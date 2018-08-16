Uber上市前亏损收窄，高估值仍面临动荡

原标题：Uber上市前亏损收窄，高估值仍临动荡|财报季

作者：钱童心

出行公司Uber日前公布财报显示，尽管收入增长有所放缓，但公司节省开支的策略初现成效，亏损收窄。

Uber公布二季度财报显示，亏损收窄24%至8.9亿美元，收入同比大幅增长51%至27亿美元，订单量也大增41%至120亿美元。这令Uber今年的收入有望达到100亿美元。此外，截至今年6月底，Uber现金流73亿美元，比上一季度增加10亿美元。

Uber已经明确表示将于明年上市，根据CB Insights的数据，Uber目前估值约680亿美元，如果即将上市的蚂蚁金服不算在初创公司之列，那么Uber是全球估值最高的初创公司。中国的滴滴出行估值约560亿美元，滴滴出行也有望于明年上市。

不过Uber的高估值预计仍将面临动荡，主要受到持续亏损的影响。另外，Uber在自动驾驶方面的投资也令公司资金紧张。根据The information报道，Uber过去18个月在自动驾驶方面的投资最多达到2亿美元。

Uber CEO 科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）表示，展望未来，Uber外卖服务Uber Eats等新兴业务将实现快速增长。据透露，Uber Eats正以每年200%的速度增长，未来一年收入将突破60亿美元。

科斯罗萨西去年8月上任以来，Uber开始聚焦核心市场，摒弃烧钱策略。今年3月，Uber以16亿美元将东南亚市场业务出售给Grab，以换取Grab 27.5%股份。这一收购计划令Grab赢得Uber平台的司机以及Uber Eats外卖业务，科斯罗萨西也因此获得Grab董事会席位。

目前Grab和Uber平台的整合仍在继续。Grab总裁Ming Maa此前在新加坡接受第一财经记者专访时表示：“两家公司的整合进程良好。虽然过渡期存在文化等方面的挑战，但是我们在尽力克服。”据透露，截至今年7月，Uber平台上70%的司机已经完成了向Grab的迁移。不过，两家公司的整合仍然面临信息安全的挑战以及监管机构的调查。

Uber在过去一年经历了一系列的信任危机后，当地时间周二宣布了一项新的人事任命，任命前美国安全机构官员Matt Olsen担任首席安全管，于下个月生效，这也表达了公司应对信息安全的决心。

去年11月，Uber用户信息库受到黑客攻击，5700万用户和司机的电话、邮箱地址以及名字遭盗取，Uber向黑客支付了10万美元将这些敏感信息销毁，不过公司未将这一事件通报监管机构和用户，并因此受到联邦贸易委员会的调查，直到今年4月才平息了这场风波。