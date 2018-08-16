原标题：反思腾讯：咸吃萝卜淡操心?

来源：IT时报

作者：挨踢妹

今天，腾讯将发布2018年Q2财报。股价却创下3月23日以来最大跌幅，以年初峰值476港元计算，腾讯本轮调整下跌幅度已达到29.6%，收报337港元。

昨天和今天两天，两位投资圈大佬针对腾讯未来发展发起了火药味十足的“辩论”。和之前另一篇10万+的《腾讯没有梦想》相比，这次的讨论围绕“数据”展开。手里揣着大量用户数据的腾讯这次被质疑，没有好好利用。而另一方则认为，腾讯的护城河是通信社交，如果通信社交的优势仍在，腾讯不会落幕？

数据大战，腾讯全体不敌阿里？

投资人李国飞（前鹏华基金投资总监）昨天在其公众号上发表的《全面反思腾讯的战略》再次刷屏。文章称腾讯危机在于数据与算法的危机，对内，腾讯从业务架构到组织架构决定决定其内部数据挖掘不够深入；投资上，过分尊重被投资人意见、不寻求控股，又使其对外部数据缺乏把控。

盒马：数据分析完美产物？

“在数据时代，一个公司所拥有的数据是其最宝贵的资产……数据与算法是如何促进公司进化的呢？发现阿里巴巴的这个案例可能是最好的。阿里近两年推出了一个新的业务叫“盒马”，盒马并不是横空出世的，它是在阿里系淘宝、天猫、饿了么、菜鸟等所积累了多年的大数据以及相应算法的基础上进化而来的，也就是说，不但需要拥有足够多的数据，同时所拥有的数据的维度还要足够多，同时各种算法还要足够好，盒马才有机会进化而来。”

“现在也有一些公司如家乐福、永辉在做相似的尝试，看店里的布局还挺像的，腾讯也给予很多支持，但我看了一下，腾讯所支持的只是一些技术上的，如人脸识别、云服务、小程序等，而这些公司进行商业决策时所非常需要的很多大数据以及相应算法，公司本身积累得还很不够，同时腾讯也无法提供……好的算法可以“点数成金”，没有好的算法，数据只是塞满硬盘的无用之物。”

今日头条广告效果特别好？

“腾讯在事关公司业务发展的重大算法方面，一直没有太大的突破，作为对比，我想先介绍一下在这方面有突出成绩的字节跳动公司（今日头条和抖音的母公司）……字节跳动公司在今年1月12日公布了自己的算法……原理基本一致，一是用户画像算法，包括兴趣、职业、年龄、性别、学历等，这个算法目的就是深度分析客户数据从而给用户打上各种各样的标签; 二是内容分发算法，通过这两个算法的运算，合适的内容被主动推送给了相应的用户……不但提升了内容的变现效率，同时也增强了用户的粘性。

在算法的加持下，今日头条广告效果就特别好，点击率达到了3—4%，而其他新闻类只有1%左右……一旦流量数倍于对手，那么其广告收入将一骑绝尘，而随着广告收入的增长，它会反哺内容提供商，鼓励其提供更多优质内容，从而形成良性循环。这种竞争优势所形成的护城河。”

最新的Questmobile的数据，今年六月，腾讯系移动app月度使用时长份额从一年前的54.3%下降了6.6个百分点至47.7%，而字节跳动系的份额则从3.9%疯涨了6.2个百分点至10.1%。

“与字节跳动公司相比，腾讯这两大算法都做得不太好，腾讯的客户数据从二十年前QQ时代就开始积累，自从微信成为全民应用后，微信里大量阅读、购物、看电影、订机票等，还有QQ音乐、腾讯视频、王者荣耀、腾讯浏览器等，因此腾讯所积累的客户数据数量非常大，而且维度非常多，今日头条望尘莫及，如果有好的算法，应该可以给用户非常精准地画像，这会带来巨大的商业价值，对腾讯的广告业务、金融业务等都有显而易见的巨大的促进作用，但是非常遗憾的是，尽管数据非常多非常好，腾讯的算法给用户画像仍然还很不精准。”

有两个重要的原因：

“第一、腾讯的客户数据分散在各个部门成为部门的“私有财产”，至今没有内部打通；第二、没有强大的数据算法研究部门，各个部门都有自己的算法工程师，低水平重复建设，各自为政，至今没有听说有什么顶尖的研究成果。展望未来，如果算法没有大的突破，腾讯广告的增长也不能太乐观。”

在流量2.0时代，从长远来说，“数据与算法赋能”会越来越强大，腾讯也要紧跟这一重大的趋势。星巴克在2016年11月和腾讯达成战略合作，但一年多来一直停留在接入微信支付以及在小程序里发送礼品卡这些表皮上，今年8月，随着双方排他协议即将到期，星巴克牵手阿里进行有相当深度的全面合作，最重要的是它居然同意把公司最重要的资产----中国区的全部会员与阿里打通。给数据获取提供了新的思路，别人之所以愿意与你交换自己手上非常值钱的数据，是因为你手里拥有的数据也很值钱，交换之后，双方拥有的数据都增加了，也都增值了。

“腾讯公司业务聚焦于 “两个半”业务（两个是指社交和内容，半个原来是指金融，后来改为互联网+），其他业务交给合作伙伴来做（马化腾形容是把“半条命”交给了合作伙伴）。细细复盘审视，这个战略已经给腾讯的竞争力造成了非常严重的负面影响。

2017年腾讯对外投资额高达1023亿元了，今年第一季度投资额高达540亿元，这种投资中绝大部分都是只做小股东、不能获取核心数据的财务投资。投了这么多，最近不少公司正在陆续上市，最新的一个例子是，投资三年的拼多多上市了，300亿美金市值，腾讯有18%的股份，也就是赚了几十亿美元，从投资收益的角度来看是极其成功了，但是资本市场会由于腾讯的这次成功投资而提升腾讯估值吗？事实告诉我们，不会，最近腾讯的股价并没有因为拼多多的上市而上涨，相反最近跌个不停，资本市场的逻辑很简单，这只是一笔成功的投资，但对腾讯的核心竞争力影响非常小，而腾讯是一家科技公司而不是一家投资公司，也就是说，腾讯每年花费一两千亿巨资进行了大量撒胡椒面式的财务投资，即使能赚钱，对提升腾讯的股价几乎没有帮助，甚至还可能有负面影响。”

从数据与算法的角度看，一个公司从小到大的进化过程，无非是在做两件事，一是升级算法处理数据，二是获取更多的数据，而在这两方面，腾讯都做得不够好，它未来的进化之路就会困难重重。

文章一出，圈内不少大佬都做了评价。

对于腾讯的投资者来说，只有这几个是真问题

雪球创始人方三文直接发文反驳，称千万不要反思腾讯的战略。“他说，目前市场对腾讯的反思，大部分都不是真问题。如果一家公司想活得久，活得好，最重要的是能认识到能力的有限性，并且尽量把资源放在核心能力的维持上，而不是被市场的变化牵着走，稀释了宝贵的资源，导致核心能力丧失，那才是企业的灭顶之灾。

对于腾讯的投资者来说，只有这几个是真问题：

1､腾讯在通讯社交领域的垄断地位是不是受到了冲击?目前来看，地位是稳固的。将来呢?将来的事情不知道，但我觉得，威胁并不会来自现在已经看到的产品，而在于还看不到的产品。能不能应对这些可能的变化，一是靠命，二是靠腾讯的管理团队，在通讯社交这个事情上是否足够专注和聚焦。

2､股价是不是太贵了?在大家还“看好”腾讯的时候，腾讯的股价一年翻了一倍，远远超出腾讯净利润的增长率。目前虽然出现了一定的“回调”，但如果把汇率变化扣除，“回调”其实并不是那么大。

3､少数股权投资如何退出，确实是个问题。投资者反思企业的战略，总体上是站着说话不腰疼，咸吃萝卜淡操心。作为投资者，我们只能评估企业的战略是否正确并按这个评价买卖股票，而不是奢望企业能按我们的反思来制定战略。如何评价腾讯的战略是否正确?我的观点是：凡是遵循能力有限论、资源有限论的战略，通常是对的;凡是违背能力有限论、资源有限论的战略，大概率是错的。

股价回调是个好东西，一方面可以部分消化股价太高的风险，更重要的是，它可以促使信息集中释放，让我们更全面、客观、深入地看待公司。某种程度上，是“回调”在帮我们研究公司。

通讯社交是腾讯的核心，基于通讯社交的娱乐、内容分发，是下一个层次的应用。对于腾讯来说，维持自己在通讯社交上的垄断地位，是最重要的。恰好，通讯社交又是一个网络效应最明显的领域，是可以垄断的。娱乐、内容分发，则永远会是一个相对分散化的市场，无论腾讯采用什么策略，都不应该，也不可能占有全部市场。

如果没有抖音，一定会有抖形，其实抖音之前，已经有微博。腾讯可以在自己的产品内加强对于数据、算法的应用，但绝不应该奢望市场上不出现字节跳动这样的公司，更不应该奢望抖音这样的产品是腾讯做出来的，如果腾讯想自己做一个抖音之类的产品来灭掉抖音，那么一定是本末倒置，结局也一定是糟糕的。腾讯应该考虑的，是如何与字节跳动、微博这样的公司和谐相处，甚至追求共赢。

超出了通讯社交关系的火力覆盖范围，腾讯的能力微不足道，在这些领域，腾讯最正确的做法就是放弃自营。想想之前腾讯做自营电商、搜索，那才叫生不如死，什么叫战略错误，那就叫战略错误。

不知刷着手机的各位，你们怎么看？