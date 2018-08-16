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全球关注：中国暂时冻结网络游戏版号审批

全球关注：中国暂时冻结网络游戏版号审批
2018年08月16日 14:07 新浪科技综合
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　　来源：IT时报

　　作者：挨踢妹

　　今天，全球都在观望中国对网络游戏版号和备案审批制度的改革。

　　最新消息称，国内监管机构已冻结了网络游戏版号和备案的审批，中国作为全球最大的游戏市场，风波骤起。

　　受此消息影响，游戏公司股票下跌。nexon一度下跌11%，为2016年8月以来最大跌幅；capcon一度下跌6.7%；任天堂跌下跌下跌3.1%；彭博数据显示，nexon45%的收入来自腾讯

　　此外，中国网游股在香港和大陆股市持续大跌，IGG一度跌8.7%，为去年以来最大跌幅；网龙跌5.6%；巨人网络一度跌4.18%。

　　“监管机构担心一些游戏中的暴力和赌博问题。” 知情人士对媒体透露，从国内开展有关机构改革以来，游戏商业审批开始陷入半停滞状态。

　　今年3月，大约3000个游戏仍在等待商业运营前的批准。虽然玩家可以访问并玩这些新游戏，但游戏开发商则无法从中获得收入。

　　腾讯：很多游戏在等待放行

　　包括在线游戏、手游和单机游戏都受到了影响。整个游戏行业都将面临震荡，从网络巨头腾讯到小游戏开发商目前都在翘首等待“放行”。

　　昨天晚上，腾讯公布中期业绩，其中显示2018年第二季度净利润179亿元，不及预期。其中，游戏收入出现环比大幅下降。在业绩会问答环节，腾讯方面表示，目前监管暂时暂停了手机游戏的许可证，腾讯有很多游戏在等拿许可的路上。“我们也不知道什么时候可以恢复，但我们也知道，这个暂时的监管是必要的，但是我们相信监管层的能力。”腾讯总裁刘炽平表示。

　　咨询公司弘亚世代分析师Benjamin Wu指出，腾讯处于拥有一款排名最高的手机游戏、但“无法创收”的尴尬境地。包括腾讯《绝地求生：大逃杀》(PUBG Battle Royale)——从韩国的Bluehole公司按许可引进——可能也无法获得批准。

　　有关部门还下令腾讯销售的视频游戏《怪物猎人世界》 (Monster Hunter: World)下架。这款游戏是几天前才发布的，腾讯已接到100多万份预售订单。腾讯总裁刘炽平对此解释是，这款游戏的内容不符合监管要求，该公司正在努力修改。

　　全球关注：中国游戏审批进展

　　在全球游戏市场似乎已进入，中国一跺脚，大家都抖三抖的状态。

　　截至2018年6月，中国游戏用户规模5.3亿人，这个数字约占了我国总人口的1/3。

　　放眼全球，2018年上半年，得益于中国游戏产业庞大的用户基础，中国游戏市场收入达到1050亿元，占据了全球游戏市场收入的26.1%，市场份额全球第一。在2017年全球游戏收入TOP25游戏企业中，中国企业占据了4席，分别是腾讯、网易、完美世界、三七互娱。

　　因此，对于此次中国暂停游戏版号的发放，全球游戏市场都“紧张”观望。花旗集团全球市场泛亚洲互联网研究主管Alicia Yap说，如果没有得到批复，他们还会继续等下去。

　　下一步，怎么走

　　尽管，在国内不少小规模的游戏开发公司由于新游戏无法如期上市，将面临难以生存的状况。但业内人士对游戏市场依然抱有很高的期待值。

　　“去年通过内部监测我们发现一星期大概有100款新游戏上线，今年只有50款。” 一位分析人士看来，尽管政策不稳定，但全球范围来看，游戏行业是一个逆周期行业。经济起伏阶段反而是游戏产业大规模发展的机遇期。

　　根据伽马数据的分析报告显示，在电影内容制作、电视剧内容制作、游戏、广告营销、出版、有线网络、院线等传媒行业板块中，游戏板块2017年营业总收入同比增速、归母公司净利润同比增速、毛利率、净利率四个数据位列第一，说明游戏产业仍然是价值较高的板块，以上市公司为代表的游戏公司具备较高的投资价值。

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