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趣头条9月IPO？消息称公司相关人员正在做赴美准备

趣头条9月IPO？消息称公司相关人员正在做赴美准备
2018年08月16日 14:48 全天候科技
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　　内容资讯平台趣头条赴美IPO一事正在被更多信源确认。

　　8月16日，全天候科技从一位投行人士处获悉，趣头条美国IPO正紧锣密鼓地推进，近期公司相关人员正在做赴美准备。

　　此前媒体报道称，趣头条将于今年9月在美国IPO，拟融资3亿美元。对此，趣头条回应称：“我们一直对各种融资渠道保持开放态度，当然也包括上市，但时间无法确认。”

　　趣头条是一款新生代内容资讯APP，于2016年6月正式上线。与今日头条类似，趣头条也通过大数据算法和云计算等技术，为用户提供感兴趣、有价值的个性化内容及服务。根据趣头条官方对外公布的数据，截至2018年6月，趣头条累计注册用户超过1亿，月活跃用户近5000万。其中，三四线及以下城市用户占比63%。

　　猎豹大数据发布的2018上半年中国APP榜单显示，趣头条在全网APP中排名第31位，在资讯类产品中排名仅次于腾讯与字节跳动。

　　公开资料显示，趣头条在2017年5月完成了数千万元A轮融资，投资方为天津益信资产。今年3月，趣头条完成逾2亿美元B轮融资，由腾讯领投，尚珹资本、顺为资本、小米等跟投，投后估值超过16亿美元。

　　趣头条在运营模式上与今日头条相仿，但在用户群体定位方面则与拼多多更类似。目前，趣头条专注于开拓三四线城市用户，通过App签到、以及分享邀请码等方式扩充用户群体、增强用户黏性，用户完成任务后即可获得一定数量可转化成现金的金币。

　　虽然三四线城市用户群体数量庞大，但“扎根”这一市场仍然需要较为漫长的时间。趣头条创始人、董事长谭思亮近期曾向36氪表示，目前三线以下城市，行业老大的渗透率一直没有超过20%。这个市场确实太大，打起来是有难度的。而且三线以下的市场，可能越往后发展会有不一样。

趣头条上市融资
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