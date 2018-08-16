原标题：新院长刚刚任命，北京筹建“互联网法院”有何深意？|政解

新京报快讯（记者王梦遥）北京互联网法院的筹建工作有进一步消息。8月16日上午，来自北京市人大常委会的任命消息显示，张雯任北京互联网法院院长、审判委员会委员、审判员。新京报记者注意到，目前50岁的张雯为北京市丰台区法院党组书记、院长。

为何建“互联网法院”？

建立北京互联网法院来自顶层设计。

今年7月6日召开中央深改委会议就指出，在北京、广州增设互联网法院，是司法主动适应互联网发展大趋势的一项重要举措。要在总结推广杭州互联网法院试点经验基础上，回应社会司法需求，科学确定管辖范围，健全完善诉讼规则，构建统一诉讼平台，推动网络空间治理法治化。

顶层设计之下，在7月25日举行的最高法贯彻落实全面深化司法体制改革推进会精神专题视频会议上，最高法也明确，在北京、广州筹备增设互联网法院。

8月1日，北京市高级人民法院发布消息称，北京互联网法院正在紧张地筹建过程中。为了全力支持建好互联网法院，7月26日，北京市委常委会召开会议，专门听取了北京互联网法院筹建工作汇报。

“互联网法院”与普通法院有何区别？

在案件审理方面，互联网法院与普通法院有何区别？记者了解到，在新设立的北京互联网法院中，网上发生的各类纠纷主要在网上诉讼审理，以互联网审判方式集中审理互联网案件。

以去年成立的杭州互联网法院为例，作为全球首家互联网法院，其受案范围包括互联网购物、服务、小额金融借款等合同纠纷，互联网著作权权属、侵权纠纷，利用互联网侵害他人人格权纠纷等6类案件。全面实行在线审理，起诉、调解、立案、举证、质证、庭审、宣判、送达、执行等诉讼流程全程网络化。

根据北京高院此前发布的消息，北京互联网法院也将集中管辖全市辖区内特定类型涉互联网第一审案件，探索建立与互联网时代相适应的审判模式，推动起诉、调解、立案、庭审、判决、执行等诉讼环节全程网络化。