今日头条们：一边道歉一边做大

赵陈婷

[6月12日，抖音公布了其用户数据：国内日活用户突破1.5亿，月活用户超过3亿。微博目前的月活用户是4亿，淘宝月活用户为4.3亿；腾讯的矩阵里，微信月活跃用户是10亿，QQ月活跃用户为8亿。]

当下大热的短视频网站又被罚了。

北京市文化市场行政执法总队按照国家广播电视总局要求，根据《互联网视听节目服务管理规定》，近日又分别对“快手”开办单位北京快手网络科技有限公司，“今日头条”、“西瓜视频”开办单位北京字节跳动科技有限公司和“抖音”、“火山小视频”开办单位北京微播视界科技有限公司存在的问题作出警告和罚款的行政处罚。

有意思的是，这次处罚通告有个前情提要。

据国家广播电视总局网站消息，继上半年国家广播电视总局联合北京市新闻出版广电局对多家视听网站突出问题开展系列整治工作后，这次处罚是为了进一步巩固治理工作成效，严肃问责效果，压实主体责任，遏制问题反弹。

进入2018年之后，包括短视频在内不少应用陆续进入低俗内容整改期，已经形成一个庞大的APP矩阵的产品首当其冲。

今年年初，在被北京网信办约谈并且停止更新24小时之后，今日头条宣布开始完善机器算法还没能完全胜任的审核工作。继关停社会频道之后，今日头条还发布了信息招聘内容审核编辑岗位，据悉，招聘规模在2000人左右。

4月9日，今日头条与凤凰新闻、网易新闻、天天快报等被做下架处理，其中今日头条被暂停下载时间为三周。4月10日，今日头条旗下“内涵段子”应用程序及公众号因存在导向不正、格调低俗等突出问题被广电总局永久关停。

随后，今日头条创始人张一鸣发表致歉信表示“产品走错了路，出现了与社会主义核心价值观不符的内容，没有贯彻好舆论导向，接受处罚，所有责任在我”，同时旗下品牌抖音正式上线反沉迷系统。

于是，市场出现这样的有趣情况，一边是接二连三的各种监管下架处罚，一边是迅速膨胀的短视频用户群。

6月12日，抖音公布了其用户数据：国内日活用户突破1.5亿，月活用户超过3亿。

这个数据足以让所有互联网平台紧张。微博目前的月活用户是4亿，淘宝月活用户为4.3亿；腾讯的矩阵里，微信月活跃用户是10亿，QQ月活跃用户为8亿。

在海外市场，目前包括TikTok和musical.ly在内的抖音全系海外产品月活跃用户在今年4月就已经过亿，且仍在持续高速增长。

商业逻辑也很简单，对于企业而言，最重要的是能吸引用户就能创造价值，众多用户提供的内容是否合法合规，如何建立更加完善的审核机制等问题往往排在积累用户量的后面。

即使内涵段子被永久关闭了，搞笑类APP的用户需求还在。于是，今日头条转而上线了一个新的APP——皮皮虾。

这个名叫皮皮虾的APP看起来相当眼熟：从图标到功能都与内涵段子高度相似，市场对于“皮皮虾”最大的质疑就是换汤不换药的改名版内涵段子，皮皮虾还有迁移原内涵段子内容的功能。

监管部门也注意到了这个“皮皮虾”，要求今日头条对新近上线的皮皮虾限期提供可信度说明，包括防止出现恶搞节目、非法剪拼改编视频、已关停的“内涵段子”低俗内容倒灌等具体措施办法。

但有着“内涵段子”高位折戟的前车之鉴，这一次今日头条对皮皮虾APP表现得相当谨小慎微。

今日头条坚持皮皮虾从产品设计、内容、用户等各方面都做重新定位，努力打造成为积极正能量的娱乐社区，并会认真做好内容管理。

只是，对于皮皮虾的未来，内容导向和审核依然是重中之重。