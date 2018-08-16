人民日报：短视频勿短视 低俗信息挑战道德底线

原标题：短视频 勿短视

作者：李呈钺

日前，多段“电梯舞”视频在某短视频平台受到部分网友追捧。视频中，拍摄者跟着音乐节奏，或在直梯内蹦跳，或站在扶梯中间跳舞、搞怪……在开放的平台上，这些短视频的浏览量迅速攀升。

稍有判断力的人都能想象，电梯内跳舞不仅是不文明行为，更为本人和他人的生命安全埋下了隐患。这样的视频显然在公共平台作出了错误示范，可能会给短视频平台最大的用户群体未成年人带来意想不到的潜在危险。

近年来，短视频行业可谓站在了文化产业发展的“风口”。数据显示，自2011年各类短视频手机应用上线以来，短视频行业一直处于高速发展状态。2016年至2017年更是迎来了“井喷期”，新上线手机应用数量高达235款。同时，短视频用户也开始激增，2017年短视频行业用户已突破4.1亿人。

然而，繁荣的背后，不少平台为了增加用户数量和吸引流量，不惜哗众取宠、触碰红线，野蛮生长、无序发展的问题也日益凸显。除了荒谬的“电梯舞”，各种低俗信息、虚假信息等挑战道德底线甚至触犯法律的内容也时有出现，给未成年人的成长环境造成了负面影响。

娱乐应不应该有底线？技术需不需要正确价值观来引领？实际上，这些并不是需要讨论的问题，答案一目了然。

低俗不是通俗，欲望不代表希望，单纯感官娱乐不等于精神快乐。如果任凭无原则、无底线的娱乐占据人们的精神世界，把内容产品当作追逐利益的“摇钱树”，其结果势必塑造出空虚的生命个体和灵魂。

当前，我国对视频网站的内容管理采取的是由网站自审自查的方式，也就是说，网站对其发布的内容具有法律和社会责任，平台应当确保其发布内容的健康。但自审自查并不意味着法律对视频网站的约束减弱了，也不意味着社会道德对短视频的约束淡化了。包括短视频平台在内的网络空间，从来都不是法外之地，绝对不能违背公序良俗甚至触犯法律。

今年以来，针对短视频领域存在的突出问题，国家相关主管部门采取了约谈、整改、下架、永久关闭等措施，共封禁违规账户4万余个，关闭直播间4512个，拦截问题信息1350多万条。赚流量、赚快钱的行为，已经被实践证明是短视的、错误的，为了追求利益而突破底线的短视行为，注定是短命和受到唾弃的。

应当看到，当前，虽然短视频平台在重拳整治下的确清朗了不少，但对未成年人缺乏准入门槛、内容打擦边球、自我审查机制不完善等多重隐患依旧存在，这些无疑是当下行业及社会发展必须解决的问题。期待行业和管理部门及全社会共同塑造更加清朗、健康的网络空间。