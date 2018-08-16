四大AMC协助化解P2P风险 研讨收购债权托管问题平台

原标题：四大AMC协助化解P2P风险，研讨收购债权与托管问题平台

P2P网贷风险处置又出新招。8月16日，有消息称中国银保监会召集四大AMC开会，协助化解P2P风险，要求四大AMC主动作为以协助化解P2P的爆雷风险，维护社会稳定。

一位四大AMC高层人士向第一财经记者确认了上述消息，并称该公司参加并收到上述会议内容。“只是初步研讨，AMC参与还有很多的困难和障碍，操作上主要有两条渠道，帮助收购债权或托管问题平台。”另一家接近四大AMC内部人士对第一财经记者表示。

近期，监管部门密集下发P2P网贷风险处置文件。例如，近日互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合召开网贷机构风险处置及规范发展工作座谈会，会议提出了应对网贷风险的十项举措，提出依法打击转移资金、跑路等恶性行为；监测资金流向，管控高管人员，引导问题机构良性退出；依法缉捕外逃人员，全力做好追赃挽损；回应和解决群众合理诉求。并明确，严禁新增网贷机构。

而在此之前，第一财经记者从接近央行人士处获悉，8月8日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室向各省（自治区、直辖市）下发《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》（下称《通知》）。《通知》指出，各地应根据前期掌握信息，上报借本次风险事件恶意逃废债的借款人名单。并表示，下一步，全国互金整治办将协调征信管理部门将上述逃废债信息纳入征信系统和“信用中国”数据库，对相关逃废债行为人形成制约。互金整治办要求，各地于8月9日12时前反馈。。

“切实加强联动形成合力。中央有关部门，相关金融监管部门、各地方人民政府、行业自律组织发挥职能作用，密切协作，共享资源。要压实从业机构法律责任和股东连带责任。进一步加强对互联网金融的研究，共同促进互联网金融有序健康发展。”此前新华网发布《稳步推进互联网金融和P2P风险化解工作》指出