1号店创始人于刚项目1药网赴美IPO 最高募资2亿美元

8月15日，1药网母公司111集团向美国证券交易委员会（SEC）递交了招股书，最高募资2亿美元，交易代码为YI，承销商为摩根大通，花旗和中金。

公开资料显示，111集团由于刚、刘峻岭在2010年创建，于刚也是电商平台1号店的创始人。111集团旗下拥有B2C医药平台“1药网”、互联网医院“1诊”，B2B医药平台“1药城”，是互联网医药健康领域为数不多的几个独角兽之一。

目前，1药网销售范围涵盖中西药品、滋补保健、医疗器械、药妆个护等数十万种医药健康产品。1药网不仅拥有药师团队，为顾客提供在线用药咨询服务，还借助“1诊”的医师团队，为顾客提供在线问诊、开具电子处方单等服务。

业绩方面，111集团招股书显示，该公司2017年收入为9.595亿元，2018年上半年营收为7.309亿元。2017年净亏损2.493亿元，2018年上半年净亏损1.295亿元。

1药网在2013年低调完成了A轮、B轮融资。2015年1月完成4.5亿元C轮融资，投资方未公布。2015年10月，于刚曾向媒体透露，1药网正进行新一轮超10亿元D轮融资，但官方之后并未公布此轮融资是否完成。今年4月，1药网宣布获得5000万美元融资，投资方为通和毓承。

招股书披露的股权结构显示，111集团创始人于刚和刘峻岭两人持股份额均为24.5%。

今年以来，美股市场迎来中概股IPO热潮，但不少中概股上市后短期内表现并不佳，股价破发现象屡屡上演。对此，腾讯新闻《一线》援引美国Krane Funds Advisors基金首席投资官Brendan Ahern观点称，总体来说中国科技公司板块仍受到美股投资人欢迎，“目前的市场震荡可能会’挤掉’中概股中的水分”。