手谷歌于2016年在英国和美国推出了金融服务比价网站，但由于流量低，一年之后就关闭了。

监管压力

在美国，亚马逊与保险公司Berkshire Hathaway以及JP Morgan一同投资了一家企业，旨在削减美国医疗成本。

在欧洲，从2016年开始提供制造商保修书服务之后，亚马逊就与The Warranty Group达成了合作。此外，它还在英国和德国推出了联名信用卡，虽然亚马逊自己不会借钱。

还有一个迹象也许能说明其业务扩张计划，亚马逊在去年开始为欧洲一家新的保险企业投放招工广告。

虽然中国科技巨头阿里巴巴以及腾讯也在金融业务方面有所涉及，但是在带领西方科技企业推出监管机构非常关注的金融服务这件事上，必须审慎为之，因为通常这需要一大笔资金支持。

不过，行业人士称比价网站可以让亚马逊的消费者接触到许多供应商提供的保险产品，并且规避一定程度的监管压力。

在英国利用比价网站来购买车险和家庭保险要比欧洲或美国更加普遍。

一些保险公司严重依赖比价网站进行产品出售。举个例子，英国保险公司Hastings 在路透社的采访中表示其汽车保险单有90%都是通过比价网站出售出去的。

其竞争对手汽车保险公司Admiral也是依赖这些网站来出售保险产品，公司的首席财务官Geraint Jones表示公司对于加入亚马逊网站持开放态度。

“如果亚马逊推出了保险比价网站，那么我想Admiral对于加入其中会很感兴趣。比价是产品分销的主要渠道之一，我们非常期待亚马逊的计划。”Jones说道。(堆堆)