张雯任北京互联网法院院长 40人出任审判员

来源：识政君

撰文｜高枝

识政君现场发来报道，正在召开的市十五届人大常委会第六次会议表决任命，张雯任北京互联网法院院长、审判委员会委员、审判员。

市人大常委会人事室主任张越受主任会议委托，就主任会议提请的任命议案作说明。

市高级人民法院代院长寇昉就提请的任命议案作说明。

经表决，任命通过。

张雯任北京互联网法院院长、审判委员会委员、审判员。

李经纬、姜颖、佘贵清任北京互联网法院副院长、审判委员会委员、审判员。

杜灵军等40名同志任北京互联网法院审判员。

市人大常委会主任李伟为张雯等任职同志颁发任命书。随后，张雯等同志进行了庄严的宪法宣誓，现场全体起立，齐声高唱国歌。

张雯

女，汉族，50岁，新疆乌鲁木齐人，1990年7月参加工作，1997年12月加入中国共产党，北京大学法律系毕业，法学学士，中国人民大学公共财政与公共政策专业在职硕士研究生，管理学硕士。曾任北京市朝阳区人民法院党组副书记、副院长，北京市昌平区人民法院党组书记、院长。2016年12月，任北京市丰台区人民法院党组书记、院长。

李经纬，男，汉族，48岁，山西襄汾人，1992年8月参加工作，2000年1月加入中国共产党，大学毕业（中国政法大学法律专业），法律硕士。曾任北京市第二中级人民法院劳动争议案件办公室主任、民事审判第六庭庭长、民事审判第三庭庭长。2017年12月，任北京铁路运输法院党组书记、院长。

姜颖，女，汉族，49岁，山东龙口人，1994年7月参加工作，1997年1月加入中国共产党，大学毕业（中国人民大学法律专业），法律硕士。曾任北京市第一中级人民法院知识产权审判第二庭庭长。2014年11月，任北京知识产权法院审判第一庭庭长。

佘贵清，男，汉族，49岁，河北定兴人，1992年7月参加工作，1992年1月加入中国共产党，在职研究生毕业（北京工业大学管理科学与工程专业），管理学博士。曾任北京市高级人民法院审判管理办公室副主任。2015年1月，任北京市高级人民法院信息技术处处长。

知多一点

7月6日，中央全面深化改革委员会第三次会议审议通过《关于增设北京互联网法院、广州互联网法院的方案》。

据了解，为落实中央全面深化改革委员会审议通过的《关于增设北京互联网法院、广州互联网法院的方案》，全面发挥首都司法在推动网络经济创新发展、保障网络安全、构建互联网治理体系方面的职能作用，新设立的北京互联网法院将按照网上发生的各类纠纷主要在网上诉讼审理的原则，以互联网审判方式集中审理互联网案件为突破，在深度运用互联网信息技术基础上创新互联网审判机制，在最高人民法院指导下构建新型互联网案件诉讼程序和司法规则，推进网络空间治理法治化。

北京互联网法院将集中管辖全市辖区内特定类型涉互联网第一审案件，探索建立与互联网时代相适应的审判模式，推动起诉、调解、立案、庭审、判决、执行等诉讼环节全程网络化。创新顺应互联网审判的程序规则，建立全类型案件标准化、智能化审理模式。适应信息化时代要求，发挥跨地域审理优势，方便当事人参与诉讼。

据介绍，北京互联网法院人员组建，由北京市高级人民法院统一组织实施，坚持党管干部、人员精简、择优配备的原则，以人岗相适为前提，优化配置审判资源，配齐配强各类人员。在人员编制及员额法官的配备上，采用“人随案走、编随人走”的方式，即根据互联网法院案件管辖情况确定案件来源，结合各类案件占原所在法院比例及办案人员配备情况，从案件来源法院将一定比例的员额法官和人员编制调剂给互联网法院。员额法官择优选调，平均年龄40岁，硕士研究生以上学历占75.7%，从事审判工作平均年限超过10年，皆为年富力强的优秀法官。