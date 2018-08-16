红杉发布00后泛娱乐消费报告：创新力与创业精神突出

新浪科技讯 8月16日上午消息，红杉中国种子基金团队近期针对00后人群进行了分层随机抽样研究，发布《创造未来——红杉00后泛娱乐消费研究报告》。

红杉中国种子基金的三位合伙人曹曦、郭山汕、郑庆生分别表达了他们对00后人群的看法。曹曦表示，生命自有其法，商业自有其法，未来正在新人群上慢慢生长出来；郭山汕认为，每一代人都会通过他们的追求、喜好和代际属性为时代和商业刻上烙印；郑庆生则表示理解新世代人群，更好的证实或者证伪已有经济和文化方法论，洞悉历史趋势，拥抱未来世界。

国际上普遍将2000年前后出生的人成为“后千禧世代”，及通常所说的00后。报告指出，后千禧世代在深度数字化的环境下长大，他们在资源获取与利用、深度学习与思考、多元文化吸收与包容、创新力与创业精神方面尤为突出。

据报告，从人群特征上看，00后有两个最为突出的特点：最“红”一代，以及最励志的一代。从调研数据来看，虽然主张特立独行，但是有93%的00后都明确表示“希望对社会有所贡献”。同时，由于互联网的普及，这些年轻人的知识面得到前所未有的放大，15%的00后选择了“创业”作为未来职业的兴趣方向。

从00后用户行为特征上来看，不同垂直领域的品牌集中度表现不一，而他们甄别和获取信息的意识强烈，在整个泛娱乐领域，有一个统一的商业化演进趋势，即从用户深度参与和创造开始，到兴趣培育孵化，再到1+N产业链扩张。

报告还指出，00后为移动互联网的第一代原住民，不同于以90后为代表的PC互联网原住民，随着2000-2010年间我国出生率的下降，使得家庭与社会关注度都更加集中在后千禧世代。

二孩政策开放后，整体人口出生率开始攀升，但就目前而言，“独二代”仍然是后千禧世代群中的主流，占比在8成以上，其中，一线城市的独二代比例相对更低。

00后群体相关人群的一大特征，是父母双方的教育背景良好，双方均为本科及以上学历的人群占比在45%。另外，父母双职场背景的比例高企，也是激发00后以创业为职业兴趣标签的一个重要原因。

社交、潮流、个性，是00后最看重的三大产品特征。泛娱乐类应用在00后全网应用消费现状中是当仁不让的主流类别，而继续细分下去研究的话，可见影音娱乐和资讯两个类别的应用覆盖率最高。

社交性、潮流性、个性化，是00后用户最看重的三大产品特征，其中女性用户对于潮流、有趣以及个性独特的应用更为偏爱。

关于品牌渗透率与集中度，在网络社交和直播/短视频两个分类中，分别是“微信vsQQ”，以及“快手vs抖音”占据前两位排名。

动漫类品牌渗透率虽然为泛娱乐领域最低，但集中度较高。头部应用以快看漫画、看漫画和腾讯动漫为代表。

从使用时间的分布数据来看，78%的00后用户习惯在晚上使用泛娱乐类应用，即18-24点为主要时段，其中，19-22点是最为集中的使用时段，整体占半数以上的用户集中于此。

另一个值得关注的用户特征是，有近一成的00后用户曾在各类UGC平台上获得过收入。其中，直播、短视频、漫画以及游戏平台是主要来源。

此外，作为“移动互联网原住民”的00后，有着非常良好的产品付费习惯，其中，59%的用户倾向于按需或次数付费，而5%的用户则有3个以上平台的年付费会员。

从地域上看也有明显特征：北京年付费用户的比例，远高于其他一线城市。

关于应用获取途径，同学或朋友推荐的比例最高，占到64%，而主动搜索的比例同样高达44%，显示了很强的选择主动性。而对女性用户来说，电视、视频的广告以及爱豆代言，则会在选择产品的过程中更加具有影响力。

报告还总结了00后泛娱乐商业化演进趋势，结合用户行为特征，向泛娱乐行业玩家给出未来发展的具体建议与举措：

▨ 对泛娱乐领域的企业而言，获取用户的最好方式就是快速与用户产生联系，并让用户真正融入、有效感知与真实反馈；

▨ 无论是品牌形象气质贴合、对用户需求精准或主动推送，还是提供量身定制产品与体验，对00后用户的转化和黏性提升都有帮助；

▨ 建立全生命周期用户营销体系，充分挖掘用户价值。