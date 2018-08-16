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Uber二季度营收28亿美元 但盈利仍遥遥无期

Uber二季度营收28亿美元 但盈利仍遥遥无期
2018年08月16日 08:34 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月16日上午消息，据路透社报道，尽管共享出行服务Uber计划在2019年上市，但公司要证明自己的盈利能力依旧遥遥无期。不过，在周三，Uber表示自己的季度亏损与一年前相比有所减少。

　　去年九月，Dara Khosrowshahi正式成为Uber的首席执行官。在他的领导下，Uber一直在投资一些新市场，而与此同时开始从一些亏损数百万美元的市场中撤离出来。Uber为了创造新的营收来源，正在开发例如食物配送以及货物托运等服务。在其核心业务之外，这些服务有可能将帮助公司实现盈利。

　　在6月30日结束的第二季度内，Uber营收达到28亿美元，净亏损减少至8.91亿美元。而一年前，这一数字为11亿美元。未计利息、税项、折旧及摊销前的亏损为6.14亿美元，相比一年前的7.73亿美元有所减少。但是与第一季度相比，净亏损有很大下滑。

　　此外，公司第二季度的环比净营收增速也是要快于总预订的，这是源于公司开始回调乘车的促销补贴。

　　但一些决策也使得公司发展面临不少风险，比如说本月纽约决定立法限制网约车数量。Uber还需处理好公司丑闻以及遗留的法律诉讼案，包括司机作为独立承包商以及联邦调查等问题。

　　马里兰大学管理与创业学的副教授Brent Goldfarb表示：“我对此不以为然。通过摘下挂得最低的果实来改进亏损问题，这并不能意味着其根本模型是可以实现盈利的。”

　　今年早些时候，公司最近一次估值被定为720亿美元。但这是基于Uber想要成为共享出行以及物流服务环球赢家的愿景，可如今公司已经降低了自己曾经的野心。公共投资者也许会认为这是一个价值没那么高的企业。

　　密歇根大学金融学教授David Brophy表示如果Uber不能证明自己在公司盈利问题上取得更多进展，那么公司的IPO估值可能会缩水。

　　第一季度调整过后的亏损额为3.12亿美元，这没有包括Uber向本地竞争对手出售部分海外业务的收入。将俄罗斯和东南亚运营业务出售之后，公司在第一季度的营收达到了25亿美元，第二季度所耗成本也变低了。

　　数年来，前首席执行官Travis Kalanick的思考模式就是不惜一切代价寻求发展。而如今，在董事会施加的压力之下，Uber则开始致力于获得更多存款。

　　公司的季度总预订达到了120亿美元，这包括了打车服务以及Uber Eats。相比前一季度，这一数额环比上升6%。相比一年前则上升了40%左右。

　　忽略不计要支付给司机的钱、促销费用以及退款额，净营收达到28亿美元，相比第一季度上升8%，相比去年上升60%以上。

　　“我们迎来了一个不错的季度，企业将以惊人的速度继续发展。”Khosrowshahi在声明中说道。

　　坚持印度及中东市场

　　Uber是一家私有企业，所以不必公开财务状况。不过公司计划进行首次公开募股，所以会发布一些精挑细选过后的数据以增强企业透明度。

　　在被批判城市汽车涌入过多之后，Uber开始投资自行车以及滑板车租赁。四月，公司收购了JUMP电动自行车并正在筹备推出自己的电动滑板车共享服务。

　　尽管Uber退出中国、东南亚以及俄罗斯市场，但是公司表示自己将在印度及中东市场继续坚持下去。在这两个市场上，Uber都要与强大的本地竞争对手展开竞争。

　　Khosrowshahi 表示Uber会在印度以及中东市场“加固自己的领先地位。”

　　一些Uber的投资者告诉路透社，他们希望Uber也能从这些成本较高的市场上退出，专注于北美市场并且撤离例如Uber Freight等附加业务。美国Lyft公司对Uber业务来说依然是一大威胁。

　　Uber手头上的现金约有73亿美元，相比上一个季度末增加了10亿美元。(芒立)

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