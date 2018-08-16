红芯国产浏览器回应抄袭门:站在巨人肩膀上做了创新

新京报快讯（记者 梁辰 吴荣奎 实习生杨璐萍 陈诗怡）8月16日，红芯国产浏览器被爆出涉嫌造假，以谷歌浏览器Chrome内核换皮打造成“自主可控的国产浏览器”。该公司15日刚宣布完成2.5亿元的C轮融资，投资方刚包括上市公司、晨兴资本、达晨资本和IDG资本。

对此，红芯联合创始人高婧回应，红芯浏览器“包含‘Chrome’在里面”，但并非抄袭，而是“站在巨人的肩膀上去做创新”，如智能感知渲染引擎及应用安全方面都有创新，这些功能需连接云服务，“单看安装包是看不到任何东西的”。她还称，客户满意度很高，“绝不是那些人说的拿国产概念去骗钱”。

目前，该网站已不提供下载链接，但有下载过该浏览器的用户告诉记者，其通过对安装包解压确实发现不少Chrome文件。

此前，有网友爆料C轮融资2.5亿元的红芯浏览器安装包通过iZip解压后发现Chrome文件，而且版本号是两年前的版本，而且使用该浏览器输入一个无法访问的地址与Chrome的提示相同，甚至连Chrome的“彩蛋”也照搬。

另有网友测试称，下载安装后，红芯浏览器的配置界面与Chrome相同，并且发现该产品之所以可以支持Window XP是因为其使用的Chrome的版本恰好是支持这一系统的最后版本，甚至连Chrome的logo都没有删干净。

新京报记者测试下载、解压缩后，发现上述网友发现均可验证。

资料显示，“红芯”此前名为“云适配”，2018年更名。红芯曾对外称该公司是一家“专业的技术型公司”，产品也是“唯一一颗属于中国人自己的浏览器内核”，“在通用的浏览器内核架构的基础上，结合红芯自主创新的专利技术改造而成”。

公司官网更是强调，其红心内核“打破美国垄断”，并与Chrome等浏览器对比，强调引入智能身份验证引擎等安全功能。其新闻稿显示，浏览器客户包括国务院、国资委、中车集团、中远海运、国家电网、比亚迪、海信、中粮可口可乐、深圳能源和金融街等。

公司创始、CEO陈本峰，是云适配技术的发明者，“专注互联网标准以及浏览器相关技术研究超过10年，曾任职于微软美国总部IE浏览器核心团队”。创办红芯之前，他曾在科大讯飞和微软工作。陈本峰2015年曾入选第十一批“千人计划”创业人才名单。

记者查询该公司融资纪录发现，启信宝网站页面显示，该公司已完成D轮融资，并非此前宣称的C轮融资。2018年6月，该公司完成D轮融资，融资方包括达晨创投、景澄投资、天星资本和南京汇优投资管理有限公司。

该网站还显示，2013年11月该公司获得科大讯飞300万元天使轮融资；2014年3月，获得天创资本和虎童基金的A轮融资；2015年6月，获得IDG资本、晨兴资本数千万美元B轮融资；2016年11月，获得达晨创投1亿元人民币B+轮融资；2018年1月，获得晨兴资本和ULTRAMEGA LIMITED的C轮融资。

此前，该公司还曾与中科院联合成立“移动应用与红芯云安全联合实验室”，声称要做“中国芯”。