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房租爆涨50%的真相：资本垄断房源牟利 后患无穷

房租爆涨50%的真相：资本垄断房源牟利 后患无穷
2018年08月16日 13:16 新浪科技-自媒体综合
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　　来源：任易

　　我再次亲身感受到资本对居民生活的巨大影响，那就是当自如、蛋壳这种长期租赁公寓手持52亿（自如在2018年1月A轮融资40亿，蛋壳在2018年6月B轮融资1.75亿美元）扫货北上广深等八大城市的租赁房源时，房租暴涨50%。

　　根据链家官网数据，到2017年6月收录北京小区数量10465个，房屋总数为688.2万套，当前在租房源17455套。自如在北京和上海的规模根本不在同一个量级上，所以自如融资40亿的五成，都可能会投放在北京市场。

　　而2015年1月成立的蛋壳公寓，到2018年6月已经进入北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉、南京、广州8个城市，房源规模为12万间；融资之后，蛋壳公寓计划加快布局速度，2018年底目标管理30万间公寓。这就意味着蛋壳公寓在半年时间内要拿下18万个房间，保守估计6万套房源。而短短半年时间，并不足以完成收购商业地产并改造用于出租，所以无论蛋壳也好、自如也好，他们手握巨资的第一选择，就是从正规房屋租赁市场上扫货。

　　据8月13日北京日报报道，北京平均租金已达5000元，单间租金为2500-3000元。涨价原因，自然就是去年那起大火之后，五环外房屋拆迁、禁止自建公寓出租导致房源供应减少；加上巨头持币扫货导致房租暴涨。

　　所以才有中介在朋友圈花高价获取房源，推荐成功一间房给1000奖励，巨头用这种方式抢夺市场中的剩余房源，收割新客户，同时谋取市场垄断地位，真形成垄断的时候就会开始收割老客户了。

　　但是北京市居民真的承受得起这种扫荡么？2018年上半年，北京人均可支配收入（元）如下：

　　西城区：40575

　　海淀区：38839

　　东城区：37395

　　朝阳区：35465

　　石景山：34188

　　丰台区：30535

　　就按2500一个单间计算，上半年朝阳区京漂年轻人可支配收入3万5，但是仅房租就花掉1万5，如果房租再涨500，那么上半年年轻人能花的钱又少了3千；剩下2万块钱要在6个月里解决衣食住行和社交培训；消费能力还能剩下多少？发展潜力还能剩下多少？

　　资本家不怕，因为资本家只要垄断了市场，只要有刚需在，总能连本带利的收回来。但是居民可不像资本家这么富有，房租价格的上涨对居民来说，就是切肤之痛。多少钱能撬动北京的租房价格呢？ 

　　想推高房租价格，只要重点小区有3-5个房源涨价出租，接下来所有周边房东会喜闻乐见的组团涨价。

　　换个算法，当前北京有17455套房源在出租，就算资本家（手持资本的巨头）全部以涨价50%扫货吃下，月均价从5000涨到7500计算，年租金总额也不过15.7亿；而蛋壳和自如融了多少钱？52亿！！！推高房价并不需要资本家把出租房源全吃下去，市场上只要有大买家溢价采购了15%的房源，就已经能成功带动房租上涨了。

　　资本家哪里来的钱？因为长租融资在金融系统的口子一直是开着的，只要挂上长租公寓的噱头，都可以融到钱，比如中介长租公寓链家自如发行的5亿元ABS（资产支持计划）、创业型公寓新派公寓发行的2.7亿元ABS、开发商保利近期发行的保利一号16.7亿元ABS。

　　于是，到2017年底，北上广深的集中式长租公寓品牌数量合计达300多个，管理房间数量超过200万间，自如对外公寓的已开业房源数量近50万间、我爱我家约40万间、万科约8万间、魔方约4.35万间、世联红璞约3万间。最可怕的是，资本家有充足能力吃下北上广深新放出来的所有房源，直接推高租金和租售比。

　　政府注意到了么？好像政府更重视对人口数量的限制。

　　2017年一季度，北京市住宅施工面积4451.8万平方米，商品房销售面积134.3万平方米，待售面积820万平方米；

　　2018年一季度，北京市住宅施工面积4705万平方米，商品房销售面积54.2万平方米，待售面积807万平方米。

　　住宅施工面积的确在增长，但商品房销售面积显著减少了62%。也就是说上半年房屋供应量在减小；北京市更多的是存量房交易，上个月网签16589套，总面积153万平方米，二手房交易的规模远大于新盘交易。北京就是个存量市场，而流到市场上的租赁房源总是有限的——有限的房源却被资金相对无限（融资）的中介资本家全部吃了下去，结果就是刚需被收割。

　　结论

　　银行业内资深人士悲观的认为，这种方式变相提高了租售比，促使房屋市场价格和现金流折现法一致，我国房价将正式和发达国家接轨；然而收入并没有同步提升，这也意味着以后核心城市居民想改善居住条件，将愈发困难了。

　　平民的力量不足以对抗资本，所以才需要人民政府对资本进行监管。长租公寓是让企业把商业地产改造成租赁住房，发展增量用以填补需求，结果企业和资本先联手吃下一轮存量，变相推高了房价，真心哔了狗。这样比起来，收割股民的小燕子和黄某明，已经算是业界良心了。

　　插播重要新闻，中国证监会行政处罚决定书（高勇）[2018] 47号文中，高勇及16个关联账户涉嫌操纵精华制药股价，共获利8.97亿元。其中有一个账户可能是属于知名艺人黄某明的，决定书中提到黄某明账户开立后由其母亲张某霞管理使用。而黄晓明的母亲恰好叫张素霞。

　　事实上，核心城市聚集的产业、资本和人才，才是中国通过发展高端制造业和服务业，打赢中美贸易战的关键。房价、房租价格的高速上涨，只会让人才望而却步，就像华为出走东莞松山湖一样，这也将直接削弱城市的竞争力和购买力。

　　当核心城市的幼儿教育稀缺、学区难求、教育暴涨、医疗昂贵、房租暴涨、房价暴涨时，再面临中美贸易战的挑战，这个城市如何留住人才？没有人才，如何发展产业？没有产业，资本还能光靠炒房挣钱？皮之不存毛将焉附？

　　MDZZ。教育、住房、医疗、投资，怎么都充斥着这么多的不公平呢？

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