小程序挑战H5和网页要向操作系统进军

段倩倩

[一位曾在微信工作多年的开发人员对第一财经表示：“小程序发布之初就是奔着操作系统去的，如果说对标对象的话可能只有苹果的AppStore了。”]

没有人怀疑小程序的能量了，但在爆发过程中，小程序同样面临着内忧外患。

经过了微信的成功试水，百度、支付宝也开始入局轻量小程序。7月4日，百度对外发布智能小程序；7月31日，支付宝开放“小程序收藏”入口，这意味着BAT再次在小程序战场上短兵相接，但微信的优势是显而易见的。

“百度和支付宝推出小程序对微信肯定有影响，但这个影响能有多大呢？现在肯定无法构成威胁。小程序必须有一个入口，而微信有社交这样一个天然入口，它是一个我们每天甚至每时都需要的刚需软件。”艾媒咨询总裁张毅称。

在小程序蓬勃的生命力背后，是微信的一次跨安卓与iOS操作系统的演变，也催生了把握住商机的公司走向资本市场。日前向香港联交所提交了上市申请的微信第三方服务平台微盟，其主要业务包括“软件开发”及“精准营销”，而这两项业务主要是基于微信和小程序开展的。

一位曾在微信工作多年的开发人员对第一财经表示，小程序现在的成绩和团队的真正目标还有距离：变为真正的操作系统，替换掉H5和网页。

微盟的出现或许就昭示着在这一系统上的掘金可能。

这或许涉及另外一个问题：微信是什么。微信首先是一款社交产品，接着才是互联网基础设施，提供工具成为平台。而当用户通过微信订阅号浏览内容、通过小程序触达应用时，微信聊天界面是被“折叠”在后台的。伴随着功能增多，微信正变得越来越重。

“平台化对于微信来说是势在必行的，这某种程度上反映了腾讯的转型。微信作为一款社交工具是非常成功的，但是现在大家不仅仅满足这种功能了，腾讯如果想把微信作为护城河，也需要在微信上打通用户的衣食住行。”张毅称。

另一方面，小程序面临着应用逃离的问题。羽翼渐丰的小程序会脱离微信生态吗？拼多多是个案例，这个被称为电商第三极的购物平台，生长于微信生态，也正在为自己的App导流。

App和小程序是竞品吗？同时拥有App和小程序的百果园自营电商负责人李想称，对App和小程序有不同的定位。App更多服务于会员，百果园忠实和活跃用户通过App沉淀，用更有温度的方式做用户黏性；小程序则是场景产物，在场景下利用小程序进行服务，包括拼团、到家、门店会员服务（积分、充值、扫码购等）场景。

目前微信的定位仍是社交软件，一旦变成操作系统或平台，整个微信势必有大的调整。这种调整当然不会一蹴而就，但是微信之父张小龙并没有给外界一个明确的表述。